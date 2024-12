Ucrania ha puesto de manifiesto que los drones son un arma de primer orden. Así que el Pentágono está tomando medidas

La guerra de drones no es un escenario futuro, es una realidad. Las principales naciones cada vez tienen más sistemas no tripulados (con potencias como China con un barco no tripulado capaz de cargar drones y Estados Unidos con el RQ-170 Sentinel) y estos últimos meses han sido protagonistas en conflictos como los de Ucrania o Gaza. Ante esa situación, los departamentos de defensa están actualizando su hoja de ruta para adaptarse ante las amenazas.

Y el Pentágono ha compartido su nueva estrategia antidrones en la que podemos ver las cinco claves para protegerse contra sistemas no tripulados.

Preocupación. Aunque los drones militares llevan décadas entre nosotros, ha sido la guerra de Ucrania la que evidenciado que son las armas del momento y, como no son las convencionales, los sistemas defensivos no han estado a la altura. Tanto Ucrania como Rusia tienen drones kamikaze, pero también hemos visto drones que hibernan durante semanas antes de atacar y hasta el CSIC de EEUU ha declarado que los drones son el futuro de su arsenal aéreo.

Ante ese nuevo protagonismo de los drones, surge la necesidad de defenderse. Hemos visto planes para integrar torretas láser en vehículos, así como ametralladoras cargadas de inteligencia artificial con una tarea específica: dar caza a los drones enemigos. Y, como leemos en The War Zone, el ya Pentágono tiene lista su estrategia contra estos vehículos.

Hoja de ruta. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó un documento que, básicamente, es la "estrategia para contrarrestar sistemas no tripulados". Esto es algo que viene de lejos, pero es ahora cuando el órgano gubernamental ha publicado un resumen de la información clasificada en el que afirman que "estas amenazas están cambiando la forma en la que se libran las guerras".

Iniciativas. El programa mezcla estrategias tanto a corto como a largo plazo y consta de los siguientes puntos:

Profundizar en la comprensión y el conocimiento de las tendencias y amenazas de sistemas no tripulados. Esto incluye mejorar la capacidad de las fuerzas operativas para detectar, rastrear y caracterizar estas amenazas.

Degradar las redes de amenaza de sistemas no tripulados. Llevar a cabo campañas deliberadas para contrarrestar las redes que impulsan el desarrollo y proliferación de sistemas no tripulados, en colaboración con otras agencias gubernamentales.

Defender contra las amenazas de sistemas no tripulados a los intereses de Estados Unidos. Se adaptarán las defensas activas y pasivas, se aclararán y delegarán autoridades según sea necesario y se institucionalizarán enfoques a través de la doctrina, organización, entrenamiento, materiales, liderazgo, personal, instalaciones y políticas.

Entregar soluciones con mayor rapidez, adaptabilidad y escala. Esto incluye enfoques de adquisición rápida, soluciones integradas y modulares, experimentación y desarrollo conjunto con aliados cercanos.

Diseñar y desarrollar la futura fuerza conjunta para modos de guerra impulsados por sistemas no tripulados. Esto incluye cambios en la estructura de las fuerzas y la adopción de nuevas tecnologías que contrarresten las ventajas del adversario.

Resiliencia. Desde el DoD confiesan que "abordar estas amenazas no será fácil, pero el ejército de los Estados Unidos no tiene rival en lo que a capacidad de adaptación a nuevos desafíos se refiere y el Departamento está haciendo realidad la visión de esta estrategia. El carácter de la guerra está cambiando, y cambiaremos con ella". El enfoque inmediato es mejorar las defensas para conseguir un sistema resiliente frente a estas amenazas.

La idea es que se combinen tecnologías de detección como radares activos y pasivos, así como sistemas de neutralización cinéticos (misiles, por ejemplo) y no cinéticos (las armas electrónicas). Ahora bien, también reconocen que tendrán que ingeniárselas para adaptarse a las restricciones legales que, por ejemplo, impide el uso de armas cinéticas y de energía dirigida en las bases del territorio nacional.

Crispación. En el documento, Lloyd J. Austin III, Secretario de Defensa, comentó que "en los últimos años, los sistemas no tripulados adversarios han evolucionado rápidamente. Estos sistemas baratos están cambiando cada vez más el campo de batalla, amenazando instalaciones estadounidenses e hiriendo o matando a nuestras tropas". Esto ha generado un clima de crispación en el que incluso marcas comerciales como DJI han sido incluidas en la lista de empresas militares chinas.

Y no es para menos, ya que, como si fuera una película de espías, hace unos meses el Pentágono informó sobre una serie de sistemas aéreos no tripulados cerca de la Planta 42. ¿Lo especial de este enclave en suelo norteamericano? Que incluye proyectos de defensa de alto secreto para empresas como Boeing, Lockheed Martin y Northrup Grumman (además de ser un centro de pruebas de vuelo para la NASA). Y sí, en esos proyectos se encuentra el bombardero B-21 Raider.

Imagen | Khamenei.ir

En Xataka | Ucrania ha encontrado un aliado inesperado ante la falta de armas: Rusia y el "efecto boomerang" de sus drones kamikaze