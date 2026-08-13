Desde equipos económicos a portátiles gaming con RTX 5090: la Vuelta al Cole de MSI empieza con descuentazos en todo tipo de portátiles

Todavía faltan más de dos semanas para que empiece septiembre, pero la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. Una de las cosas que más se tiende a buscar o renovar en estas fechas es el ordenador portátil, independientemente de si buscamos algo para estudiar, para trabajar, para jugar o para todo a la vez. Ahí es donde entra MSI y su promo Vuelta al Cole, que cuenta con descuentos en equipos de todo tipo.

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Desde hoy y hasta el próximo 24 de septiembre, tenemos mucho donde elegir, especialmente con un buen número de portátiles interesantes con procesador Intel. Nosotros os hemos confeccionado una lista con cinco de los modelos que más nos han gustado:

MSI Modern 15 por 749 euros, un equipo asequible pensado para trabajar o estudiar.

por 749 euros, un equipo asequible pensado para trabajar o estudiar. MSI Prestige 13 AI+ por 1.599 euros, ideal para moverse a todas partes con él dado sus 899 gramos de peso.

por 1.599 euros, ideal para moverse a todas partes con él dado sus 899 gramos de peso. MSI Cyborg 15 por 1.149 euros, un portátil pensado para jugar con una RTX 5060.

por 1.149 euros, un portátil pensado para jugar con una RTX 5060. MSI Vector 16 HX por 2.199 euros, equipo gaming pensado para jugar a 1440p y con un muy buen procesador.

por 2.199 euros, equipo gaming pensado para jugar a 1440p y con un muy buen procesador. MSI Vector 17 HX por 3.299 euros, un portátil con la mejor gráfica que hay hasta ahora.

MSI Modern 15

Empezamos con el MSI Modern 15, un portátil pensado para aquel usuario que necesita un portátil para llevar a la universidad o para trabajar y no quiere gastarse mucho dinero. Pese a ello, cuenta con un hardware que nos va a durar varios años a buen nivel: Intel Core 7 150U, 32 GB de RAM DDR4 y 1 TB de SSD. Está rebajado hasta los 749 euros (su PVP es de 999 euros).

MSI Modern 15 F1MG-662XES Hoy en MSI — 749,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MSI Prestige 13 AI+

¿Eres de los que quiere un portátil para viajar a todas partes con él? El MSI Prestige 13 AI+ es ideal para ello, puesto que apenas tiene 15,9 milímetros de grosor y pesa 899 gramos. Pese a eso, cuenta con una muy buena pantalla OLED de 13,3 pulgadas (resolución 2.8K), 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Su PVP es de 1.799 euros, aunque lo tenemos disponible por 1.599 euros.

MSI Prestige 13 AI+ A3MG-008ES Hoy en MSI — 1.599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MSI Cyborg 15

Empezamos ahora con los portátiles gaming, equipos que también son ideales para edición de vídeo. Este MSI Cyborg 15 es una de las alternativas más económicas que podemos encontrar ahora mismo dentro del catálogo de la marca y cuenta con una RTX 5060. Esta GPU es ideal para jugar a 1080p, aunque además tiene un Intel Core i7-13620H y 32 GB de RAM DDR5. Cuesta 1.149 euros (su PVP es de 1.499 euros).

MSI Cyborg 15 B13WFKG-810XES Hoy en MSI — 1.149,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MSI Vector 16 HX

Saltamos ahora la línea Vector, que son portátiles con un mayor rendimiento. Este Vector 16 HX ya tiene un hardware lo suficientemente potente para jugar a resolución QHD gracias a una RTX 5070. Su pantalla tiene 240 Hz, lo que nos va a dar una experiencia muy fluida de juego. Además, monta 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD también. De 2.349 euros que cuesta normalmente, ahora está disponible por 2.199 euros.

MSI Vector 16 HX AI A2XWGG-014XES Hoy en MSI — 2.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MSI Vector 17 HX

Nos hemos dejado para el final este MSI Vector 17 HX, un portátil que monta la RTX 5090 de NVIDIA. Esta es la mejor GPU que hay en la actualidad, por lo que no hay ningún juego que se le resista y te va a permitir jugar durante años sin pensar en que tu equipo se vaya a quedar anticuado. Su pantalla es de 17 pulgadas y tiene 240 Hz, por lo que es un equipo grande. Tiene un descuentazo de 500 euros que lo deja en 3.299 euros.

MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-082XES Hoy en MSI — 3.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | MSI

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