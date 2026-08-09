El río Yangtsé estaba al borde del colapso: China ha decidido salvarlo, pero hay alguien pagando la factura

El Yangtsé es el río más largo de Asia y la arteria vital de 400 millones de personas, pero durante siete décadas ha sido tratado como una fuente inagotable de recursos y un vertedero: con industrias diseminadas en sus riberas y vertiendo residuos, la sobrepesca vaciando sus poblaciones, represas cortando el paso a sus especies migratorias. El resultado fue devastador, con la más que probable extinción de especies como el delfín chino de río y el pez espátula chino. En 2021, el gobierno chino decidió meter mano con una medida drástica: la prohibición total de pesca durante 10 años en todo el cauce. Solo cinco años después, parece estar funcionando: está revirtiendo daños que parecían irreversibles.

2021 lo cambió todo. Desde 2021 rige una prohibición de pesca comercial de diez años en el cauce principal, sus afluentes y los grandes lagos de la cuenca. Un estudio reciente publicado en Science comparó 57 tramos del río antes y después de la veda y encontró que la cantidad de peces en el río se había más que duplicado. Y no solo peces: también la marsopa sin aleta del Yangtsé, un mamífero típico del río, también aumentó un 33% su población entre 2017 y 2022.

Por qué es importante. La cuestión de la marmota no es una anécdota, sino un indicador de los avances en la recuperación: al ser un depredador, que se esté recuperando indica que toda la cadena trófica del río está sanando, no solo un eslabón aislado. Steven Cooke, biólogo y coautor del estudio, destaca que nunca antes se había probado una prohibición total de pesca a esta escala, lo que convierte al Yangtsé en un experimento único que puede replicarse en otros grandes ríos degradados como el Mekong o el Amazonas.

Contexto. El deterioro del Yangtse venía de lejos: en los años 50 se extraían más de 400.000 toneladas de pescado al año del río, pero para ese 2021 que marcó el antes y el después esa cifra ya había descendido a menos de 100.000 toneladas. A la sobrepesca se sumaron los vertidos industriales de las más de 400 plantas químicas, siete grandes refinerías y cinco acerías, según recoge un informe de EcoHubMap o la construcción de megaestructuras como la colosal presa de las Tres Gargantas, reduciendo así la pérdida de hábitats de desove y su desplazamiento.

Una auténtica combinación letal que provocó la desaparición de 135 especies de agua dulce. A lo largo de los años esas plantas han sido cerradas, reubicadas o modernizadas para cumplir con los estándares ambientales más estrictos, si bien el resultado de esta medida es más lento y desigual, registrando casos concretos de contaminación en Yichang o en Shenqiu.

En detalle. El estudio científico no se limitó a medir la biomasa total, sino que analizó también cómo eran estos peces que están resurgiendo. Así, ha constatado que las especies más grandes han sido las más beneficiadas y una mayor población ha alcanzado la madurez sexual.

La veda de pesca por si sola no es suficiente para revivir el Yangtse, así que se combina con otras medidas como ese alejamiento de fábricas de la zona del cauce, reforestación en las cabeceras para reducir la erosión o la creación de "ciudades esponja" con humedales artificiales cuya misión es filtrar el agua de lluvia antes de que llegue al río.

Sí, pero. La cara B de esta prohibición de la pesca son, al menos a corto y medio plazo, los pescadores: Economist cifra en unos 230.000 pescadores que se han quedado sin sustento y sin sus barcos (destruidos o confiscados). Se habla de compensaciones y reconversiones por parte de la administración, pero los testimonios locales describen indemnizaciones desiguales y la migración forzada a las ciudades.

Además, se ha metido mano la pesca, pero las presas no se han tocado y son esenciales también al cortar las rutas de desove. Como advierte Cooke, la industria hidroeléctrica se ha librado de ajustes mientras todos los demás sectores han tenido que adaptarse.

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