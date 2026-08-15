Miles de árboles limoneros en España viven una crisis histórica: el virus que ha puesto en jaque a toda la industria

Su nombre quizás no te diga gran cosa, pero el virus de la clorosis nervial amarilla (CYVCV por sus siglas en inglés) supone desde hace meses un auténtico dolor de muelas para los agricultores que se dedican a cultivar cítricos. Uno más que se suma a las fluctuaciones de producción y precios. El motivo es simple: tras expandirse por varios países durante las últimas cuatro décadas, el CYVCV llegó a España en 2025 con su amenaza de arruinar el fruto de miles de limoneros.

Y eso es un problema en la gran huerta de cítricos de la UE.

Cinco letras: CYVCV. En España lleva solo unos meses acaparando titulares, pero el CYVCV tiene poco de novedoso. Los expertos lo observaron por primera vez a finales de los 80 en Pakistán, en limoneros y naranjos amargos, y con el tiempo el registro de casos se amplió a India, Turquía, China, Irán y Corea.

El primer positivo fuera de Asia se documentó en 2022, en California. Solo dos años después el virus estaba ya en Italia. En España, se detectó por primera vez a finales de 2025, cuando se documentó en limoneros de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En primavera la enfermedad había llegado a la Región de Murcia, lo que demuestra que se ha consolidado en el gran arco de producción citrícola de España. Hace poco la Junta confirmaba también su presencia en Andalucía.

La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana coordinan sus investigaciones para anticiparse a la expansión de la clorosis nervial amarilla



El IMIDA ya ha iniciado ensayos en su laboratorio de bioseguridad para conocer el comportamiento del virus y avanzar en medidas de… pic.twitter.com/djEzQnDQKl — Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca (@RM_Agua) July 24, 2026

¿Por qué es un problema? Porque el CYVCV afecta directamente a la producción de cítricos. Los más perjudicados son los limoneros, naranjos amargos y limas. El virus amarillea la nervadura de las hojas, las altera e incluso puede pudrirlas. Para los agricultores eso, en último lugar, se traduce en fruta deformada, irregular y sobre todo una "pérdida de calidad comercial".

Algunos estudios muestran que el virus también merma la producción. La enfermedad no suele cebarse con los naranjos (C. sinensis) y mandarinos (C. reticulata), pero estas especies pueden actuar como "reservorios del virus", con lo que al final acaban convirtiéndose también en parte del problema.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el CYVCV presenta un enorme hándicap: no tiene cura. Cuando un frutal se infecta ya no hay forma de eliminar la enfermedad, con lo que queda marcado de por vida y pasa a convertirse en un riesgo para los árboles que lo rodean. La enfermedad puede transmitirse a través de injertos, pero también mediante ciertos insectos vectores, como los pulgones o la mosca blanca de los cítricos. De ahí que se expanda con tanta rapidez.

Repasando las cifras. Si algo hemos comprobado en lo que va de 2026 es que la 'foto' de la distribución del CYVCV puede cambiar de un día a otro, pero viene bien echar un vistazo a los últimos datos publicados. En julio la Región de Murcia había analizado 787 muestras tomadas en 1.300 hectáreas de cultivo. Obtuvo 73 positivos que afectan a una "superficie acotada" de alrededor de 207 h.

En Alicante la organización ASAJA temía a finales de junio que la patología afectase a aproximadamente 700.000 frutales, lo que llevó a los agricultores a arrancar unos 3.000 naranjos navelinos por precaución en Albatera.

38.000 árboles. Hace unas semanas, en una entrevista con 20 Minutos, José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, calculaba que el número de árboles enfermos ronda los 38.000 y advertía que llegaríamos a entre 50.000 o 60.000.

Son una pequeña parte de los millones de frutales plantados en España, pero suficiente para que las administraciones autonómicas hayan movido ficha para frenar la expansión del virus. La Región de Murcia y la Comunidad de Valencia ya se están coordinando para buscar "medidas de contención y protección" específicas y la Junta de Andalucía se ha puesto en guardia también.

🍋 Un virus amenaza con el arranque de miles de limoneros tras una campaña "histórica"



➡️ La clorosis nervial amarilla acecha a los limoneros de Murcia y Alicante, las principales productoras de España, que han tenido una temporada de precios récord y alta calidad de los frutos pic.twitter.com/Rfi87Cbak4 — EFE C. Valenciana (@EFE_CValenciana) June 13, 2026

"La doble amenaza". El problema no es solo el CYVCV o el hecho de que todavía no haya tratamientos efectivos, lo que ha obligado a algunos agricultores de España a arrancar sus plantaciones de frutales y empezar de cero. La clave es el contexto, como insistían hace unos días desde ASAJA Almería.

Aunque el organismo advierte que a día de hoy "no existe una situación de alarma" también recuerda que el virus llega en "un momento delicado" para el sector. "A los elevados costes de producción que soportan los agricultores se une la creciente presión que ejercen las importaciones de terceros países sobre los precios en origen", argumenta, que habla por eso de "doble amenaza".

Aguando la fiesta. La amenaza del CYVCV llega tras una campaña "histórica", al menos en lo que a cosecha se refiere. En junio, casi con la campaña cerrada, el sector español calculaba que la producción oscilaría entre 1,08 y 1,1 millones de toneladas. No solo eso. A su favor jugaba la merma en las cosechas turcas por las heladas, el buen comportamiento del consumo y la calidad de los frutos.

La expansión del virus por la península no es un problema solo para España. Nuestro país es el segundo productor mundial de limón y uno de los grandes exportadores de producto fresco, con lo que su peso en el mercado es clave.

Imágenes | Consejería de Agricultura de la Región de Murcia y Katy (Unsplash)

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