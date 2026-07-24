Polonia tiene 500 kilómetros de tren por construir y 32.000 millones de euros guardados. Y España quiere hacerse con ellos

España es una potencia ferroviaria. Lo es porque somos el segundo país del mundo en vías de alta velocidad. Pero también porque nuestras empresas están entre las más buscadas cuando se trata de sacar un nuevo proyecto adelante. Tenemos ejemplos de todo tipo que apuntan a todos los procesos necesarios para poner en marcha un tren sobre la vía.

Por eso Polonia ha confiado en España para una inversión que debería cambiar por completo sus infraestructuras.

32.200 millones de euros. Es lo que invertirá Polonia para sacar adelante Port Polska, el proyecto que quiere cambiar por completo la imagen del país para convertirla en un eje clave en la movilidad centro europea.

Con la intención de renovar por completo la forma de moverse de sus ciudadanos, Polonia ha puesto en marcha una serie de inversiones que contemplan mejoras en la carretera pero, sobre todo, un centro intermodal a unos pocos kilómetros de Varsovia.

Ese espacio albergará un nuevo aeropuerto para viajeros que también quiere ofrecerse como un lugar estratégico para el transporte de mercancías y dar servicio a las fuerzas militares de la Unión Europea y la OTAN. Pero, sobre todo, será el punto neurálgico de una nueva red de trenes de alta velocidad.

Los trenes polacos. El proyecto contempla construir 480 kilómetros de vías de alta velocidad que conectarán cuatro de las cinco ciudades más pobladas del país. Desde Port Polska se podrá viajar a Varsovia, evidentemente, pero también a Łódź, Poznań y Wrocław (Breslavia).

La red contará con la capacidad de que los trenes puedan alcanzar 350 km/h pero se moverán a un máximo de 320 km/h. De esta manera, se desarrolla una infraestructura que se considera clave para la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), la misma que apuesta por el desarrollo de la alta velocidad Madrid-Lisboa. Se espera que la primera sección, entre Varsovia y Łódź, esté operativa en 2032 y que la línea funcione por completo en 2035.

¿Y España? Uno de los países más implicados con el proyecto es el nuestro. De hecho, Óscar Puente (ministro de Transportes) se ha reunido hace unos pocos días con Dariusz Klimczak (ministro de Infraestructuras) en relación a las inversiones que las compañías españolas tienen allí.

Esa reunión ha estado acompañada de una segunda en la que se han dado cita Adif, Renfe, Acciona, Aldesa, CAF, Elecnor, Idom, Indra, Lantania y Talgo. Y es que todas ellas buscan la entrada en este proyecto de 32.200 millones de euros, bien atendiendo a la construcción de la infraestructura necesaria como a la gestión de la misma o a la aportación de los trenes que deben pasar por las vías.

Entre los últimos grandes avances, Adif renovó sus acuerdos en los que se suscribe el trabajo de la compañía en "el diseño, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, la transferencia de conocimientos y competencias, así como el desarrollo del «contenido local», con el fin de que la mayor parte posible de los conocimientos técnicos y los beneficios de las inversiones realizadas permanezcan en Polonia", explicaban desde la embajada polaca.

Esperando novedades. De momento, ACS, Acciona y Ferrovial lideran, cada una de ellas, uno de los seis consorcios que aspiran a llevarse el primer lote de inversiones para construir el tren de alta velocidad polaco, explican en Expansión. Además, Ayesa supervisará el tramo de 17 kilómetros de Lodz hasta Breslavia. Ineco y Adif colaboran, como decíamos, en el diseño de la alta velocidad e Idom está inmersa en los servicios TIC del aeropuerto.

No son los únicos. Además del desarrollo de esta nueva infraestructura de vías de alta velocidad, Renfe también opera en Polonia. Y es que de la mano de Leo Express, la compañía checa de la que Renfe es accionista mayoritaria desde 2021, la empresa española ofrece sus servicios entre Varsovia y Cracovia.

Además, en febrero anunciaron que aumentaban los servicios transfronterizos y que pondrían más trenes en la ruta entre Praga y Cracovia dados los buenos resultados.

Foto | Port Polska

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