"Tiene motivos objetivos para temer": acorralado y amenazado incluso en Rusia, Putin ha levantado una fortaleza alrededor de él

Durante años, Vladimir Putin cultivó la imagen del líder omnipresente, un tipo capaz de recorrer Rusia, visitar fábricas, presidir desfiles militares o aparecer por sorpresa en cualquier rincón del país. Esa imagen está cambiando. Los ataques ucranianos cada vez más profundos en territorio ruso y el asesinato de altos mandos militares han llevado al Kremlin a levantar un muro de seguridad sin precedentes alrededor de su presidente.

La amenaza ya no llega solo desde Ucrania. Contaba hace unas semanas el Financial Times que el punto de inflexión ha sido una sucesión de operaciones que hace apenas unos años parecían impensables. Drones que alcanzan Moscú, sabotajes contra instalaciones estratégicas y atentados dirigidos contra oficiales rusos de alto rango han demostrado que la guerra ya no se desarrolla únicamente en el frente.

El intento de asesinato del general Aleksandr Chaiko, muy próximo al aparato militar ruso, reforzó una sensación que empieza a extenderse en el Kremlin: el círculo de seguridad ya no es tan impermeable como antes.

Putin vive cada vez más aislado. La respuesta ha sido endurecer hasta el extremo las medidas de protección. Según distintas informaciones, Putin ha reducido drásticamente sus desplazamientos, pasa largas temporadas trabajando desde búnkeres y ha abandonado algunas de sus residencias habituales.

Incluso las personas de su entorno más cercano viven sometidas a controles extraordinarios, con restricciones sobre el uso de teléfonos móviles, dispositivos conectados a internet o transporte público, mientras los sistemas de vigilancia se multiplican alrededor de quienes tienen acceso al presidente.

La seguridad se ha convertido en una forma de gobernar. El cambio no afecta únicamente a la protección física del líder ruso. Diversos analistas en Reuters sostienen que la seguridad ha pasado a ocupar el centro mismo del funcionamiento del Kremlin.

De hecho, Putin dedica la mayor parte de su tiempo a la guerra y a reuniones con responsables militares y de los servicios de inteligencia, mientras las cuestiones de política interna han quedado relegadas. Cuanto más crece la amenaza, mayor es el peso del aparato de seguridad en las decisiones del Estado. Como contaba una fuente a Le Parisien, “tiene motivos objetivos para temer”.

Ucrania ataca la refinería de petróleo de Ryazan a 360 km de la frontera

Un presidente que cada vez ve menos el país que gobierna. Por supuesto, ese aislamiento también tiene consecuencias políticas. Las apariciones públicas se han reducido de forma notable y muchas de las imágenes difundidas por el Kremlin buscan transmitir una sensación de normalidad que contrasta con las extraordinarias medidas de seguridad.

Mientras tanto, en Rusia empiezan a aflorar las críticas por problemas cotidianos derivados de la guerra, desde los cortes de internet hasta el deterioro económico, en un contexto en el que incluso la popularidad de Putin muestra signos de desgaste respecto a los primeros años del conflicto.

El miedo ya no es solo a un atentado. Porque las autoridades rusas no solo temen un ataque directo contra el presidente. También preocupa la capacidad demostrada por Ucrania para golpear objetivos estratégicos muy lejos del frente y para infiltrarse en territorio ruso con operaciones cada vez más sofisticadas.

Esa combinación obliga al Kremlin a destinar más recursos a proteger a generales, instalaciones militares y altos cargos, al tiempo que incrementa la sensación de vulnerabilidad dentro del propio sistema.

La mayor paradoja de la guerra de Putin. Cuando Rusia lanzó la invasión de Ucrania, el Kremlin aspiraba a proyectar una imagen de fuerza y control absoluto. Más de cuatro años después, el hombre que concentra más poder en el país se mueve menos que nunca, vive rodeado de capas adicionales de protección y gobierna cada vez más desde búnkeres y despachos blindados.

La guerra que debía reforzar su posición ha terminado obligándole a construir una fortaleza alrededor de sí mismo, una señal de que las amenazas ya no proceden únicamente del exterior, sino que también han conseguido abrirse paso hasta el corazón de Rusia.

Imagen | srpske, TASS News Agency, RawPixel

En Xataka | El lago más grande del mundo es tan inmenso que se han acabado encontrando dos guerras al mismo tiempo: Ucrania e Irán

En Xataka | El mayor aeropuerto de carga de Alemania ha revelado la peor pesadilla de Europa: un dron, un explosivo y un avión de DHL en la misma noche