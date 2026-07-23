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Galaxy Watch8, Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra y Ultra2: qué cambia (y qué no) en la nueva generación de relojes inteligentes de Samsung

Hacemos un repaso de las características más importantes de los cuatro smartwatch de Samsung

Samsung Galaxy Watch9 Y Samsung Galaxy Watch Ultra2
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2575 publicaciones de Alberto García

El último Unpacked de Samsung ha estado protagonizado por los tres nuevos plegables de la marca (sí, en esta generación hay tres modelos diferentes), pero no podemos olvidarnos de los smartwatch, porque hay mucho que contar. En este artículo vamos a repasar las diferencias más importantes que hay entre los Samsung Galaxy Watch9 y Samsung Galaxy Watch Ultra2 con respecto a sus generaciones anteriores.

Índice de Contenidos (12)

Las diferencias entre los cuatro Samsung Galaxy Watch

Más brillo y ausencia del Classic

Pantalla Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Una de las ausencias más notables en el Unpacked ha sido la ausencia del modelo Classic que vimos en la anterior generación y que contaba con un bisel giratorio de lo más práctico. De esta forma, la marca ha presentado únicamente dos modelos: Samsung Galaxy Watch9 y Samsung Galaxy Watch Ultra2.

Entre el Samsung Galaxy Watch8 y el Samsung Galaxy Watch9 no hay diferencias apreciables en sus pantallas. Volvemos a contar con dos configuraciones de 40 y 44 mm que debemos tener en cuenta según el tamaño que queramos. Donde sí vamos a encontrar diferencias es en la gama alta.

Samsung ha apostado por el mismo tamaño en la nueva generación del Watch Ultra con una única configuración de 47 mm. Pero mucho ojo porque mientras el Samsung Galaxy Watch Ultra ofrece un brillo máximo de 3.000 nits, el Samsung Galaxy Watch Ultra2 alcanza un brillo de hasta 5.000 nits. En la práctica esto se traduce en que podrás ver mejor la pantalla en exteriores.

De Exynos a Snapdragon

A nivel de rendimiento la cosa cambia con la llegada de la nueva generación, y es que Samsung ha dado un paso bastante grande apostando por Qualcomm en lugar de sus propios procesadores. 

En este sentido, mientras la generación anterior (y aquí hablamos del Watch8 y Watch Ultra) contaba con con el Exynos W1000, el Samsung Galaxy Watch9 y el Samsung Galaxy Watch Ultra2 incorporan el Snapdragon Wear Elite.

Más batería

Bateria Samsung Galaxy Watch Ultra2

La capacidad de la batería en el Galaxy Watch9 crece muy poco con respecto a la generación anterior, pasando de los 325 (40 mm) y 435 (44 mm) mAh del Watch8 hasta los 390 y 445 mAh respectivamente. Donde sí tenemos un cambio, y bastante grande, es en la gama alta.

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El Samsung Galaxy Watch Ultra incorpora una batería de 590 mAh, mientras que la nueva generación llega con una batería de 800 mAh. La diferencia es notable y, aunque esto lo veremos en su correspondiente análisis, esto tendrá un impacto positivo en la autonomía.

Un sensor mucho más completo

Aunque en líneas generales no hay grandes cambios a nivel del sensor entre ambas generaciones, sí que hay algunos añadidos muy interesantes en el apartado de salud.

La nueva generación viene con todo lo que ya ofrecían los Galaxy Watch8 y Galaxy Watch Ultra, pero además también cuentan con la función de apneas del sueño, que es exclusiva para móviles Galaxy, y las funciones de salud cardiovascular, el índice de condición física y alas alertas de riesgos de audición.

Precio

La generación anterior sigue encontrándose a la venta, por lo que se puede comprar por un precio más ajustado que la generación anterior:

  • El Samsung Galaxy Watch9 tiene un precio desde 409 euros (configuración mínima).
  • El Samsung Galaxy Watch Ultra tiene un precio de 749 euros.
  • El Samsung Galaxy Watch8 se puede encontrar por un precio de 324 euros (configuración mínima).
  • El Samsung Galaxy Watch Ultra se puede encontrar por un precio de 630,85 euros.

¿Qué Samsung Galaxy Watch elegir?

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8

El Samsung Galaxy Watch8 sigue vendiéndose en muchas tiendas, y a muy buen precio. Ahora mismo lo más destacable es:

  • Su precio, que es inferior a su nueva generación.
  • Su pantalla, que no varía demasiado con respecto al Watch9.

Si vas a comprar un Galaxy Watch, es importante tener en cuenta que la nueva generación ahora mismo tiene una oferta de lanzamiento. El Watch9 se queda casi al mismo precio del Watch8.

Samsung Galaxy Watch8 - 40 mm

Samsung Galaxy Watch8 - 40 mm

PVP en MediaMarkt — 324,00 Amazon — 356,26 Samsung — 359,00 El Corte Inglés — 379,00 Fnac — 379,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch9

Samsung Galaxy Watch9

El Samsung Galaxy Watch9 llega con ciertos cambios, sobre todo internos. Donde más destaca es en:

  • Su procesador, que para esta generación Samsung ha apostado por el de Qualcomm.
  • Su batería, que crece ligeramente con respecto a la generación anterior.
  • Las nuevas funciones de salud.
Samsung Galaxy Watch9 - 40 mm

Samsung Galaxy Watch9 - 40 mm

PVP en MediaMarkt — 341,10 Amazon — 409,00 Samsung — 459,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra

El Samsung Galaxy Watch Ultra también se sigue vendiendo a un precio inferior a la nueva generación. Sus puntos clave ahora mismo son:

  • El rendimiento, que sigue siendo bastante bueno.

