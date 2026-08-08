Hollywood no ha dejado de hacer películas. Ha dejado de hacerlas en Hollywood

Hollywood sigue siendo referente absoluta de la industria del cine estadounidense y mundial. Allí se reúnen diversos estudios y agencias, y también se concentra el poder que mueve los hilos. Lo que cada vez está menos allí son las propias películas, porque los rodajes se han mudado a ciudades como Londres, Atlanta, Vancúver o Praga en la que se ofrecen infraestructura, técnicos y sobre todo, algo cada vez más llamativo: incentivos fiscales.

Hollywood nació porque era barata. Cuando la industria del cine comenzó a concentrarse en Los Ángeles durante la década de 1910, había argumentos de peso para que esa ubicación cobrara protagonismo. Hollywood comenzó a crecer gracias al buen clima, los terrenos baratos y la variedad de paisajes. También atrajo a productores independientes que querían alejarse del poder de Thomas Edison y de las demandas con las que su entramado de patentes intentaba controlar la joven industria del cine.

Fuente: Stat Significant.

Los blockbuster cambian el panorama. La aparición del cine-espectáculo en los setenta y ochenta empezó a romper aquel modelo. Películas como 'Tiburón', 'En busca del arca perdida' o 'Depredador' necesitaban escenarios difíciles de recrear en un estudio. De repente rodar lejos de California dejó de ser una excepción para convertirse incluso en un atractivo comercial. Cuanto mayor era la producción en una película, más sentido tenía abandonar el lugar que había dado lugar a toda una industria.

Las subvenciones cierran el círculo. En las décadas de 2000 y 2010 el auge de las franquicias y las IP (propiedades intelectuales) hizo que los presupuestos crecieran de forma notable, y ahí entraron ciudades de todo el mundo, que compitieron para atraer más y más rodajes. Lo hicieron con créditos fiscales y devoluciones de parte de los gastos locales. Para un estudio la geografía ya no solo era una decisión creativa, sino también económica. Las cuentas salían, y lo hacían cada vez más, si el cine de Hollywood no se hacía en Hollywood.

Demasiados incentivos. El análisis de Stat Significant ha descubierto una relación paradójica: cuanto mayor es el presupuesto de una película, más probable es que se ruede completamente fuera de Estados Unidos. Una superproducción tiene más gasto sobre el que se pueden aplicar incentivos, y por tanto más millones que puede ahorrar si traslada decorados, técnicos y semanas de rodaje a otra ubicación.

Fuente: Stat Significant.

Nueva York ahora es Glasgow. Una película de superhéroes puede transcurrir en una ciudad genérica, en otro planeta o en edificios creados por ordenador. Toronto puede sustituir a Nueva York y Praga puede pasar por casi cualquier ciudad europea. Los lugares que aparecen en pantalla y aquellos donde se rueda la película han ido separándose. Hay un ejemplo claro en 'Spider-man: Brand New Day'. Aunque Spidey parecía moverse por Queens y Manhattan en Nueva York, en realidad lo estaba haciendo por Glasgow. La infraestructura de Pinewood Studios allí y la magia de los efectos digitales fueron más que suficientes para recrear una ciudad que da el pego en la gran pantalla, pero que no era ni de lejos la que uno pensaba que era.

Al público le da igual. Aunque los críticos y los espectadores más atentos pueden llegar a detectar que esos lugares no son en realidad los que quieren representar, las encuestas revelan que a la gente simplemente no le importa ese "engaño". Y como sustituir Nueva York por Glasgow o Toronto no afecta a la taquilla —la nueva de Spider-man va como un tiro— ni a las valoraciones del público, los incentivos económicos ganan la discusión.

Profesionales itinerantes. Mientras los altos ejecutivos que deciden qué proyectos reciben luz verde continúan en Los Ángeles, los cámaras, especialistas, decoradores y artistas de efectos visuales acaban trabajando desde diversas partes del mundo. Esos profesionales consiguen trabajo, pero a costa de moverse allí donde el estudio ha descubierto la nueva ventaja fiscal.

La IA en el horizonte. Esa búsqueda constante de reducir costes está conduciendo de forma clara la industria hacia equipos más pequeños, producción en otros países y cómo no, sustitución de parte del trabajo humano con IA. Es algo que aún no es claro y evidente: de cara a la galería Hollywood critica la IA, pero al mismo tiempo la está utilizando cada vez más en sus películas.

Imagen | Sony Pictures

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