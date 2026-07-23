Galaxy Watch8, Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra y Ultra2: qué cambia (y qué no) en la nueva generación de relojes inteligentes de Samsung

El último Unpacked de Samsung ha estado protagonizado por los tres nuevos plegables de la marca (sí, en esta generación hay tres modelos diferentes), pero no podemos olvidarnos de los smartwatch, porque hay mucho que contar. En este artículo vamos a repasar las diferencias más importantes que hay entre los Samsung Galaxy Watch9 y Samsung Galaxy Watch Ultra2 con respecto a sus generaciones anteriores.

Las diferencias entre los cuatro Samsung Galaxy Watch

Más brillo y ausencia del Classic

Una de las ausencias más notables en el Unpacked ha sido la ausencia del modelo Classic que vimos en la anterior generación y que contaba con un bisel giratorio de lo más práctico. De esta forma, la marca ha presentado únicamente dos modelos: Samsung Galaxy Watch9 y Samsung Galaxy Watch Ultra2.

Entre el Samsung Galaxy Watch8 y el Samsung Galaxy Watch9 no hay diferencias apreciables en sus pantallas. Volvemos a contar con dos configuraciones de 40 y 44 mm que debemos tener en cuenta según el tamaño que queramos. Donde sí vamos a encontrar diferencias es en la gama alta.

Samsung ha apostado por el mismo tamaño en la nueva generación del Watch Ultra con una única configuración de 47 mm. Pero mucho ojo porque mientras el Samsung Galaxy Watch Ultra ofrece un brillo máximo de 3.000 nits, el Samsung Galaxy Watch Ultra2 alcanza un brillo de hasta 5.000 nits. En la práctica esto se traduce en que podrás ver mejor la pantalla en exteriores.

De Exynos a Snapdragon

A nivel de rendimiento la cosa cambia con la llegada de la nueva generación, y es que Samsung ha dado un paso bastante grande apostando por Qualcomm en lugar de sus propios procesadores.

En este sentido, mientras la generación anterior (y aquí hablamos del Watch8 y Watch Ultra) contaba con con el Exynos W1000, el Samsung Galaxy Watch9 y el Samsung Galaxy Watch Ultra2 incorporan el Snapdragon Wear Elite.

Más batería

La capacidad de la batería en el Galaxy Watch9 crece muy poco con respecto a la generación anterior, pasando de los 325 (40 mm) y 435 (44 mm) mAh del Watch8 hasta los 390 y 445 mAh respectivamente. Donde sí tenemos un cambio, y bastante grande, es en la gama alta.

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El Samsung Galaxy Watch Ultra incorpora una batería de 590 mAh, mientras que la nueva generación llega con una batería de 800 mAh. La diferencia es notable y, aunque esto lo veremos en su correspondiente análisis, esto tendrá un impacto positivo en la autonomía.

Un sensor mucho más completo

Aunque en líneas generales no hay grandes cambios a nivel del sensor entre ambas generaciones, sí que hay algunos añadidos muy interesantes en el apartado de salud.

La nueva generación viene con todo lo que ya ofrecían los Galaxy Watch8 y Galaxy Watch Ultra, pero además también cuentan con la función de apneas del sueño, que es exclusiva para móviles Galaxy, y las funciones de salud cardiovascular, el índice de condición física y alas alertas de riesgos de audición.

Precio

La generación anterior sigue encontrándose a la venta, por lo que se puede comprar por un precio más ajustado que la generación anterior:

El Samsung Galaxy Watch9 tiene un precio desde 409 euros (configuración mínima).

tiene un precio desde 409 euros (configuración mínima). El Samsung Galaxy Watch Ultra tiene un precio de 749 euros.

tiene un precio de 749 euros. El Samsung Galaxy Watch8 se puede encontrar por un precio de 324 euros (configuración mínima).

se puede encontrar por un precio de 324 euros (configuración mínima). El Samsung Galaxy Watch Ultra se puede encontrar por un precio de 630,85 euros.

¿Qué Samsung Galaxy Watch elegir?

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch8

El Samsung Galaxy Watch8 sigue vendiéndose en muchas tiendas, y a muy buen precio. Ahora mismo lo más destacable es:

Su precio , que es inferior a su nueva generación.

, que es inferior a su nueva generación. Su pantalla, que no varía demasiado con respecto al Watch9.

Si vas a comprar un Galaxy Watch, es importante tener en cuenta que la nueva generación ahora mismo tiene una oferta de lanzamiento. El Watch9 se queda casi al mismo precio del Watch8.

