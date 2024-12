Parece el barco de un supervillano, pero es lo último de China para el dominio marítimo. No tiene tripulación y está hasta arriba de armamento

Zhuhai es una ciudad portuaria ubicada al sur de China que no sólo tiene una ventana envidiable al comercio gracias a su situación y a su gran puerto, sino que se ha convertido en el escaparate militar de última tecnología de China. Con una primera edición en 1996, cada dos años la industria aeronáutica china saca músculo mostrando al mundo sus avances.

La rama civil y militar se dan la mano en un evento que sirve para que sus profesionales intercambien tecnologías y opiniones, pero también para mostrar al mundo en qué están trabajando y qué vehículos tienen listos. Y, de entre todo lo que se ha visto en el salón aéreo de Zhuhai, puede que lo que más llame la atención es un triamarán que tiene muy poco que ver con el ocio o la investigación.

Conocido como 'Orca', es un buque sin tripulación y hasta arriba de tecnología para operaciones furtivas. ¿Su carga? Drones, misiles, torpedos y sistemas de guerra electrónica para reforzar a la Armada del Ejército Popular de Liberación.

Autónomo, portadrones y con capacidades de sigilo

Los drones no son el futuro de los escenarios militares, sino el presente. En la actual guerra entre Rusia y Ucrania hemos visto cómo ambas naciones han sacado partido al uso de vehículos aéreos no tripulados tanto militares como civiles. Incluso hemos sido testigos de contraofensivas de lo más rudimentarias, como drones con palos para derribar otros drones.

En el conflicto de Gaza, los drones también han sido protagonistas y cada cierto tiempo vemos avances militares para responder ante ataques contra drones, como el sistema de ametralladoras con IA o los acoples láser para tanques. En este caso, lo último de China une los drones y los buques de combate no tripulados mediante el primer barco del programa JARI USV.

Bautizado como JARI-USV-A, pero conocido como 'Orca', es un buque que desplaza 500 toneladas que no destaca por sus dimensiones (unos 58 metros de largo, 23 de manga y cuatro de profundidad), sino por su alcance, capacidades furtivas y por algo que salta a la vista: su diseño.

Vamos por partes. Esa estructura de trimarán hace que el buque parezca un yate de lujo de algún multimillonario, pero realmente está pensado para ser extremadamente estable en mares agitados. Y es algo fundamental si tenemos en cuenta que tiene la capacidad de recorrer 4.000 millas náuticas sin repostar. Es decir: unos 7.408 kilómetros sin necesidad de parar.

Y todo esto sin tener que preocuparse por la tripulación, porque no tiene. Aunque vemos cubiertas para observadores humanos, el JARI-USV-A es un vehículo que no se tripula desde dentro, lo que permite ciertas ventajas en algunas operaciones al no poner en peligro al personal operativo.

En esa cubierta se encuentra un helipuerto para un helicóptero no tripulado, vemos un mástil con los diferentes radares, equipo de guerra electrónica y dispositivos de detección y hay medios chinos como China Military Online que lo definen como "una fortaleza móvil en el mar, capaz de realizar tareas como ataques con fuego más allá del alcance visual, tareas de defensa aérea y búsqueda y ataque a submarinos".

En el mismo medio podemos ver que equipa un motor dual: diésel y eléctrico. Esto permite velocidad en momentos clave, pero también una propulsión silenciosa en momentos en los que se busque no ser detectado. Esto para complementar sus capacidades furtivas y antirradar.

Armado para reforzar la flota de portaaviones

El Ministerio de Defensa Nacional de China no se ha explayado demasiado en la descripción del Orca. Simplemente, repasó sus dimensiones, el dato del alcance y detalló que tiene "capacidad para atacar a largo alcance, sistemas de defensa aérea, guerra antimisiles y antisubmarina", pero está claro que es algo que está llamando la atención de los medios occidentales.

Numerosos medios mencionan que este buque es similar en diseño e intención a los buques de combate litoral Independence de Estados Unidos y al RV Triton de la Marina Real Británica, pero la diferencia es que el barco chino es más polivalente y tiene dos ventajas: el ser un USV y el contar con las últimas tecnologías.

Lo que está claro es que, este barco no tripulado con capacidades furtivas es una pieza más en la partida del dominio marítimo que China está librando. El año pasado conocimos el Fujian, su flamante nuevo portaaviones de última genearción, siendo el tercero del país (el segundo construido por ellos), y un o más de los seis que China pretende tener en servicio para 2035.

Además del Orca, en el evento aeronáutico China ha presentado más tecnologías como aviones de combates y misiles de largo alcance, todo parte de una estrategia para mostrar al mundo en qué punto está su tecnología.

Ahora bien, no es que China necesite un evento bianual para hacer esto, ya que cada poco tiempo anuncia tecnologías militares de última generación, como las que podrán invisibilizar a sus aviones con nuevos materiales o con plasma.

Imágenes | People's Daily (FB), CCTV

