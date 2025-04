Oppo Find N5, análisis: no es solo el plegable más fino del mundo, es el que más me ha convencido hasta la fecha

Oppo subraya el atractivo del N5 como «el móvil plegable más fino del mundo». Más allá de que esta afirmación sea cierta, yo tenía ciertas dudas sobre si esa delgadez sería realmente cómoda en el uso diario. Y sí: el Oppo Find N5 es el móvil plegable de tipo fold que más me ha gustado hasta la fecha. Me dolió desprenderme de él.

El marketing está hecho de números. Más megapíxeles, mayor número de cámaras, potencia superlativa, gigas de memoria RAM como para rivalizar con el mejor ordenador... Ahora vuelve una tendencia que ya vi en aquellos móviles previos al cambio de siglo: el empeño por llevar la delgadez al extremo. Sin que los plegables vayan a librarse de esta tendencia: si el Honor Magic V3 ya me pareció una locura, la respuesta de Oppo eleva aún más el listón.

Ficha técnica del Oppo Find N5



OPPO Find N5 PANTALLA interna Pantalla interna AMOLED de 8,12 pulgadas Resolución de 2.480 x 2.248 píxeles Relación pantalla-cuerpo del 96% LTPO 120 Hz Brillo máximo de 2.100 nits pantalla externa Pantalla interna AMOLED de 6,62 pulgadas Resolución de 2.616 x 1.140 píxeles Relación pantalla-cuerpo del 92% LTPO 120 Hz Brillo máximo de 2.450 nits DIMENSIONES Y PESO Plegado: 160,87 x 74,42 x 8,93 mm Desplegado: 160,87 x 146,58 x 4,21 mm 229 gramos PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 RAM 12/16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 CÁMARA FRONTAL Pantalla interna: 8 MP, f/2.4, 91º Pantalla externa: 8 MP, f/2.4, 91º CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP, f/1,8, OIS, 89º Teleobjetivo: 50 MP, f/2,7, OIS, 30x Ultra gran angular: 8 MP, f/2,2, OIS, 116º BATERÍA 5.600 mAh Carga rápida de hasta 80 W SUPERVOOC Carga inalámbrica 50 W SISTEMA OPERATIVO Android 15 ColorOS 15 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 GPS, GNSS, GLONASS, Galileo USB-C (USB 3.1 Gen 2) otros Doble altavoz estéreo Certificación IPX6, IPX8 e IPX9 precio -

Diseño: es delgado, sí, pero no sólo eso

El embalaje del Oppo Find N5 se presenta en forma de caja cuadrada con el teléfono dando los buenos días nada más abrir la parte superior. Este mantiene un ratio para la pantalla interna de 9,9:9, prácticamente tan cuadrado como la caja donde viene. Y con la correspondiente pega al plegarse: la altura es demasiado grande. El ratio para la pantalla exterior es de 20,7:9.

Dos formatos de uso, extrema delgadez y una altura plegado que también es alta. En cuanto a materiales, Oppo utiliza lo mejor a su alcance para construir un cuerpo de sólido aluminio con una cara posterior de cristal endurecido. Los cantos son rectos con los bordes biselados: no he tenido la sensación de que se marquen en la mano. La experiencia de uso fue cómoda en todo momento, tanto plegado como desplegado.

Los botones quedan muy arriba, es difícil llegar a ellos

Hay un elemento de diseño que sí que no me gustó: los botones de encendido y de volumen quedan demasiado arriba; lo que hace casi imposible pulsarlos con una mano (igual que llegar a lo alto de la pantalla). Dado que el botón de «power» ancla el lector de huellas capacitivo, más de una vez he tenido que mirar la posición del dedo porque no encontraba el botón con el tacto. Si estuviera más centrado el Oppo Find N5 ganaría en comodidad.

Los botones quedan demasiado arriba y hacen muy incómoda su pulsación, sobre todo al sostener el móvil con una mano

Si bien los botones quedan fuera del alcance directo de los dedos, que Oppo mantenga el deslizador de los modos de volumen, heredado de OnePlus, me parece una excelente noticia: soy muy fan de ese botón. Poner el móvil en vibración es cuestión de un simple gesto.