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch9

El Samsung Galaxy Watch9 llega con ciertos cambios, sobre todo internos. Donde más destaca es en:

Su procesador , que para esta generación Samsung ha apostado por el de Qualcomm.

, que para esta generación Samsung ha apostado por el de Qualcomm. Su batería , que crece ligeramente con respecto a la generación anterior.

, que crece ligeramente con respecto a la generación anterior. Las nuevas funciones de salud.

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch Ultra

El Samsung Galaxy Watch Ultra también se sigue vendiendo a un precio inferior a la nueva generación. Sus puntos clave ahora mismo son:

El rendimiento, que sigue siendo bastante bueno.

Algo a tener en cuenta es que la nueva generación ahora mismo se encuentra rebajada con oferta de lanzamiento, y a un precio más bajo que el del Watch Ultra.

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch Ultra2

El Samsung Galaxy Watch Ultra2 es el reloj que más cambios ha sufrido. Donde más destaca es en:

Su brillo máximo , que ahora es de 5.000 nits.

, que ahora es de 5.000 nits. Su procesador , que incorpora el Snapdragon Wear Elite.

, que incorpora el Snapdragon Wear Elite. La batería , que crece mucho con respecto al Watch Ultra.

, que crece mucho con respecto al Watch Ultra. Sus nuevas funciones de salud.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch8 samsung galaxy watch Ultra Samsung Galaxy Watch9 samsung galaxy watch Ultra2 dimensiones y peso 40 mm: 40,4 x 42,7 - 30 gramos 44 mm: 43,7 x 46 mm - 34 gramos 47,4 x 47,4 x 12,1 mm. 60,5 gramos 40 mm: 42,7 x 40,4 x 8,6 mm - 31,5 gramos 44 mm: 46 x 43,7 x 8,6 mm - 34 gramos 47,4 x 47,1 x 10,7 mm 61,5 gramos pantalla Super AMOLED 40 mm: 1,34 pulgadas, 438 x 438 píxeles 44 mm: 1,47 pulgadas, 480 x 480 píxeles Cristal de zafiro Brillo máximo: 3.000 nits AMOLED de 1,5 pulgadas Resolución 480 x 480 Brillo máximo de 3.000 nits Always On Display a todo color Super AMOLED 40 mm: 1,37 pulgadas, 438 x 438 píxeles 44 mm: 1,47 pulgagas, 480 x 480 píxeles Always On Hasta 3.000 nits Cristal de zafiro Super AMOLED de 1,52 pulgadas Resolución 498 x 498 píxeles Always On Hasta 5.000 nits Cristal de zafiro procesador Exynos W1000 Exynos W1000 Snapdragon Wear Elite Snapdragon Wear Elite memoria ram 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB almacenamiento interno 32 GB 32 GB 32 GB 64 GB Sensores Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz. Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz GPS de doble banda (L1+L5) Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz. Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz. Batería 40 mm: 325 mAh 44 mm: 435 mAh 590 mAh 40 mm: 390 mAh 44 mm: 445 mAh 800 mAh botones 2x botón lateral 2x botón lateral 2x botón lateral 2x botón lateral Corona giratoria compatibilidAD Android 12 o superior 1,5 GB de RAM o más Android 11 o superior con más de 1,5 GB de memoria Android 13 o superior 1,5 GB de RAM o más Android 13 o superior 1,5 GB de RAM o más sistema operativo Wear OS 6 One UI 8 Watch Wear OS 5 One UI 6 Wear OS 7 One UI 9 Watch Wear OS 7 One UI 9 Watch OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño Seguimiento SpO2

Monitorización de estrés Carga vascular Índice de antioxidantes Impendancia bioeléctrica Detección de caídas Notificaciones

Control musical Micrófono Altavoz Más de 100 modos deportivos Google Gemini Google Play Análisis del sueño

Medición de SpO2

Electrocardiograma

Medición de tensión arterial Apnea del sueño Índice AGE Botón de acceso rápido Sirena de emergencia Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca Monitorización del sueño Seguimiento SpO2 Monitorización de estrés Carga vascular Apena del sueño Audición Impendancia bioeléctrica Detección de caídas Notificaciones

Control musical Micrófono Altavoz Más de 100 modos deportivos Google Gemini Google Play Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca Monitorización del sueño Seguimiento SpO2 Monitorización de estrés Carga vascular Apena del sueño Audición Impendancia bioeléctrica Detección de caídas Notificaciones

Control musical Micrófono Altavoz Más de 100 modos deportivos Google Gemini Google Play PRECIO Desde 324 euros Desde 630,85 euros Desde 409 euros 749 euros

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