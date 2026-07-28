China ya vive una fiebre por las caravanas eléctricas ultratecnológicas y el motivo es sencillo: son mejores que las de combustión

China quiere atraer turistas. Y quiere que sus turistas apuesten por el turismo nacional. El objetivo, evidentemente, es atraer dinero y fomentar el consumo interno en el país. Tanto que en 2025 el turismo generó un 16% más de ingresos que el año anterior, según datos del Ministerio de Cultura y Turismo del país.

El movimiento, cómo no, ha impulsado el uso del tren o del avión. Pero ha tenido un efecto inesperado: la fiebre de las caravanas eléctricas.

"A echarse una siesta". Es, según Daniel Wu, director global de marca y marketing de XPeng, lo que hacen algunas personas cuanto terminan su horario de trabajo. "Mucha gente va a sus coches a echarse una siesta de una hora. Después del trabajo, se quedan en el coche durante una hora antes de volver a casa, haciendo cosas que les gustan —por ejemplo, jugando— simplemente porque es un espacio muy cómodo", explica en palabras recogidas por Bloomberg.

Y es que el medio estadounidense ha puesto el foco en la fiebre china por la acampada. Desde la crisis de Covid-19, este tipo de turismo se ha extendido por todo el país ya que ofrece una alternativa a los hoteles, mucho más caros, y añade la flexibilidad propia de este tipo de turismo.

Los motivos para priorizar el turismo de acampada son exactamente los mismos que hemos defendido en Europa y que han disparado este tipo de propuestas desde los confinamientos por la crisis del coronavirus. La diferencia es que, en el país asiático, los fabricantes se están especializando en hacer del interior del coche un espacio propio donde las ruedas son el añadido.

Mejor eléctrico. La gran diferencia reside en que buena parte de esta fiebre se está canalizando a través de vehículos completamente eléctricos o de rango extendido. Este tipo de vehículos permiten incorporar funciones como los modos "acampada" o modo "sueño", facilitando la vida al usuario que encuentra en este tipo de vehículos una mayor flexibilidad.

De hecho, los propios medios chinos destacan que el auge se está concentrando en los modelos que ofrecen más opciones de "alta calidad y confort". Según sus datos, en 2022 este negocio movió 113.470 millones de yuanes pero en 2025 rozó los 250.000 millones de yuanes. Buena parte de este resultado reside en que los usuarios optan, cada vez más, por este tipo de vehículos cuando tienen que alquilarlos.

Para entender la fiebre por este tipo de vehículo, en China Daily recogían que los pedidos de vehículos de "nueva energía" (como allí llaman a los eléctricos e híbridos enchufables) están creciendo a un ritmo 10 veces superior año tras año y el periodo de alquiler es cada vez más largo.

Una ventaja sustancial. Tanto en Bloomberg como en medios chinos como People destacan que estas caravanas eléctricas están más buscadas porque su enorme batería ensancha todo lo que se puede hacer con el automóvil.

Los usuarios valoran, por ejemplo, poder llevar electrodomésticos y todo tipo de utensilios para cocinar que solo requieren una batería gigantesca con ruedas. Los hay que hasta utilizan proyectores 4K en su interior para que los pasajeros puedan disfrutar allí donde vayan.

Un buen ejemplo de ello es esta caravana que recogen en Esquire con el espacio interior dividido en dos plantas, frigorífico y placa de inducción, un aseo compacto y karaoke, una función muy buscada en todo tipo de automóviles. O esta otra de Changan capaz de vadear ríos o la Farizon de Geely.

Además, las posibilidades para mantener el interior a una temperatura constante son mucho mayores que en un vehículo tradicional por lo que es especialmente interesante para quienes viajan con mascotas.

Los Millenial. Uno de los motivos que se señalan para este aumento en el uso de caravanas eléctricas es, evidentemente, el ahorro que supone frente a los hoteles. Son los viajeros nacidos a partir de los años 90 los que más viajan con este tipo de automóviles. De hecho, el 53% de los viajeros nacieron a lo largo de esta década.

Durante las vacaciones del Primero de mayo, los alquileres de este tipo de automóviles volvieron a disparar pero no sólo entre las caravanas. Y es que los fabricantes de coches son cada vez más propensos a incluir modos de uso propios de acampadas y venden una mayor cantidad de accesorios para hacer de estos automóviles una opción realista con la que irse de camping sin necesidad de invertir en una autocaravana.

Cargadores everywhere. Claro, todo esto no sería posible si la red de recarga no acompañara. Y es que las baterías enormes que dan servicio a los frigoríficos y las cocinas dejarían de servir para su principal cometido (mover el coche) si, por ejemplo, no contaran con una red densa en cargadores.

Recogen en Bloomberg que el país ha llenado las estaciones de servicio y las áreas de descanso de enchufes a un ritmo endiablado. El crecimiento se sostiene cada año por encima del 50% y ya se han superado los 21 millones de cargadores repartidos por todo el país.

Foto | Geely

En Xataka | Esta imagen de un Tesla tirando de un remolque esconde un secreto: toda una casa en un espacio ridículo