Si los botones no son especialmente fáciles de pulsar, tampoco lo es abrir el teléfono: cuesta mucho desplegar el móvil. Las bisagras se aprecian muy sólidas, mantienen la pantalla abierta casi en cualquier ángulo y en esta no se marca demasiado la arruga. A lo largo de los días fue haciéndose algo más profunda, aunque tampoco me pareció exagerada. Es el plegable donde menos la noté.

La cara trasera del Oppo Find N5 es limpia a excepción del módulo de objetivos. No sobresalen en exceso del cuerpo, esto me parece una excelente noticia en el lado del agarre. La lástima es que sí se nota en la fotografía, flojea más de lo que me esperaba. Lo comentaré en su apartado correspondiente.

Pantallas: una delicia para la vista con los inconvenientes propios del formato

Pantalla «pequeña» y vertical por fuera y una enorme y casi cuadrada por dentro: lo bueno de un plegable es tener la opción de usar una u otra dependiendo de la necesidad. En el caso del Oppo Find N5 ambas son de una excelente calidad, aunque tienen una diferencia clave a la hora de utilizarlas en exteriores: la interior plegable se ve mejor bajo la luz del sol. La externa cuesta distinguir el contenido, solo bajo situaciones de gran iluminación.

La pantalla exterior del Oppo Find N5 se ve menos bajo la luz intensa del sol que el panel plegable. Y eso que el brillo pico es mayor en la primera

Las dos pantallas están perfectamente calibradas de serie, no ofrecen diferencias a la vista al pasar de una a otra, muy fluidas (refresco variable de hasta 120 Hz), el contraste es altísimo, la sensibilidad al tacto también y, como es habitual, se nota el pliegue de la bisagra al pasar los dedos. Esto no es molesto una vez te acostumbras, es el peaje a pagar por un smartphone plegable; aparte de que es más fácil marcar esta pantalla, hay que tener cuidado con las uñas y los punteros (es compatible con stylus).

Jugar y ver contenido multimedia es una delicia, sobre todo cuando dicho contenido se adapta al ratio del panel plegable. En los juegos es donde más se disfruta la pantalla interna; siempre con la opción de usar una u otra dependiendo del tipo de juego y de cómo esté de adaptado. Por ejemplo, los shooters más habituales suelen funcionar correctamente. Si no, aparecen las barras negras.

Oppo incluye distintas mejoras visuales apoyándose en la potencia del teléfono y en la IA: esta puede reescalar los vídeos en reproducción para mejorar su resolución, también hace algo parecido con las imágenes. Los ajustes se encuentran en la personalización de la pantalla y son opcionales.

Sonido: en línea con su categoría

La calidad de audio es muy buena a nivel general, con independencia de la fuente de audio. El Oppo Find N5 dispone de unos altavoces externos estéreo con mucha potencia y que no distorsionan en exceso a alto volumen; sí tienen cierta estridencia en agudos y a máximos. Bajo las mediciones en el propio teléfono, logré un máximo de 90 dB.

Con los auriculares Bluetooth logré una experiencia auditiva agradable, con un sonido nítido y ligeramente plano. Eché de menos algo de refuerzo de bajos, incluso aunque el sonido disponga de diversas mejoras de optimización; además de un ecualizador de diez bandas para modular el audio al gusto (solo con auriculares conectados). El Oppo Find N5 es compatible con audio Hi-Res y con la gran mayoría de códecs Bluetooth. Y dispone del reproductor anclado en la cámara frontal (plegado), a lo Dynamic island de iOS.

En cuestión de auriculares con cable, el móvil ofrece muy buena calidad a través del puerto USB C, incluso algo mejor que con Bluetooth. No tiene salida de audio analógico (necesita un DAC externo) y sí dispone de Display Port: el Oppo Find N5 proyecta la pantalla en un monitor o televisión con su pertinente cable USB C (a USB C o a HDMI).

Rendimiento: incapaz de sostener la máxima potencia durante mucho tiempo

Ya he probado varios móviles con el Snapdragon 8 Elite y pude comprobar que Qualcomm se salió este año con su propuesta: aparte de ser lo más potente que hay ahora mismo en el mercado móvil, el SoC logra una eficiencia bárbara en bajo rendimiento. Esto es trasladable al Oppo Find N5, con una pega que también resulta habitual: el «throttling» está muy marcado.

