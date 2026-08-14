Uno de los nuevos Pixel 11, desde 750 euros entregando tu viejo móvil: así es la promo de MediaMarkt para los nuevos móviles de Google

Desde hace apenas un par de días tenemos abiertas las reservas de los nuevos Google Pixel 11, teléfonos que llegarán en una semana a las tiendas. Si estás pensando en entregar tu móvil para pasarte a uno de estos nuevos teléfonos, te vamos a contar cómo es la promo de MediaMarkt para ello.

Por ejemplo, el Pixel 11 sale por 749,05 euros si usamos el código 'TradeIn200P11' y, además, hacemos la compra desde la app de MediaMarkt. Todo sin contar, además, el reembolso que recibiremos en función de la valoración del teléfono que entreguemos. A continuación, el precio al que se quedarían sus dos hermanos mayores:

Pixel 10 Pro : 839,05 euros si utilizamos el código ' TradeIn300P11Pro ' y haces la compra desde la app de MediaMarkt.

: 839,05 euros si utilizamos el código ' ' y haces la compra desde la app de MediaMarkt. Pixel 10 Pro XL: 929,05 euros si utilizamos el código 'TradeIn400P11XL' y haces la compra desde la app de MediaMarkt.

Buena forma de renovar tu móvil antiguo y cambiarlo por un Pixel 10

Es una promo muy interesante por el descuento que tienen los tres terminales, puesto que estos precios no los solemos ver hasta que pasan varias semanas o meses desde el lanzamiento. Además, también recibiremos un reembolso posterior cuando nos valoren el dispositivo, por lo que el ahorro puede llegar a ser considerable.

En este punto, lo que queda es elegir el Pixel que más se adapta a lo que necesitamos. Si buscamos la opción más económica, está claro que el Pixel 11 es el mejor para nosotros. Por otro lado, si prefieres tener un mejor sistema de cámaras y sigues queriendo tener un móvil compacto, entonces la respuesta pasa por el modelo Pro. Mejorar este coctel con una batería con mayor capacidad (y carga rápida) y una pantalla más grande pasa por decantarnos por el modelo Pro XL.

⚡ EN RESUMEN: promoción pixel 11 mediamarkt ✅ LO MEJOR Gran precio en los tres modelos: Elijamos el modelo que elijamos, tenemos un gran precio aprovechando estas promo de MediaMarkt.

Elijamos el modelo que elijamos, tenemos un gran precio aprovechando estas promo de MediaMarkt. Son móviles muy longevos: Son tres móviles con siete años de actualizaciones, un gran apartado fotográfico y la experiencia Android más pura. Te van a durar mucho tiempo. ❌ LO PEOR No hay un salto enorme con respecto a los Pixel 10: Aunque es una buena promo, puede que no te merezca la pena si tienes ahora mismo un Pixel 10. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas uno de los nuevos teléfonos de Google y quieres hacerlo al mejor precio entregando tu antiguo móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres entregar ningún móvil para comprar un Pixel 11 o simplemente tienes ya un Pixel 10.

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Imágenes | Google

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