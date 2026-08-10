Eclipse de Sol en streaming: cómo puedes verlo desde cualquier sitio con las retransmisiones de la ESA y la NASA

Vamos a decirte cómo puedes ver el eclipse de Sol en streaming el 12 de agosto de 2026. De esta forma, si por lo que sea no vas a poder desplazarte para verlo en su totalidad o simplemente te toca quedarte trabajando, tendrás una alternativa para verlo en tu móvil o portátil.

Este es el gran evento astronómico del año, el primero de los tres eclipses de Sol que se podrán ver en España en tres años consecutivos. Pero como no todos van a poder ir a verlo, de ahí que te ofrezcamos la alternativa.

Pero en el caso de que sí puedas ir a ver el eclipse, también te hemos ofrecido una web donde ver un mapa del eclipse total de sol con la evolución de la totalidad del eclipse en un mapa de España, algo que puede servirte para saber a qué hora ocurrirá en cada parte del país. También puedes saber cómo fotografiarlo con el móvil o cómo saber si estará nublado allá donde vayas.

Streamings de la ESA y evento público en León

Empezamos con la Agencia Espacial Europea o ESA, que va a cubrir de forma amplia el evento con dos retransmisiones en directo y un evento especial en León. Son los siguientes:

Streaming oficial de la ESA : La emisión principal en directo será realizada desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel. Habrá entrevistas en directo, explicaciones, imágenes, información sobre eclipses, y luego una retransmisión de la totalidad a las 20:31. Será en inglés, y podrás verlo desde la ESA Web TV y YouTube.

: La emisión principal en directo será realizada desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel. Habrá entrevistas en directo, explicaciones, imágenes, información sobre eclipses, y luego una retransmisión de la totalidad a las 20:31. Será en inglés, y podrás verlo desde la ESA Web TV y YouTube. Streaming de telescopio : Esta no es una emisión producida, sino un feed directo de lo que se ve desde los telescopios del Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel). Su misión es ofrecer vistas continuas y de cerca de todo el eclipse de Sol a medida que va sucediendo. Vas a poder verlo en YouTube.

: Esta no es una emisión producida, sino un feed directo de lo que se ve desde los telescopios del Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel). Su misión es ofrecer vistas continuas y de cerca de todo el eclipse de Sol a medida que va sucediendo. Vas a poder verlo en YouTube. Evento especial en León: La ESA también estará en un evento público presencial organizado con el Ayuntamiento y la Universidad de León, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, que tendrá lugar de 10 a 14h, y de 17:30 a 21:45.

Streaming de la NASA

La NASA también va a realizar una retransmisión especial con motivo del eclipse. La emisión empezará a las 19:15, y mostrará varias vistas del eclipse a lo largo de su trayectoria, así como entrevistas a expertos sobre la marcha. Por ejemplo, mencionan que se mostrará la totalidad en Islandia a las 19:45, y en España a las 20:28.

La retransmisión podrá seguirse tanto a través de la web nasa.gov/live como en YouTube. Por lo tanto, es una alternativa quizá menos cercana a la de la ESA, pero donde vas a poder estar viendo más imágenes de más sitios de lo que acontece durante el eclipse.

En Xataka Basics | Guía Eclipse total de Sol 2026: fecha, hora, mejores sitios para verlo y consejo para proteger tus ojos y la cámara de tu móvil