El chip saca unos números altísimos en potencia bruta, pero no es capaz de sostenerlos a lo largo de mucho tiempo. En concreto, la estabilidad del rendimiento se sitúa en el 49 %, una cifra que me parece algo baja (datos extraídos de 3D Mark). Eso sí, no se necesita ese ritmo en el teléfono, porque lo habitual es que los requerimientos de apps y juegos no sean tan altos.

La caída en potencia sostenida se debe al escaso grosor de cada ala del móvil y a su reducida capacidad de disipar la temperatura. El Oppo Find N5 no se calienta en exceso, ni cargando ni durante largas sesiones de juego (de ahí la caída en rendimiento sostenido).

Va súper fluido en todas las tareas y ejecuta los juegos a la máxima carga gráfica. Tener un Genshin Impact perfectamente adaptado a las dimensiones de la pantalla desplegada, y con los gráficos al máximo, es una absoluta delicia.

Vayamos con los números puros y duros. ¿Cómo se enfrenta el Oppo Find N5 a nuestras habituales pruebas de benchmark? A continuación dejo la tabla de datos enfrentados a propuestas similares.



oppo find n5 honor magic v3 Samsung galaxy z fold 6 Huawei mate xt ultimate design Samsung galaxy s25 ultra IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Kirin 9010 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro RAM 16 GB 12 GB 16 GB 16 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.864/7.902 1.366/4.992 2012/5.462 1.312/6.541 3.851/9.451 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 25.334 18.727 12.672 15.412 23.731 16.809 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 25.004/12.404 18.680/9.337 13.052/11.600 18.431/15.412 23.965/ 19.531 16.906/8.538 PCMARK WORK 15.059 18.068 15.691 16.959 25.251 -

El resto del hardware funciona a la perfección: rápido, estable, con memoria RAM y almacenamiento más que sobrados, cero problemas bajo redes WiFi y 5G (tengo Movistar), el lector de huellas capacitivo bajo el botón de encendido no suele dar problemas más allá de la posición tan elevada que tiene, el teléfono se desbloquea al instante, incluye una bandeja de doble nano SIM y también es compatible con una eSIM. Permite dos números simultáneos: o dos SIMs físicas o eSIM y SIM.

Software: ColorOS 15 le sienta bien, la IA mejor

Parte actualizado a Android 15 y con la última versión de la capa, ColorOS 15. El software viene cargado de opciones, como es habitual. Y no trae un exceso de apps añadidas más allá de las propias de Oppo. La galería está duplicada, ya que Google Fotos viene preinstalado. Y dispone de su propia tienda de apps.

En mi experiencia con la evolución de ColorOS al final he apreciado el esfuerzo de la marca por hacer una capa bastante similar en diseño al Android de Google (salvando las distancias, como es lógico). Sin dejar de lado la personalización extrema, poder darle a los iconos un aspecto Material, tener el cajón de apps y que el estilo de la interfaz sea minimalista, a mí me gusta. Lo que me gustó nada fue no poder ajustar la parrilla de accesos directos en el escritorio: de 4x7 no se puede pasar (mi dock siempre son cinco apps).

Como decía, el Oppo Find N5 es muy personalizable, viene cargado de opciones avanzadas, está muy bien adaptado al uso extendido (aplicaciones flotantes, ventana paralela, multitarea expandida...), las apps se adaptan al tamaño de pantalla que se esté usando y, en general, el móvil permite aprovechar en buena medida la extensión extra de la pantalla interna. Trabajar con este teléfono es muy cómodo.

No podía faltar la inteligencia artificial, la IA de Oppo se ha ganado un puesto reconocible en ColorOS. Bajo mi opinión está muy lograda: aparte de los resúmenes de texto, creación de ese mismo texto o transcripción (la barra flotante lateral activa la IA casi en cualquier app), me ha resultado muy útil el traductor en tiempo real. Con solo activarlo desde el menú flotante pude traducir automáticamente al español toda la navegación en chino. Con el texto colocado en su posición original.

Otro de los puntos donde destaca positivamente la IA es en la edición de fotos: la galería de Oppo incluye su propio editor mágico de imagen que permite desde eliminar objetos y personas no deseadas (con un resultado muy bueno) a generar nuevas porciones de imagen. No solo eso: dicha IA puede reescalar las fotos, corregir el desenfoque y quitar los reflejos que enturbien las tomas. Todo el proceso requiere Internet y no tiene gasto añadido.

