Mistral quiere ser el campeón europeo de la IA. Para conseguirlo ha empezado a servir modelos chinos

Europa sigue intentando reducir una distancia muy visible en inteligencia artificial: mientras Estados Unidos concentra alrededor de OpenAI, Google o Microsoft un ecosistema de modelos, productos e infraestructura a enorme escala, el continente busca actores propios capaces de disputar parte de ese terreno. Mistral es uno de los pocos nombres europeos que han alcanzado esa posición. Por eso merece la pena fijarse en su siguiente movimiento: la firma francesa ha abierto su plataforma a inteligencia desarrollada fuera del continente y su primera incorporación externa procede de China.

El movimiento de Mistral. La apertura ya tiene un nombre concreto: GLM-5.2, desarrollado por Z.ai, figura desde el 6 de agosto como el primer modelo abierto de terceros disponible en la plataforma, aunque de momento llega bajo la etiqueta Public Preview. No se trata simplemente de redirigir al cliente hacia el servicio del desarrollador original: Mistral aloja el modelo y asegura que lo sirve sin modificaciones propias. La compañía afirma además que los modelos externos funcionarán bajo la misma infraestructura, controles regionales y compromisos de servicio que sus desarrollos, una fórmula pensada para ampliar la elección sin fragmentar dónde se ejecuta la IA.

Por qué Mistral importa. El peso del movimiento se entiende mejor al mirar dónde está hoy la compañía francesa. Fundada en 2023, Mistral ha ampliado en pocos años su ambición desde los modelos propios hacia servicios empresariales e infraestructura de cómputo, mientras atraía capital de algunos de los grandes nombres industriales europeos. En septiembre de 2025 cerró una ronda de 1.700 millones de euros liderada por ASML que situó su valoración post-money en 11.700 millones. Esa escala sigue lejos de los gigantes estadounidenses, pero explica por qué Mistral se ha convertido en uno de los principales aspirantes europeos en esta carrera.

Qué significa soberanía. Aquí aparece el matiz que sostiene buena parte de la estrategia. Mistral sitúa los fundamentos de la soberanía en poder controlar qué modelos se utilizan, escoger dónde se ejecuta la inteligencia y disponer de capacidad de cómputo para sostenerla. Eso no equivale a independencia tecnológica absoluta ni exige que cada pieza haya nacido en Europa. Bajo esa lógica, un modelo desarrollado fuera del continente puede convivir con controles regionales sobre la inferencia y con capacidad informática ubicada en Europa, siempre que el cliente conserve margen para decidir cómo y dónde utilizarlo.

Por qué GLM-5.2. La elección tampoco recae sobre un modelo marginal. Z.ai, también conocida como Zhipu AI, tiene su sede en Pekín y nació en 2019 como spin-off de la Universidad de Tsinghua. Reuters destacó en julio que GLM-5.2 estaba atrayendo atención internacional por sus capacidades de programación y agentes, próximas en varios terrenos a las de modelos punteros estadounidenses y a una fracción de su coste. A eso se suma una ventana de contexto de un millón de tokens. Mistral no ha explicado qué criterio concreto llevó a escogerlo, pero esos datos permiten entender por qué su incorporación no es testimonial.

Lo abierto cambia todo. Hay una diferencia importante entre poder elegir un modelo y poder llevárselo contigo. Z.ai publica GLM-5.2 bajo licencia MIT y con sus pesos disponibles, de modo que una empresa puede descargarlo, adaptarlo y desplegarlo en infraestructura propia o de terceros en lugar de depender necesariamente de una única API. Esa portabilidad reduce el riesgo de quedar encerrado en un proveedor, pero no convierte cada despliegue en independiente. Mientras la inferencia pase por Mistral, el cliente seguirá dependiendo de su plataforma; además, la compañía advierte de posibles transferencias limitadas y protegidas a proveedores que actúan como subencargados del tratamiento fuera de la región seleccionada.

Mistral quiere ser plataforma. El movimiento encaja con una ambición más amplia: Mistral Compute pretende ser una infraestructura común para modelos propios y desarrollos externos seleccionados, y la compañía proyecta alcanzar hasta 1 GW de capacidad en la UE para 2030. Es una lógica que ya encontramos en Google Cloud y Microsoft Foundry, cuyos catálogos combinan modelos propios y de terceros. La soberanía, además, sigue teniendo límites: la propia Mistral detalla que esa capacidad europea utiliza GPU de NVIDIA. Su propuesta no pasa por fabricar cada pieza en Europa, sino por conservar más capacidad para elegir qué inteligencia utilizamos, dónde la ejecutamos y sobre qué infraestructura opera.

Imágenes | Mistral AI

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