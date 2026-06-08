La nueva Siri AI no llegará inicialmente a iOS 27 en la Unión Europea: Apple carga contra la regulación en un duro mensaje

En el WWDC 2026 celebrado hoy, Apple ha presentado Siri AI, la versión más ambiciosa de su asistente hasta la fecha. El asistente es ahora capaz de mantener conversaciones fluidas, buscar en el correo o las fotos del usuario, actuar dentro de aplicaciones de terceros y entender lo que hay en pantalla, algo que supone un salto que muchos llevaban años esperando.

Sin embargo, los usuarios europeos con iPhone o iPad se quedarán sin esta gran actualización, al menos de momento. La razón: la Comisión Europea y Apple llevan meses chocando y todavía no han logrado llegar a ningún acuerdo.

Qué es lo que Europa se pierde. Apple ha turboalimentado a Siri con un buen puñado de capacidades de IA. Durante la conferencia, la compañía ha mostrado cómo el asistente puede ahora rastrear mensajes antiguos, correos o fotos para responder preguntas concretas del usuario, redactar borradores de emails desde cero, entender el contenido que aparece en pantalla o buscar información actualizada en la web. También estrena una aplicación propia donde bucear entre las conversaciones que hemos tenido con el asistente, sincronizada entre todos los dispositivos del usuario.

En el iPhone, entre otras tantas capacidades, también se integra directamente en la cámara. En el Mac y el iPad, llega por fin Visual Intelligence, que permite preguntar a Siri sobre cualquier cosa que aparezca en la pantalla. Nada de todo esto estará disponible en iOS 27 ni en iPadOS 27 en la Unión Europea. Siri AI sí llegará en macOS, watchOS y visionOS en la región, pero no en los dos sistemas más usados.

El problema: el DMA y una interpretación que Apple rechaza. La Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) obliga a Apple a abrir su ecosistema a la competencia. La Comisión Europea la designó como guardián de acceso (gatekeeper) en relación con iOS, la App Store y Safari en septiembre de 2023, y en relación con iPadOS en abril de 2024. Y claro, abrir su ecosistema de IA es algo que la compañía no tenía entre sus planes.

Apple sostiene que la interpretación de Bruselas exigiría dar a cualquier sistema de IA de terceros un acceso prácticamente ilimitado al dispositivo del usuario, como leer y enviar mensajes, hacer compras, acceder a archivos o ejecutar acciones en cualquier aplicación, todo ello de forma autónoma y sin que el usuario pueda supervisarlo en tiempo real.

La propuesta que la Comisión ha rechazado. Para intentar desatascar la situación, Apple diseñó una solución intermedia que denominó Trusted System Agent, un intermediario que permitiría a otros asistentes virtuales acceder a las mismas funciones que Siri AI, pero con las capas de seguridad que la empresa considera imprescindibles. Además, propuso un plan de implantación gradual de 18 meses para dar margen a reguladores y desarrolladores. La Comisión Europea dijo que no. Según Apple, ninguna de sus propuestas fue aceptada.

Lo que dice Apple. Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, declaraba estar "profundamente decepcionado" con que los usuarios europeos de iPhone e iPad no vayan a tener acceso a Siri AI cuando lleguen las nuevas versiones de software. En el comunicado oficial, la compañía afirma que seguirá trabajando para encontrar un camino, aunque reconoce que, dado el bloqueo regulatorio, no hay fecha prevista para que Siri AI llegue a iOS y iPadOS en la UE.

Conviene tener presente que este relato es el de Apple, pues la Comisión Europea no ha hecho pública su versión de por qué rechazó este sistema. Por otro lado, queda claro también que la empresa tiene un evidente interés en presentar esta regulación como el obstáculo.

Conflictos. No es la primera vez que Apple y la UE se enzarzan por el DMA, aunque esto toma un color totalmente distinto. Apple incluso llegó a posicionarse del lado de Google el pasado mes de mayo cuando la Comisión propuso medidas similares para Android, argumentando, según recogía Reuters, que abrir el acceso a sistemas de IA de terceros supondría graves riesgos para la privacidad y la seguridad de los usuarios. La UE, por su parte, concluía también ese mes que el DMA ha tenido un impacto positivo, lo que deja poco margen de maniobra para que las quejas de Apple prosperen antes de que venza el plazo regulatorio fechado para el 27 de julio de 2026.

En la UE, con poquitas novedades. Los usuarios europeos con iPhone o iPad arrancarán este otoño con la Siri de siempre mientras el resto del mundo estrena el nuevo asistente. Apple no tiene fecha para resolver el bloqueo, y la Comisión tampoco da señales de ceder en su interpretación del DMA. Así que todo apunta a que tendremos que esperar para conocer cómo se acaba resolviendo este conflicto.

Imagen de portada | Apple y Guillaume Périgois

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