Cómo actualizar tu router de Movistar: las dos mejores maneras de hacerlo

Vamos a decirte cómo actualizar tu router de Movistar, de forma que puedas instalarle nuevas versiones de su firmware. Como todos los dispositivos, los routers también tienen su sistema operativo interno, y con las actualizaciones solucionarás errores, problemas de seguridad, y te asegurarás de que funciona al máximo de sus capacidades.

El problema está en que un router no se actualiza igual que tu móvil, sobre todo cuando tienes que hacerlo a mano. Por eso, vamos a decirte los dos métodos que tienes disponibles para que así sepas cómo son los procesos.

Actualización automática

El primer método es el más sencillo para todos. En la mayoría de casos el router se actualizará automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. Simplemente Movistar liberará una nueva actualización y poco a poco irá llegándole a todos los routers de sus usuarios.

La parte negativa es que tampoco vas a tener el control de cuándo te llega la actualización, no tienes un botón para "buscar actualizaciones" como pasa con el móvil. Simplemente es esperar a que llegue tu turno.

Actualización manual

Sin embargo, si estás esperando para recibir alguna novedad o solución de problema concretos, siempre tienes una opción para instalar manualmente una nueva versión del firmware. Aquí, antes existían dos maneras de hacerlo, con una tercera vía que era el portal Alejandra. Sin embargo, Movistar lo cerró en 2024 y la web ha desaparecido.

Por lo tanto, queda la actualización manual subiendo tú el archivo del firmware. Aquí también debes saber que Movistar no distribuye el firmware de sus routers, por lo que no hay una web oficial donde descargarlo. Tendrás que buscar portales especializados.

Eso sí, usar este método puede ser peligroso, porque si algo sale mal tu router puede quedar inutilizado. Ten mucho cuidado, porque en muchas webs también puedes encontrar enlaces a versiones fraudulentos.

Una vez consigas el archivo .bin del firmware, los pasos a dar son los siguientes:

Entra a la configuración del router escribiendo 192.168.1.1 en el navegador. La contraseña de acceso estará apuntada en una pegatina en el router.

escribiendo 192.168.1.1 en el navegador. La contraseña de acceso estará apuntada en una pegatina en el router. Ve a la opción Actualizaciones Firmware que encontrarás en el menú desplegable de la pantalla principal. Depende del modelo del router puede que necesites entrar en la configuración avanzada o algún otro menú como Management o Administración, además de Update Software.

que encontrarás en el menú desplegable de la pantalla principal. Depende del modelo del router puede que necesites entrar en la configuración avanzada o algún otro menú como Management o Administración, además de Update Software. Carga el firmware y actualiza . Llegarás a una pantalla donde tienes que pulsar en Seleccionar archivo y subir desde la memoria de tu ordenador el firmware que has conseguido. Una vez lo hayas hecho, pulsa en el botón de Actualizar.

. Llegarás a una pantalla donde tienes que pulsar en Seleccionar archivo y subir desde la memoria de tu ordenador el firmware que has conseguido. Una vez lo hayas hecho, pulsa en el botón de Actualizar. Cuando hagas esto, el router se empezará a actualizar con el archivo. Mientras esto sucede no debes desconectar el router, ni de la corriente ni de su cable de Ethernet.

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