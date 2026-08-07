De Murcia a Almería hay 200 kilómetros y 10 horas de tren pasando por Madrid. Estamos un pasito más cerca de cambiarlo

El Corredor Mediterráneo es una de esas cosas difíciles de explicar fuera de España. Vertebrar todo el este español con un tren a la altura parece de cajón dedo el gran volumen de mercancías que llegan a los puertos, el tejido industrial entre ciudades y el turismo que se mueve por la zona. Sin embargo, décadas después seguimos sin un tren fiable y rápido que cruce todo el este de España.

Ahora, el proyecto da un nuevo pasito adelante.

Lo nuevo. El Ministerio de Transportes ha confirmado que la línea de alta velocidad Murcia-Lorca ha dado un nuevo paso adelante con la culminación de la plataforma ferroviaria que aseguran estar "prácticamente finalizada". Son 65 kilómetros que nacen en la estación de Murcia y que alcanzarán Lorca-San Diego.

Explican que entre los últimos pasos que quedan está la culminación de la plataforma en Alcantarilla "donde ya se ha instalado la vía en placa en una de las vías y se trabaja en la otra". En lo restante del trazado, se está avanzando en "la distribución y posicionamiento de traviesas, descarga y reparto de carril y el extendido de la capa de balasto, operaciones previas a la fase de montaje que se centralizan desde la base de Librilla".

Fuente: Open Railway Map

¿Por qué es importante? La conexión entre Murcia y Lorca es clave para llegar hasta Almería. Y es que, como puedes ver en la imagen superior, hay un agujero ferroviario que separa ambas ciudades. Esta conexión es imprescindible para ir cerrando el Corredor Mediterráneo, un proyecto que lleva estancado décadas.

Ahora mismo, si quieres viajar de Murcia a Almería necesitas pasar unas dos horas en el coche y más de tres horas en un autobús. Sin embargo, si quieres ir en tren sólo hay una solución: echar más de 10 horas pasando por Madrid. Y es que, mal que bien, se puede viajar desde la frontera francesa a Murcia por todo el este español pero es imposible pasar de esta ciudad sin acudir hasta el centro peninsular.

Los detalles técnicos. Para unir ambas ciudades, el trazado pasará por dos túneles y 12 viaductos. El más largo de estos últimos será el de Tercia, que mide 2,1 kilómetros. Además, se han construido 18 pasos superiores para salvar la autovía A-7 y 11 pasos inferiores, así como tres pasarelas peatonales.

Uno de los grandes hitos en las infraestructuras críticas para plantar la línea de alta velocidad fue la construcción del viaducto sobre la A-7 a la altura de Totana, con casi un kilómetro de longitud. Entre los últimos avances, ya se ha instalado la catenaria rígida a la que se suma la puesta en tensión de la misma. Para ellos ha sido necesario instalar 1.600 postes y se necesitarán 150 kilómetros de cableado para culminar el proyecto.

El pasillo soterrado. Aunque una de las mejoras más evidentes para el ciudadano está en el pasillo soterrado de 6,6 kilómetros que se ha construido en Murcia para la salida de los trenes de la ciudad. La megaobra ha requerido:

220 personas trabajando de media

El empleo de cinco pantalladoras, 22 retroexcavadoras de gran tonelaje y más de 20 camiones

Se han utilizado 378.273 m3 de hormigón, 29.216 toneladas de acero, 340 ttoneladas de microfibras de polipropileno y 10.900 m3 de hormigón no estructural en formación de pasillos de evacuación

Todo ello permitirá tener una estación con ocho vías. De ellas, tres andenes estarán en la planta inferior y dos tendrán una longitud de 400 metros, pensados para los servicios de alta velocidad.

El Corredor Mediterráneo. La conexión de Almería con Murcia es clave porque permitirá, a su vez, conectar la primera de estas ciudades con Alicante. Y es que en esta última línea Ouigo y Renfe ya prestan servicios de alta velocidad.

Vertebrar el este español es uno de los grandes proyectos que llegan impulsados desde la Unión Europea. Aprovechando los fondos Next Generation, Transportes asegura que ya se han licitado obras por valor de 8.000 millones de euros en este corredor desde junio de 2018.

El proyecto lleva desde 2011 como prioritario para la Unión Europea cuando fue incluido dentro de las redes básicas de transporte. Con todo, la evolución del mismo en los últimos 15 años sigue teniendo importantes lagunas, como esta conexión entre Murcia y Almería. Y es que, como recogen en La Vanguardia en una entrevista con Josep Vicent Boira, quien ha supervisado el proyecto en los últimos ocho años, en 2018 (siete años después del último gran impulso europeo) sólo el 40% de la obra estaba planificada.

Foto | Ministerio de Transportes

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