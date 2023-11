Esta imagen de un Tesla tirando de un remolque esconde un secreto: toda una casa en un espacio ridículo

Empieza a verse cada vez más lejos pero 2020 cambió por completo muchas cosas. Tras pasar semanas y meses entre cuatro paredes, el verano de aquel año se vivió entre dudas sobre cómo viajar. Algunos pensaron que era el final de la crisis de Covid-19. El tiempo, les quitó la razón.

Y se la dio a quienes apostaban por las caravanas.

Años después, las consecuencias se siguen notando. Parte de la población (al menos durante un tiempo) se echó a la calle en búsqueda de aire más respirable. Se llenaron parques y bosques, aumentó la venta de bicicletas hasta acabar con sus existencias (incluso las estáticas) y encontrar una caravana se convirtió en misión imposible.

Desde entonces, y aunque la burbuja empieza a perder fuerza, en este tiempo no hemos dejado de ver soluciones de todo tipo. Desde las más tecnológicas y costosas, con Pebble como máximo exponente con una opción eléctrica que se aparca sola, hasta las preparaciones más curiosas, como las retro.

Y entre estas soluciones de lo más curiosas, SylvanSport ha anunciado que ya ha empezado a producir Vast.

Un remolque que, en realidad, es mucho más

Tal y como explican en su página web, Vast es una opción ideal para quien quiere disfrutar de las máximas comodidades allí donde vaya. Porque este remolque es una caravana que se transforma en toda una casa, en la que se incluye una cocina de gas con lavaplatos o microondas incluido.

Son 6,6 metros que ofrecen espacio para que duerman en su interior hasta cuatro personas. Las imágenes muestran un habitáculo dividido en dos pisos con camas superior e inferior. Para aprovechar al máximo el espacio, con la cocina desplegada, pues se puede extender al exterior, aparece un hueco para una ducha.

Pero, con el objetivo de servir al máximo tipo de públicos, en SylvanSport han incluido un soporte en el exterior para transportar pequeñas canoas o kayaks, que van enganchadas a la superficie. En el interior, además, hay espacio suficiente para transportar bicicletas sin necesidad de desmontar alguna de sus ruedas.

Y, además, en el espacio para engancharse con el vehículo, la caravana también cuenta con un cajón de almacenaje para aumentar el transporte de objetos. Las fotografías son de lo más llamativas y demuestran que se pueden echar de menos muy poco servicios con una caravana como esta.

Eso sí, hay que tener en cuenta que esta Vast no es precisamente barata y que hay algunos detalles que no se deben pasar por alto. Por ejemplo, su peso en vacío ya alcanza más de 2.000 kg, por lo que es necesario contar con un vehículo que sea capaz de arrastras esta masa y, en España obligaría a contar con un carné B y la autorización B-96. Y a esto se suma que, en conjunto, coche y caravana no pueden superar los 4.250 kg, por lo que el margen de maniobra es estrecho.

En cuanto a su precio, como decíamos, Vast no es barata. En su página web anuncian un precio de salida de 69.995 dólares.

Fotos | SylvanSport