Batería: sorprende por lo mucho que aguanta

Es uno de los puntos donde más me ha sorprendido el teléfono, en especial porque en el confluyen el hecho de ser muy fino y plegable. Pero no, Oppo le ha colocado una pila de 5.600 mAh fabricada en silicio y carbono que no solo es holgada sobre el papel, también en la práctica. Con un excelente consumo en reposo apoyado por la eficiencia del Snapdragon 8 Elite: el Find N5 no gasta más del 2 % de batería en una noche de 8 horas.

Si en «stand by» el consumo es minúsculo, no es que se desate con la pantalla encendida, ni siquiera al desvelar la plegable interior. De media hice casi los dos días, incluso con uso intensivo fuera de casa; obteniendo unas siete/ocho horas de pantalla con juegos y consumo en streaming (plegado y desplegado). Tiene más batería que muchos móviles «normales», incluso con mayor capacidad.

La carga del teléfono es muy rápida, incluye el cargador en la caja y no se calienta demasiado durante el proceso

El consumo está muy contenido, la capacidad de la(s) batería(s) es grande (son dos, una en cada ala del móvil) y también la carga sobresale por los números holgados: 80 W de carga rápida SuperVOOC con cargador incluido en la caja (el mío era de Reino Unido). El Oppo Find N5 dispone de carga inalámbrica rápida a 50 W y de carga inalámbrica inversa. Los tiempos con su cable y cargador quedaron en:

5 minutos de carga . 15 % de batería.

. 15 % de batería. 10 minutos de carga . 27 % de batería.

. 27 % de batería. 15 minutos de carga . 40 % de batería.

. 40 % de batería. 20 minutos de carga . 50 % de batería.

. 50 % de batería. 25 minutos de carga . 60 % de batería.

. 60 % de batería. 30 minutos de carga . 70 % de batería.

. 70 % de batería. Total: 51 minutos.

Fotografía: el grosor tan fino termina por notarse

Que un móvil plegable sea extremadamente fino suele acarrear una menor batería y un grosor superlativo a la altura de las cámaras posteriores. Ya hemos visto que la batería del Oppo Find N5 no es precisamente pequeña, algo que juega a su favor. Y los objetivos no sobresalen demasiado del cuerpo, lo cual puntúa en contra.

El resumen de las cámaras que Oppo monta en su Find N5 queda de la siguiente manera:

Cámara principal . Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.8, distancia focal de 5 mm (equivalente a 21 mm), tamaño del sensor de 1/1.56 pulgadas, enfoque PDAF, lente de siete elementos, ángulo de visión de 89º y estabilización OIS de dos ejes.

. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.8, distancia focal de 5 mm (equivalente a 21 mm), tamaño del sensor de 1/1.56 pulgadas, enfoque PDAF, lente de siete elementos, ángulo de visión de 89º y estabilización OIS de dos ejes. Cámara gran angular . Sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.2, distancia focal de 1,6 mm (equivalente a 15 mm), tamaño del sensor de 1/4 pulgadas, ángulo de visión de 116º y lente de cinco elementos.

. Sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.2, distancia focal de 1,6 mm (equivalente a 15 mm), tamaño del sensor de 1/4 pulgadas, ángulo de visión de 116º y lente de cinco elementos. Cámara telefoto periscópico . Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/2.7, distancia focal de 10,55 mm (equivalente a 75 mm), tamaño del sensor de 1/2,75 pulgadas, zoom óptico 3x, lente de cuatro elementos y estabilización OIS de dos ejes.

. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/2.7, distancia focal de 10,55 mm (equivalente a 75 mm), tamaño del sensor de 1/2,75 pulgadas, zoom óptico 3x, lente de cuatro elementos y estabilización OIS de dos ejes. Cámara selfie interior . Sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.4, distancia focal de 1,88 mm (equivalente a 21 mm), lente de cuatro elementos, tamaño del sensor de 1/4 pulgadas y ángulo de visión de 91º.

. Sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.4, distancia focal de 1,88 mm (equivalente a 21 mm), lente de cuatro elementos, tamaño del sensor de 1/4 pulgadas y ángulo de visión de 91º. Cámara selfie exterior. Sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.4, distancia focal de 1,88 mm (equivalente a 21 mm), lente de cuatro elementos, tamaño del sensor de 1/4 pulgadas y ángulo de visión de 91º.