Algo a tener en cuenta es que la nueva generación ahora mismo se encuentra rebajada con oferta de lanzamiento, y a un precio más bajo que el del Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra

PVP en MediaMarkt — 630,85 Amazon — 699,00 PcComponentes — 709,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch Ultra2

Samsung Galaxy Watch Ultra2

El Samsung Galaxy Watch Ultra2 es el reloj que más cambios ha sufrido. Donde más destaca es en:

  • Su brillo máximo, que ahora es de 5.000 nits.
  • Su procesador, que incorpora el Snapdragon Wear Elite.
  • La batería, que crece mucho con respecto al Watch Ultra.
  • Sus nuevas funciones de salud.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

PVP en MediaMarkt — 629,10 Amazon — 749,00 Samsung — 749,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch8

samsung galaxy watch Ultra

Samsung Galaxy Watch9

samsung galaxy watch Ultra2

dimensiones y peso

40 mm: 40,4 x 42,7 - 30 gramos

44 mm: 43,7 x 46 mm - 34 gramos

47,4 x 47,4 x 12,1 mm.

60,5 gramos

40 mm: 42,7 x 40,4 x 8,6 mm - 31,5 gramos

44 mm: 46 x 43,7 x 8,6 mm - 34 gramos

47,4 x 47,1 x 10,7 mm

61,5 gramos

pantalla

Super AMOLED

40 mm: 1,34 pulgadas, 438 x 438 píxeles

44 mm: 1,47 pulgadas, 480 x 480 píxeles

Cristal de zafiro

Brillo máximo: 3.000 nits

AMOLED de 1,5 pulgadas

Resolución 480 x 480

Brillo máximo de 3.000 nits

Always On Display a todo color

Super AMOLED

40 mm: 1,37 pulgadas, 438 x 438 píxeles

44 mm: 1,47 pulgagas, 480 x 480 píxeles

Always On

Hasta 3.000 nits

Cristal de zafiro

Super AMOLED de 1,52 pulgadas

Resolución 498 x 498 píxeles

Always On

Hasta 5.000 nits

Cristal de zafiro

procesador

Exynos W1000

Exynos W1000

Snapdragon Wear Elite

Snapdragon Wear Elite

memoria ram

2 GB

2 GB

2 GB

2 GB

almacenamiento interno

32 GB

32 GB

32 GB

64 GB

Sensores

Sensor BioActive de Samsung

Sensor de temperatura

Acelerómetro

Barómetro

Giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor de luz.

Sensor BioActive de Samsung

Sensor de temperatura Acelerómetro

Barómetro

Giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor de luz

GPS de doble banda (L1+L5)

Sensor BioActive de Samsung

Sensor de temperatura

Acelerómetro

Barómetro

Giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor de luz.

Sensor BioActive de Samsung

Sensor de temperatura

Acelerómetro

Barómetro

Giroscopio

Sensor geomagnético

Sensor de luz.

Batería

40 mm: 325 mAh

44 mm: 435 mAh

590 mAh

40 mm: 390 mAh

44 mm: 445 mAh

800 mAh

botones

2x botón lateral

2x botón lateral

2x botón lateral

2x botón lateral

Corona giratoria

compatibilidAD

Android 12 o superior

1,5 GB de RAM o más

Android 11 o superior con más de 1,5 GB de memoria

Android 13 o superior

1,5 GB de RAM o más

Android 13 o superior

1,5 GB de RAM o más

sistema operativo

Wear OS 6 

One UI 8 Watch

Wear OS 5

One UI 6

Wear OS 7 

One UI 9 Watch

Wear OS 7 

One UI 9 Watch

OTROS

Brillo automático

Modo AoD

Monitorización de frecuencia cardíaca
Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2
Monitorización de estrés

Carga vascular

Índice de antioxidantes

Impendancia bioeléctrica

Detección de caídas

Notificaciones
Control musical

Micrófono

Altavoz

Más de 100 modos deportivos

Google Gemini

Google Play

Análisis del sueño
Medición de SpO2
Electrocardiograma
Medición de tensión arterial

Apnea del sueño

Índice AGE

Botón de acceso rápido

Sirena de emergencia

Brillo automático

Modo AoD

Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Monitorización de estrés

Carga vascular

Apena del sueño

Audición

Impendancia bioeléctrica

Detección de caídas

Notificaciones
Control musical

Micrófono

Altavoz

Más de 100 modos deportivos

Google Gemini

Google Play

Brillo automático

Modo AoD

Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Monitorización de estrés

Carga vascular

Apena del sueño

Audición

Impendancia bioeléctrica

Detección de caídas

Notificaciones
Control musical

Micrófono

Altavoz

Más de 100 modos deportivos

Google Gemini

Google Play

PRECIO

Desde 324 euros

Desde 630,85 euros

Desde 409 euros

749 euros
Samsung Galaxy Watch8 - 40 mm

Samsung Galaxy Watch8 - 40 mm

PVP en MediaMarkt — 324,00 Amazon — 356,26 Samsung — 359,00 El Corte Inglés — 379,00 Fnac — 379,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Samsung Galaxy Watch9 - 40 mm

Samsung Galaxy Watch9 - 40 mm

PVP en MediaMarkt — 341,10 Amazon — 409,00 Samsung — 459,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra

PVP en MediaMarkt — 630,85 Amazon — 699,00 PcComponentes — 709,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

PVP en MediaMarkt — 629,10 Amazon — 749,00 Samsung — 749,00
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