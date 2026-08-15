Algunos actores están perdiendo trabajos. Se los están quitando sus propios clones hechos con IA

Se ha dicho desde la aparición de la IA y la constatación de que estaba dejando su huella en todos los sectores de la industria del audiovisual, que quienes más tenían que temer el impacto de esta nueva tecnología eran los trabajos invisibles, de guionistas a técnicos de efectos especiales o editores. Sin embargo, pasados unos meses, está claro que nadie está a salvo: los rostros que se presentan frente al público y que aparentemente no pueden ser sustituidos están padeciendo también el impacto de la IA.

Quitate tú para ponerme yo. 'Hate the Way I Love You' es un microdrama de 40 episodios en la app especializada MoBoReels sobre una pareja cuya felicidad se tambalea después de un diagnóstico de cáncer. Meses después del rodaje, la actriz protagonista, Ashley BeLoat, descubrió que en la misma app había aparecido una serie con idéntico guión y escenarios. Sin embargo, la protagonista era más joven y canónicamente atractiva hasta un punto artificial: pelo más abundante, más escote, rasgos que rozaban la perfección de un dibujo animado... y una voz que no era exactamente la suya, pero sí extremadamente parecida. El título de la serie clónica era ''Love You, Leave You'.

Formato sin sindicar. Los microdramas, formato que explotó en China antes de pasar a otros países, mueven ya en Estados Unidos 1.400 millones de dólares, y el formato va a aterrizar en un futuro próximo también en España. Son series con episodios de un minuto, rodadas en vertical con presupuestos ajustadísimos, y hasta plataformas como Disney+ han visto ahí un filón que se resiste a cuajar en el mainstream, donde el público está acostumbrado a producciones más largas y lujosas, pero al que sin duda veremos crecer en los próximos años. De hecho, un solo título con tirón puede facturar entre 12 y 15 millones de dólares, y esa combinación de rodajes baratos e ingresos altos dispara la ambición y hace que las productoras den un paso inaudito, con la sustitución de actores por clones.

Picante sin consentimiento. De hecho ya se habían detectado acciones más sutiles pero también más turbias. Por ejemplo, algunas apps de microdramas usaron la IA para generar anuncios sexualizados y no muy fieles al contenido real de las series, pero con los actores originales. Meses antes de la denuncia de BeLoat, que aún no ha tenido respuesta por parte de MoBoReels, otra actriz del sector, Tess Dinerstein, descubrió un anuncio de una de sus series que incluía contenido sexual explícito, generado con una imagen suya que ella no había grabado. Otra compañera suya, Faith Orta, también vio al personaje de su serie semidesnudo en un anuncio de TikTok, pese a que esa escena nunca se rodó.

Más casos. El caso de BeLoat no es único: Brittany Marsicek, con más de 25 microdramas en su curriculum, vio cómo MoboReels rehacía con IA otra de sus producciones, 'Ex-Husband, Step Aside, Lady Boss Returns'. De nuevo se encontró una clonación como BeLoat, y reconoce su desprotección ante contratos que dan a la productora permisos de edición muy amplios. "Piensas que igual la editan de vertical a horizontal", comentó. "pero no que la edición consista en cambiar por completo tu imagen."

A otro actor, Evan Gambardella, le sucedió con una app distinta, GoodShort. En este caso la app sí respondió a sus demandas, aduciendo que no respaldaba el uso no autorizado de la imagen, la voz o la identidad de un actor, pero que la serie fue adquirida a través de terceros, así que no podían hacer nada. Como es compolicado demostrar que el clon se inspiraba en su físico, Gambardella ha descartado la vía legal, pero desde entonces no ha vuelto a conseguir trabajo y sospecha que puede estar vetado en el sector.

Distintas condiciones. Hasta donde sabíamos, los actores de Hollywood conquistaron ciertos hitos lehales tras los 118 días de huelga en 2023: un intérprete sintético solo puede sustituir a uno real si aporta un "valor añadido significativo", y clonar la voz o la imagen de un actor exige su consentimiento. Pero hay espacio para la trampa: los intérpretes de microdramas no suelen estar asociados a SAG-AFTRA, el sindicato que comandó las protestas, y firman contratos que ni mencionan la IA. Ese vacío, según contaba a Business Insider el abogado especializado en entretenimiento Jonathan Handel, es "el canario en la mina". El pacto de SAG-AFTRA protege a quien está dentro del sindicato, pero Marsicek, Gambardella y BeLoat firmaron fuera de ese paraguas.

Mientras tanto, las series que clonan producciones propias (el objetivo está claro: incrementar el contenido y el catálogo de forma barata) son cada vez más abundantes. Uno de los últimos casos: ReelShort estrenando una versión de animación de su serie 'Poolboy', titulada 'Under the Surface'. Hay quien dice que hay que entender esto como un experimento aislado y que no va a durar, pero los beneficios para las productoras sin escrúpulos son tan claros e inmediatos que la pregunta que nos podemos hacer va más bien por otro lado: cuánto tiempo van a tardar las grandes productoras en encontrar agujeros legales que les permitan poner en práctica variantes de esta jugada.

En Xataka | Hay una plataforma de series de IA que deja que cualquiera monte la suya por 150 dólares. Y luego paga por ello