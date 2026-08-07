El Corte Inglés tiene las gafas homologadas de Hawkers (3,99 euros) para ver el eclipse en agosto

Queda muy poco tiempo para que podamos ver el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, pero para hacerlo bien es necesario contar con un equipo homologado. Si buscamos algo barato, las gafas homologadas son perfectas para disfrutar de este evento tan particular, y El Corte Inglés tiene unas de marca: las Hawkers que cuestan 3,99 euros.

Gafas Hawkers para ver el eclipse PVP en El Corte Inglés — 3,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Unas gafas homologadas de Hawkers

Las gafas Hawkers para ver el eclipse solar están homologadas con la normativa ISO 12312-2 y cuentan con homologación europea (CE). Son ideales si vas a comprar varias gafas para amigos o familiares, ya que pese a que son baratas, hay que pagar gastos de envío:

5,90 euros con entrega el 11 de agosto.

8,90 euros con entrega a partir de dos horas.

También está la opción de acudir a una tienda física de El Corte Inglés.

En cualquier caso, Hawkers ha diseñado estas gafas para que sean cómodas, y es que las patillas tienen varios pliegues para que podamos ajustárnoslas mejor. Además, estas gafas tienen una vida útil de 10 años desde su fabricación, por lo que podrán durarnos muchos años.

Cabe destacar que es importantísimo tener un equipo homologado para ver el eclipse y que no en todas las ciudades se verá de la misma forma. Si no quieres perderte este fenómeno, te invitamos a que eches un vistazo al mapa del eclipse para ver cómo se verá en tu pueblo o ciudad.

⚡ EN RESUMEN: Gafas Hawkers para ver el eclipse ✅ LO MEJOR El diseño : cuenta con un doble pliegue en las patillas para ajustarlas mejor.

: cuenta con un doble pliegue en las patillas para ajustarlas mejor. Están homologadas. ❌ LO PEOR Los gastos de envío cuestan más que las gafas, salvo que se compren varias unidades. 💡 CÓMPRALO SI... Vas a comprar varias unidades para ti y tus amigos o familiares. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres una unidad. Puedes acudir a una tienda física de El Corte Inglés o comprar unas gafas en otro establecimiento.

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Hawkers

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