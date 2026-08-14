El Gobierno iba a cerrar la central nuclear de Almaraz en 2027. La guerra en Oriente Próximo acaba de cambiar los planes

El apagón de Almaraz se retrasa. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado prorrogar la licencia de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 8 de junio de 2030, lo que supone aproximadamente dos años y medio más allá de la fecha que se había concretado para su cierre. La orden ya se encuentra en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cerrando un proceso que comenzó el pasado otoño tras la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Calendarios. Se suponía que Almaraz sería la primera ficha en caer dentro del plan de apagón nuclear de España, con el cierre de sus dos reactores previsto para noviembre de 2027 y octubre de 2028. Este calendario, acordado entre el Gobierno y las empresas eléctricas en 2019, tenía como objetivo el cierre definitivo de todo el parque nuclear para 2035.

En este caso, que hayan prorrogado el cierre de Almaraz no significa que se haya cambiado ese plan de cerrar las nucleares para 2035, al menos de momento.

La justificación oficial. El Ministerio, dirigido por Sara Aagesen, señala una situación energética internacional “excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever”, según comparten desde El País.

Mantener Almaraz en funcionamiento puede ayudar a protegernos de picos imprevistos en el precio del gas, todo mientras se expande nuestra capacidad de renovables.

Tres condiciones, todas cumplidas. El Gobierno mantenía desde hace tiempo que cualquier prórroga dependía de tres requisitos: que la central siguiera siendo segura, que no comprometiera la seguridad del suministro eléctrico y que no tuviera ningún coste para los consumidores. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió su informe técnico favorable el 16 de julio, confirmando que los reactores cumplían los estándares de seguridad para seguir operando.

En lo económico, las empresas propietarias de la planta, que son precisamente Iberdrola (53 %), Endesa (36 %) y Naturgy (11 %), también renunciaron a su histórica reclamación de rebajas fiscales sobre el combustible nuclear gastado para conseguir la aprobación de la prórroga, por lo que el Ministerio insiste en que no hay exenciones fiscales ni compensaciones económicas de por medio.

Cifras. Según la propia evaluación de impacto del Ministerio, prorrogar Almaraz hasta 2030 reduciría la generación renovable en tan solo un 1,4 % en comparación con el plan energético oficial del Gobierno, mientras que recortaría la generación mediante gas en torno a un 7 %. El operador de la red, Red Eléctrica, también ha indicado que mantener la central disponible aporta valor al sistema en medio de la constante incertidumbre global, aunque subraya que esto “no elimina la necesidad de seguir reforzando la estabilidad y seguridad de la red”, según comparten desde El Confidencial.

Por su parte, la empresa de gestión de residuos Enresa señala que el residuo radiactivo adicional generado durante la prórroga “será mínimo” y no requerirá ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes.

No es una medida extensible a todo el parque. A pesar de la prórroga, el Gobierno insiste en que esto no reabre la puerta a un replanteamiento nuclear generalizado. Y es que según cuentan desde ABC, cualquier renovación futura de licencia para el resto de reactores en España deberá ser solicitada de forma individual por sus propietarios, ya que el Ejecutivo no actuará de forma unilateral.

Reacción. La decisión fue bien recibida en Extremadura, donde Almaraz sustenta unos 3.800 empleos directos e indirectos y genera alrededor del 7 % de la electricidad de España, lo suficiente para abastecer a unos cuatro millones de hogares. La presidenta regional, María Guardiola, celebró la decisión. Y como comparten desde El Mundo, Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y líder de la plataforma pronuclear “Sí a Almaraz, Sí al futuro”, declaraba que la resolución aporta finalmente alivio y que la central “está preparada para seguir funcionando muchos años más”. Señala además el caso de su planta gemela en North Anna, EEUU, a la que se ha autorizado operar hasta los 80 años.

Imagen de portada | Wikipedia

En Xataka | China ha construido una batería nuclear que puede funcionar durante miles de años sin tener que recargarse