El desempeño no parece ser malo sobre el papel, en especial si tenemos en cuenta que el OPPO Find N5 es un móvil plegable extremadamente delgado que no excede de grosor en el área de objetivos. Esto reduce la distancia focal de cada una de las cámaras; con sensores que no poseen un tamaño demasiado grande.

A las limitaciones físicas de las cámaras se les une el sistema de disparo automático: por mis pruebas, todas tienden a subexponer. En exteriores y con mucha iluminación no suele haber problemas (al gran angular se le notan igualmente las acuarelas con algo de zoom), cuando cae la luz cuesta distinguir los elementos de la imagen a simple vista.

El HDR automático con la cámara principal necesita ser más activo en las tomas automáticas: las áreas más oscuras suelen quedar muy subexpuestas. Además, la app de cámara tiende a ser muy conservadora con la velocidad de obturación, incluso cuando las cámaras principal y telefoto están estabilizadas. El resultado es una subexposición que no suele corresponderse con la iluminación general de la escena.

El tratamiento de color es bueno, las tomas respetan la colorimetría y saturación originales. El detalle en el procesado automático no es el mejor, con algo de zoom se aprecian las acuarelas incluso con buena iluminación. De noche esta situación es más acusada.

Disparo a contraluz en automático. Velocidad de obturación 1/1514 e ISO 80

Con un rango dinámico algo flojo, es el contraluz lo que más sufre: tras el procesado la imagen acaba con un primer plano indistinguible.

El Oppo Find N5 en automático me ha parecido muy mejorable, en modo manual obtiene mejores resultados. Todo a fuerza de ajustar al milímetro las tomas: guarda en RAW con un tamaño medio de unos 30 MB por foto.

El móvil tiene un modo manual versátil y potente, pero no solo apunta a quienes desean manejar al detalle los sensores: Oppo ofrece diversos modos lúdicos. Los habituales de retrato (desenfoque natural con un acertado perfilado de contornos), modo noche (en situaciones muy oscuras hace un desempeño decente), alta resolución para exprimir los 50 megapíxeles del sensor principal (las tomas tienen mayor detalle), hay disponibles diversos filtros de imagen, modos de belleza, para crear stickers... Y tiene el sello de Hasselblad; por más que su marca se deje ver menos que en los Find X.

He reunido toda las fotos y vídeos en esta carpeta de Google Fotos. Se encuentran sin editar, tal y como salieron del teléfono.

Oppo Find N5, opinión y nota de Xataka

No soy especial aficionado a los plegables de tipo fold, al final me siento más cómodo con uno flip que pueda llevar cómodamente mientras aprovecho la pantalla externa para gran parte de las acciones (sigo enamorado del Motorola Razr 50 Ultra). Y si tuviera que elegir un móvil con formato extendido, no tengo duda de que me iría a por el Oppo Find N5. Me va a ser difícil separarme de él.

Es un móvil que se utiliza plegado como si fuera un teléfono «normal», el uso desplegado aporta las ventajas clave de una tablet, las pantallas se ven de fábula en cualquier situación, va súper rápido en todo, el grosor mínimo no le impide mantener una autonomía soberbia y hasta el software me parece acertado: ColorOS 15 permite una experiencia Android muy cercana a la de Google. Y la IA me ha sacado de más de un apuro.

Que sea súper fino no implica que deje de ser potente o le falte autonomía. Todo lo contrario

Como es obvio, no todo es bueno: entre lo que menos me ha gustado se encuentran la posición tan elevada de los botones, lo difícil que resulta desplegar el teléfono, la baja estabilidad del rendimiento sostenido, la experiencia fotográfica queda por debajo de un móvil top y, aunque no se conozca aún el precio oficial en España, no será un teléfono barato.

¿Que buscas un plegable a toda costa y no te convence el grosor del Galaxy Z Fold6? El Oppo Find N5 es tu teléfono: sobresale en el día a día para ofrecer una experiencia móvil y tablet sin sacrificar la portabilidad. Eso sí, a las desventajas que señalé hay que añadir la propia del formato plegable: es un móvil más delicado de lo normal. A largo plazo podría ser contraproducente.

8,8 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 8 Software 8,75 Batería 9 A favor Es fino al extremo, pero sin perder nada.

Las pantallas se ven de escándalo.

Potencia y autonomía sobresalientes. En contra Los botones quedan demasiado arriba para ser cómodos.

El rendimiento máximo no es sostenido.

La fotografía es su lado más cojo.



