Cómo comprobar paso a paso en el mapa oficial cómo y cuándo verás el eclipse desde tu zona

Vamos a explicarte cómo comprobar paso a paso si vas a ver bien el eclipse total de Sol en la zona donde tienes pensado hacerlo. Vamos a utilizar el mapa oficial del eclipse, donde puedes hacer zoom, pulsar en un sitio concreto y ver los datos de cómo y cuándo se va a ver allí.

Te diremos cómo puedes ver la orientación del sol en el punto donde vas a estar, las horas del eclipse total, e incluso si vas a tener nubes. Con esta información podrás saber si vas a ver el eclipse correctamente en el punto donde estás y si vas a tener totalidad. Y así tendrás algo de margen de maniobra por si tienes que cambiar de sitio.

Comprueba cómo se ve el eclipse donde vas a estar

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web visualizadores.ign.es/eclipses/2026. En la página verás un mapa completo de la península, y dibujada sobre él la franja de totalidad del eclipse.

Ahora, lo que tienes que hacer es buscar el punto donde vas a ir a ver el eclipse. Para esto puedes usar el buscador que aparece en la parte superior, o simplemente hacer zoom y navegar por el mapa. Cuando estés, haz clic o pulsa en el sitio del mapa que represente el sitio donde vas a estar. Es un mapa que con poco zoom es orográfico, para que puedas saber si hay montañas alrededor.

Ahora viene la parte importante. Una vez pulses en el punto del mapa donde vas a estar, te aparecerá muchísima información. Para empezar, vas a tener la orientación del sol, de forma que sepas hacia donde mirar. Así, si estás en una zona montañosa podrás saber también si el sol está en la dirección de esas montañas y corres peligro de que te lo tapen.

En la izquierda tienes una columna donde puedes ver los horarios del eclipse en ese punto concreto donde has elegido. Podrás ver cuándo empieza el eclipse parcial, cuándo el total, cuándo termina el total, e incluso la duración del eclipse total. Abajo también tienes otro dato como la elevación del sol sobre el horizonte.

Además, verás que debajo del mapa hay como una barra de reproducción. Esto es porque puedes pulsar en reproducir o mover la barra manualmente para ver el momento en el que se va a oscurecer todo.

En el mapa también podrás saber si estará nublado durante el eclipse. Simplemente tienes que pulsar en el icono de la nube debajo de la i, y pasarás a una visualización donde tienes la predicción oficial de nubosidad de AEMET. Así, podrás saber si hay nubes, dónde están, y comparándolas con la orientación del Sol podrás saber si te van a tapar el eclipse.

Con toda esta información ya podrás tener claro si el punto que has elegido para ver el eclipse hoy es bueno o si tienes cerca alguno mejor. Y si no puedes ir al eclipse, recuerda que también te hemos dicho cómo verlo en streaming con las emisiones oficiales de la ESA y la NASA.

En Xataka Basics | Todo lo que necesitas saber sobre el eclipse del 12 de agosto para verlo de forma clara y segura