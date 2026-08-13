Los mejores chollos que hemos encontrado en Amazon hoy, 13 de agosto

No sólo en noviembre, con el Black Friday, podemos ahorrarnos un pellizco y agosto también es mes de ofertas. Sobre todo, si acudimos a Amazon en busca de chollos: aquí, prácticamente cualquier día del año hay un buen puñado de rebajas en todo tipo de dispositivos que podemos aprovechar, por ejemplo, para estrenar una tablet de gama alta, un portátil y muchas cosas más. Y hoy, jueves 13 de agosto, tenemos disponibles ofertas en iPad Pro, Asus TUF y más:
- iPad Pro M4 11 pulgadas 2 TB 5G por 1.681,42 euros, el modelo más completo de la pasada generación casi a precio mínimo
- Asus TUF Gaming VG279Q5R por 119,95 euros, un buen monitor gaming (que también sirve para otros usos) a su precio más bajo hasta la fecha
- MacBook Neo 256 GB por 729 euros que, sin ser un descuentazo, sí tiene un muy buen precio respecto a la reciente subida de su PVP
- Xiaomi TV F 55 4K por 324,90 euros, nuevo precio mínimo histórico para la televisión más vendida de Amazon
- Asus Zenbook S 16 OLED por 1.489,99 euros, casi el precio más bajo que ha alcanzado este portátil compacto y ligero
Apple MacBook Neo de 13 Pulgadas con Chip A18 Pro
iPad Pro M4
Desde la reciente subida de Apple al PVP de la mayoría de sus productos, cualquier rebaja que encontramos en MacBook, iPhone, Mac o iPad resulta especialmente interesante. En este caso, Amazon ha tumbado el precio de la configuración más completa del iPad Pro M4 de la pasada generación en su versión de 11 pulgadas.
Por 1.681,42 euros nos llevamos esta tablet de gama alta con 2 TB de capacidad, acabado en vidrio nanotexturizado y conectividad 5G (además de WiFi). No la más reciente, pero igualmente una de las más potentes del mercado en 2026.
Apple iPad Pro de 11 Pulgadas (M4)
Asus TUF Gaming VG279Q5R
Si buscamos un monitor todoterreno que sirva tanto para jugar como para cualquier otro uso y queremos gastar lo mínimo, este Asus tiene ahora una excelente relación calidad precio a sus 119,95 euros actuales. Aunque es en el terreno gaming donde brilla con luz propia, gracias a sus 200 Hz y un tiempo de respuesta de sólo 0,3 milisegundos que lo convierte en una apuesta segura para títulos competitivos.
Se trata de un modelo IPS de 27 pulgadas a 1080p, combinación que no arroja una densidad de píxeles demasiado alta pero que sirve si no necesitamos gran nitidez.
ASUS TUF Gaming VG279Q5R
MacBook Neo
Apple elevó recientemente el PVP del MacBook Neo más básico a 799 euros pero Amazon lo tiene por 729 euros. No su mejor precio hasta la fecha, desde que saliese hace poco a la venta, pero sí muy bueno teniendo en cuenta el contexto actual.
Portátil con gran relación calidad precio, buen rendimiento y gran autonomía que nos llevamos, a este precio, con 256 GB de capacidad y en color índigo. Alternativa barata al MacBook Air ideal para estudiantes y usuarios que no necesiten la potencia que ofrecen tanto el Air como el Pro.
Apple MacBook Neo de 13 Pulgadas con Chip A18 Pro
Xiaomi TV F 55
Con 55 pulgadas, panel 4K y un precio de 324,90 euros, esta Xiaomi es una de las más económicas en este tamaño. Además, es el modelo más vendido dentro de su categoría en Amazon. Una televisión con 32 GB de almacenamiento donde instalar aplicaciones y Fire OS8 como sistema operativo.
Entre otras funciones, ofrece HDR 10. Y una tasa de refresco de 60 Hz (que suben a 120 Hz mediante software) ideal para jugar junto a consolas como PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch 2.
XIAOMI TV F 55
Asus Zenbook S 16 OLED
Como alternativa al anterior MacBook Neo, aunque con un precio superior, el Asus Zenbook S 16 OLED que ahora rebaja Amazon a 1.489,99 euros es también una excelente compra. Un portátil compacto, ligero y delgado ideal para trabajar o estudiar (no tanto para jugar).
Monta una pantalla OLED de 15,6 pulgadas que alcanza los 120 Hz (algo que la vista agradece tras horas de uso), un AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de memoria RAM, 1 TB de SSD y la Radeon 890M. Viene con Windows 11 Home.
ASUS Zenbook S 16 OLED
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Apple, Asus, Xiaomi
En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio
En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
Ver 0 comentarios