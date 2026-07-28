La nueva victoria de la Unión Europea: que te reparen un dispositivo incluso fuera de garantía entra en vigor el 31 de julio

Se dice mucho eso de que Europa inventa poco y regula mucho. Lo primero no es cierto y tenemos algunas de las empresas que dan vida a sectores como el de la IA y los semiconductores. Lo segundo sí, traduciéndose en la llegada del USB-C a los iPhone o las nuevas Nintendo Switch con una batería más fácil de reparar. Estos últimos años, Europa ha realizado avances para proteger al consumidor ante algo que gusta mucho a los fabricantes: la obsolescencia programada.

Y ahora, con la Directiva 2024/1799 a punto de entrar en juego, es interesante ver qué implica para nosotros como consumidores la que se ha bautizado como la directiva del derecho a reparar.

Directiva (UE) 2024/1799. Este es su nombre oficial y engloba un conjunto de normas comunes para promover la reparación de bienes. Se formalizó el 10 de junio de 2024 y modifica reglamentos y directivas de la Unión Europea previamente establecidos con el objetivo de alargar la vida útil de los productos, evitar la sustitución prematura y hacer que la reparación sea más accesible y atractiva para los consumidores.

En esencia, busca que se generen menos residuos o basura electrónica, así como favorecer la economía circular, pero evidentemente también busca promover que un usuario tenga más fácil reparar una lavadora, por ejemplo, antes que optar por comprar una nueva tirando la vieja en el punto limpio. De hecho, se fija que, siempre que el dispositivo sea reparable y el coste sea proporcionado, se pueda reparar fuera del periodo de garantía legal.

Calendario. La Directiva entró formalmente en vigor en junio de 2024, pero como siempre en estos casos, los diferentes países tenían un margen de tiempo para adaptarla a las normas internas. Ese tiempo está llegando a su fin, ya que este 31 de junio acaba el plazo para que los estados hayan preparado sus propuestas.

De cara al 31 de julio de 2027 se tendrá que dar un paso más para construir una plataforma europea online que permita a los consumidores encontrar fácilmente reparadores y vendedores de dispositivos restaurados. El fin es acabar con 35 millones de toneladas de residuos anuales en Europa, pero... ¿y la práctica?

"Derecho a reparar". Con esto en mente, los fabricantes deberán proporcionar acceso a piezas de recambio, información sobre la reparación y el mantenimiento, así como las herramientas de software necesarias para ejecutar esa reparación. La clave está en que los precios deben ser "razonables" para que no disuadan al consumidor para que no repare el dispositivo y, además, todo esto debe mantenerse durante los periodos de garantía fijados por los países. En el caso de España, tres años.

No termina ahí la cosa. Si el usuario quiere reparar el dispositivo, los fabricantes están obligados a prestar bienes de sustitución mientras dure esa reparación o a ofrecer bienes reacondicionados cuando la reparación sea imposible. Que si no se puede reparar por un defecto de fábrica y no por mal uso, no te quedes sin 'cacharro' o te toque comprar uno nuevo, en definitiva.

Para ello, la Directiva crea un 'Formulario' que los reparadores deben facilitar de forma gratuita al consumidor para informar sobre todo esto de la forma más clara y comprensible posible. Ahí se estipula el tipo de reparación, el precio, el plazo, las garantías sobre la reparación y cualquier otro término necesario, todo esto vigente durante 30 días naturales para que el usuario tome la decisión. Además, en caso de que se quiera reparar el dispositivo, la garantía se amplía un año adicional. Y esto es algo que puede hacer el fabricante directamente o mediante la subcontratación del servicio.

Impacto. Como decimos, los diferentes países de la Unión se han tenido que preparar este último año para un nuevo marco con el que esperan conseguir que la reparación sea más sencilla o que los fabricantes hagan productos que duren más tiempo. Hay algunos que son irreparables, pero en la práctica, el impacto de esta medida llega para fijar requisitos de reparabilidad en dispositivos como electrodomésticos, algunos equipos electrónicos como smartphones, consolas, ordenadores y ese tipo de bienes.

En caso de que algo falle en el dispositivo y no sea por un mal uso, puedes hacer valer tus derechos como consumidor. Pero claro, los fabricantes no estarán contentos dando todas las facilidades, y aquí es donde entra la importancia de conocer esos derechos.

Mi compañero Pepu ya plasmó eso en Xataka Móvil, una serie de recomendaciones que son de lo más útiles de cara a tener algo más de tranquilidad de cara al futuro de nuestros dispositivos:

Plazos y documentación: en España, cualquier teléfono móvil nuevo y otros dispositivos cuentan por ley con tres años de garantía. Pide siempre el comprobante o factura de compra, guárdalo en formato digital y físico, y no lo pierdas, pues es imprescindible para gestionar cualquier reclamación.

en España, cualquier teléfono móvil nuevo y otros dispositivos cuentan por ley con tres años de garantía. Pide siempre el comprobante o factura de compra, guárdalo en formato digital y físico, y no lo pierdas, pues es imprescindible para gestionar cualquier reclamación. Sobre quién recae la responsabilidad: durante los dos primeros años, si el servicio técnico rechaza reparar tu dispositivo argumentando que lo has usado mal, no te conformes con una simple revisión a primera vista. Exige siempre que certifiquen y demuestren dicho mal uso mediante un informe detallado y por escrito.

durante los dos primeros años, si el servicio técnico rechaza reparar tu dispositivo argumentando que lo has usado mal, no te conformes con una simple revisión a primera vista. Exige siempre que certifiquen y demuestren dicho mal uso mediante un informe detallado y por escrito. Accesorios: elementos como el cable, el cargador o los auriculares que vienen dentro de la caja no tienen una cobertura menor de un año por ser consumibles. La normativa les concede exactamente los mismos tres años de garantía que al propio teléfono.

elementos como el cable, el cargador o los auriculares que vienen dentro de la caja no tienen una cobertura menor de un año por ser consumibles. La normativa les concede exactamente los mismos tres años de garantía que al propio teléfono. Prórroga de garantía: si tu dispositivo se avería dentro del periodo de garantía, tramitar su reparación te permitirá obtener un año más de protección legal añadida, de acuerdo con las directivas europeas.

si tu dispositivo se avería dentro del periodo de garantía, tramitar su reparación te permitirá obtener un año más de protección legal añadida, de acuerdo con las directivas europeas. Registra todo: si se niegan a atenderte o intentan despacharte rápido en el servicio técnico, no te rindas. Eleva tu caso comunicándote con el servicio oficial de atención al cliente del fabricante (ya sea por teléfono o por internet) mencionando la ley correspondiente. Si nada de eso funciona, pides la hoja de reclamaciones para acudir a las autoridades de Consumo.

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