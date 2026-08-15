Cinco ofertas de MediaMarkt para aprovechar su campaña de la vuelta al cole, hoy sábado 15 de agosto

MediaMarkt ha dado comienzo a su campaña para la Vuelta al cole, aunque aquí vamos a ver ofertas tanto orientadas a esta época como aquellas que son más generales. Finalizará el próximo 23 de agosto, por lo que tenemos unos pocos días para aprovechar los descuentos en ordenadores, discos duros y más.

Hp Omen Slim 16 por 999 euros, un portátil gaming con pantalla 2K y gráfica RTX 5060.

por 999 euros, un portátil gaming con pantalla 2K y gráfica RTX 5060. Fire TV Stick 4K Select por 29,99 euros, el dongle de Amazon para ver contenido en streaming.

por 29,99 euros, el dongle de Amazon para ver contenido en streaming. Western Digital WD Easystore por 179 euros, un disco duro de formato portátil y con mucha capacidad de almacenamiento.

por 179 euros, un disco duro de formato portátil y con mucha capacidad de almacenamiento. HP OmniStudio 24 por 499 euros, un ordenador todo en uno con monitor, ratón, teclado y webcam.

por 499 euros, un ordenador todo en uno con monitor, ratón, teclado y webcam. Clover Fitness S100 Senior Plus por 249 euros, una cinta de correr para empezar el curso con "buen pie".

Hp Omen Slim 16

En la campaña de MediaMarkt hay muchas ofertas en ordenadores portátiles, pero si tenemos que quedarnos con una es con la del HP Omen Slim 16, que se encuentra por 999 euros en lugar de 1.949 euros. Viene con una pantalla 2K de 16 pulgadas, su procesador es el Intel Core Ultra 7 255H, tiene 16 GB de RAM y 1 TB de SSD, su gráfica es una RTX 5060 y además su panel tiene tratamiento antirreflejos. Nada mal por menos de 1.000 euros.

HP Omen Slim 16 PVP en MediaMarkt — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fire TV Stick 4K Select

MediaMarkt ha decidido lanzar una oferta en el Fire TV Stick 4K Select, un dispositivo muy atractivo por precio y características para ver contenido en streaming. Por 29,99 euros (antes 54,99 euros) tenemos un dongle con resolución 4K, es compatible con Alexa+ y se puede utilizar en cualquier televisor que tenga un puerto HDMI, sea o no smart TV.

Western Digital WD Easystore

Nunca viene mal tener a mano un disco duro con mucha capacidad, y MediaMarkt hoy nos lo pone un poquito más fácil con la oferta en el Western Digital WD Easystore. Su precio es de 179 euros (antes 189 euros) y viene con capacidad de 5 TB, cuenta con un software para realizar copias de seguridad y es compatible con Windows y Mac. Además, tiene un formato portátil.

Western Digital WD Easystore (5 TB) PVP en MediaMarkt — 179,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP OmniStudio 24

Si para la vuelta al cole necesitas un ordenador, pero no lo quieres portátil, MediaMarkt tiene el HP OmniStudio 24 por 499 euros en lugar de 729 euros. Se trata de un ordenador todo en uno que incluye un monitor de 23,8 pulgadas, un teclado, un ratón y una webcam. Eso sí, no incluye sistema operativo.

HP OmniStudio 24 PVP en MediaMarkt — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Clover Fitness S100 Senior Plus

Si aprovechando el inicio del próximo curso escolar quieres hacer un poco más de deporte, MediaMarkt tiene rebajada la Clover Fitness S100 Senior Plus, una cinta de correr que ahora cuesta 249 euros en lugar de 349 euros. Se trata de una cinta para andar o correr que tiene una velocidad máxima de hasta 12 km/h y que permite reproducir música a través de su conectividad Bluetooth.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), HP, Amazon, Western Digital, Clover Fitness

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