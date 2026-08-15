Un tren en China ha alcanzado los 800 km/h. Un nuevo récord para la tecnología de levitación magnética

En esta casa hemos hablado en anteriores ocasiones de los maglev, trenes de levitación magnética que están siendo probados en varios países, con Japón y China como principales impulsores. Esta tecnología está aún en fase experimental, pero a lo largo de los últimos años hemos sido testigos de lo que es capaz. Uno de los últimos ejemplos se encuentra en China, donde uno de estos vehículos ha pasado de estar completamente parado a alcanzar los 800 km/h en tan solo 5,3 segundos, estableciendo un nuevo récord mundial de aceleración en corta distancia sobre raíles.

El futuro de los trenes. La prueba fue realizada en el Laboratorio Donghu, en Hubei, China. Y la aplicación de esta tecnología puede ir más allá del futuro de los trenes ultrarrápidos, pues este vehículo experimental puede aplicarse además a sistemas de lanzamiento aeroespacial o militar. De esta manera, China se marca otro tanto para dominar la tecnología de propulsión a gran velocidad.

Los detalles. El vehículo, de aproximadamente 1,11 toneladas de peso, circulaba por una vía de un kilómetro construida expresamente para la ocasión. Alcanzó su velocidad máxima a la altura de los 600 metros y después frenó de forma suave, deteniéndose por completo en unos 200 metros. Toda la prueba, incluidas la aceleración y la frenada, duró unos ocho segundos, según Railway Pro. El tren pasó de 0 a 100 km/h en menos de 0,7 segundos, más rápido que cualquier Fórmula 1.

Cómo funciona. A diferencia de un tren convencional, este vehículo jamás toca los raíles. Se apoya en la levitación magnética para flotar ligeramente sobre la vía, eliminando así el rozamiento, mientras que unas bobinas electromagnéticas generan una onda magnética que lo impulsa hacia adelante. Sin el arrastre que produce el contacto entre las ruedas y el raíl, los ingenieros pueden aspirar a velocidades que serían impensables (y peligrosas) para los trenes estándar.

Lograr esa estabilidad también es un hito en sí mismo, pues tal y como explican en Railway Pro, los ingenieros deben mantener la alineación recta de la vía con un margen de tolerancia de aproximadamente ±1 mm, con diferencias de altura entre fijaciones por debajo de los 0,5 mm.

No es la primera vez. Se trata en realidad del tercer récord que bate este mismo equipo de investigación en los últimos meses. El tren se hizo conocido el año pasado al alcanzar cerca de 650 km/h en siete segundos. Un segundo ensayo en julio del año pasado elevó esa cifra a 700 km/h, y más tarde, en noviembre, llegó a alcanzar los 800 km/h, reduciendo además el tiempo necesario para lograrlo. Cada ronda de ensayos se ha centrado en perfeccionar tecnologías específicas, como el suministro de energía de alta potencia, la propulsión electromagnética, el control de levitación a gran velocidad o el el frenado de emergencia, según el medio estatal CCTV.

De momento no llevará pasajeros. Vale la pena recalcar que su extrema aceleración hace impensable llevar a pasajeros de momento, y la plataforma de Donghu es básicamente un banco de pruebas experimental, no un prototipo para uso comercial. Por comparar, los trenes maglev comerciales más rápidos que operan actualmente en China y Japón circulan a unos 320 km/h, mientras que el tren de alta velocidad convencional más rápido de China, el Fuxing, alcanza un máximo cercano a los 350 km/h.

Próximos pasos. En lugar del transporte ferroviario de pasajeros, los científicos ven un mayor potencial del uso de esta tecnología en sistemas de asistencia al lanzamiento de cohetes y aeronaves, ya que acelerar un objeto a velocidades extremas de forma controlada es exactamente lo que necesitan tanto los trenes como las plataformas de lanzamiento, según informaban desde CGTN.

Por otra parte, ingenieros chinos también están desarrollando sistemas maglev diseñados para circular por el interior de tubos de baja presión o de vacío, un concepto similar a los proyectos de hyperloop en otros países, aunque todavía parece que queda bastante hasta que veamos algún proyecto comercial similar en marcha, ya que el coste, la seguridad y la enorme precisión técnica que se requiere son obstáculos bastante importantes como para plantearse esta tecnología a día de hoy.

Imagen de portada | China News

En Xataka | César Franco, ingeniero: "Si nos gastamos cientos de millones para que circulen tres AVE al día, estamos cometiendo un error"