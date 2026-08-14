El mayor incendio de la historia de Madrid arrasó 28.000 hectáreas. Excepto una mancha verde donde pastan siete bisontes

El incendio de la Sierra Oeste arrancó arrasó con unas 28.000 hectáreas. Fue, está siendo y será durante muchos años un auténtico desastre. Recorrer las imágenes satelitales provoca una mezcla de rabia, tristeza y desesperación.

Al menos, hasta que uno ve que, entre Robledo de Chavela y Colmenar del Arroyo, hay algo verde. El fuego que estuvo a punto de arrasar con parte de la patrimonio aereoespacial de la humanidad, arruinó familias y desplazó a miles de personas, entró en esa finca de 240 hectáreas que se llama Bisonte Park, pero no se lo llevó todo.

Dejó una mancha verde y, dentro de ella, siete bisontes chamuscados pero vivos.

"Los mejores bomberos de Madrid". Eso han llegado a decir algunos medios y Raúl Rodríguez, uno de los responsables del Bisonte Park, lo explicaba de forma sencilla. "El bisonte pasta y mantiene su territorio limpio casi por su instinto […] hace una labor preventiva de incendio que es casi inimitable", decía.

Y, sobre el papel, tiene sentido. Según la gran revisión ecológica sobre el asunto, los herbívoros mixtos reducen la biomasa combustible más que los de un solo tipo. Siempre que sus preferencias alimentarias coincidan con la vegetación de su entorno, eso sí. La Sociedad Española de Ciencias Forestales sostiene que el pastoreo controlado es una de "las estrategias más eficaces y económicas" que existen y en Andalucía, por ejemplo, llevan años con programas de este tipo.

Entonces... ¿los bisontes funcionan? La pregunta es pertinente porque, recordemos, la introducción del bisonte ha sido algo muy polémico en los últimos años. Al final, el Bison bonasus no es fauna silvestre y, desde luego, no es un animal que estuviera en España. El hecho de que fuera realmente "el mejor bombero" del país, podría ser un argumento fantástico para reivindicarse.

El problema es que la evidencia es contradictoria. Para empezar, las cifras de lo ocurrido en Bisonte Park no están claras. La superficie salvada baila según quién la cuente: 160 hectáreas quemadas de 240 en una versión, 180 y unas 60 salvadas en otra, 50 hectáreas "prácticamente intactas" en una tercera. Tampoco está claro qué parte es pastoreo, qué parte es otra cosa. Ni siquiera sabemos bien en qué estado estaba.

Imagen del Bisonte Park - Copernicus

Y es importante. De la misma forma que el Bisonte Park se salvó de las llamas, en agosto de 2024 un incendio en Andújar devastó buena parte de El Encinarejo, una finca con 19 bisontes. "La pérdida [medioambiental] es tremenda", explicó en su momento el recientemente fallecido Fernando Morán del European Bison Conservation Center of Spain.

En un contexto como el actual, con medio país quemándose, de nada sirve adoptar la idea de que el bisonte es poco más que milagroso.

Sobre todo, porque un puñado de bisontes no solucionaría mucho. Al fin y al cabo, España ha perdido en una década 300.000 cabras y casi dos millones de ovejas. Felipe Molina, presidente de Anggex, decía que la cabaña extensiva ha caído cerca del 30% en los últimos 20 años.

Todo eso pese a que las comunidades pagan por las tareas de pastoreo. Solo Madrid movilizó 21.374 animales y se gastó 800.000 euros en el programa.

Dimensionando el problema. Porque, aunque nos gusta pensar que el abandono del campo es lo que explica el boom de los incendios, eso solo es algo parcial. Estamos entrando en la época de los macroincendios y, en ellos, lo que más importa es la temperatura nocturna, el viento y la sequía acumulada.

El impacto del pastoreo no es despreciable, pero está lejos de ser la calve de todo. Si queremos ganar esta partida, necesitamos intervenciones muchísimo más radicales y ambiciosas. Intervenciones que, desde luego, aún no estamos listos para asumir.

En todo esto, los bisontes son una historia curiosa, pero poco más.

Imagen | Butuza Gabriel | Landon Parenteau

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