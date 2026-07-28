ASML se hunde en bolsa: el precio de que China empiece a fabricar su propia litografía

ASML ha encajado un golpe duro. Apenas unas horas después de que The Information revelara que una empresa china respaldada por el Estado había comenzado a fabricar en serie sus propias máquinas de litografía de ultravioleta profundo (UVP) de inmersión, las acciones de ASML se desplomaron. Cayeron hasta un 6,5% en Ámsterdam, su nivel más bajo desde principios de junio, mientras que en Wall Street llegaron a caer un 6,3%.

No obstante, cuando ASML estornuda otras compañías se resfrían. Y es que Applied Materials, Lam Research y KLA Corp, los otros grandes proveedores occidentales de equipos para fabricar circuitos integrados, se dejaron entre un 4% y un 7% en la misma sesión bursátil arrastrados por el mismo temor de fondo: que China, después de años intentándolo, empiece por fin a resolver el eslabón de la cadena de los semiconductores que más se le resistía.

Los medios internacionales todavía no han confirmado cuál es el nombre de esta empresa, aunque varios de ellos aseguran que reside en Shanghái (China), por lo que probablemente se trata de Shanghai Yuliangsheng Technology, una empresa emergente vinculada a Huawei y SiCarrier. Esto significa, sencillamente, que el ecosistema de proveedores que China ha ido tejiendo alrededor de Huawei durante los últimos años empieza a dar frutos también en fotolitografía. Sea como sea, el mercado ya ha decidido que la amenaza, aunque incipiente, es real.

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El negocio en China de ASML se resiente

Este batacazo en las bolsas llega en un mal momento para el negocio de ASML en China. Sus ventas en este país asiático representaron el 19% de sus ingresos durante el primer trimestre de este año, y cayeron al 14% en el segundo. Aun así, esta compañía neerlandesa presentó unos resultados trimestrales sólidos: unas ventas netas de 9.326 millones de euros en el segundo trimestre, un 21% más que hace un año, y un beneficio neto de 2.918 millones, un 27% más con un margen bruto del 54%, ligeramente por encima del 53,7% del año anterior.

ASML todavía prevé entregar unos 130 sistemas de inmersión en todo el mundo durante 2026

Su director general, Christophe Fouquet, incluso elevó a mediados de julio su previsión de ingresos netos para 2026 hasta un rango de entre 43.000 y 45.000 millones de euros apoyándose en una demanda de chips de inteligencia artificial (IA) que sigue disparada. Esto significa, sencillamente, que ASML llega a este contratiempo con el viento a favor en su negocio principal, la litografía UVE, un segmento en el que China ni fabrica ni puede comprar sus máquinas más avanzadas. La UVP de inmersión, en cambio, sí puede fabricarla, lo que ha provocado precisamente el susto de este lunes.

Por otro lado, no debemos pasar por alto que ASML todavía prevé entregar unos 130 sistemas de inmersión en todo el mundo durante 2026, un volumen que la compañía china ni de lejos puede igualar con sus cinco unidades previstas para este año. Aun así, la simple posibilidad de que China deje de necesitar a ASML para producir los chips menos avanzados, los que necesitan los coches, los electrodomésticos y buena parte de la industria mundial, basta para que el mercado empiece a prever la llegada de un futuro distinto.

Imagen | ASML

Más información | Bloomberg | Blockonomi

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