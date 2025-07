Samsung Galaxy Watch8 y Watch8 Classic: sonríe, el bisel giratorio está de vuelta en los nuevos relojes de Samsung

Samsung acaba de presentar su nueva hornada de relojes inteligentes, los Galaxy Watch8. Tras una generación marcada por el Watch7, el Watch Ultra y el Galaxy Ring, la compañía coreana ha vuelto a la tradición de presentar año no, año sí un reloj con bisel giratorio, algo que es marca de la casa y que hacía tiempo que no veíamos. Pero sea como fuere, eso no es lo realmente llamativo de los nuevos relojes inteligentes de Samsung.

Si los Galaxy Z Fold7 y Flip7 destacan por salir con Android 16 apenas un mes después de su lanzamiento oficial, los Galaxy Watch8 tienen el privilegio de estrenar la integración con Google Gemini. Google dijo que tenía intención de llevar su inteligencia artificial a todos los dispositivos, incluyendo los relojes. Samsung, como no podría ser de otra manera, ha sido la encargada de materializar esta propuesta.

Un vistazo a… Así gana dinero Samsung: el secreto está en el IPHONE

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Watch8 y Watch8 Classic



samsung galaxy watch8 samsung galaxy watch8 classic dimensiones y peso 44 mm: 43,7 x 46 mm - 34 gramos 40 mm: 40,4 x 42,7 - 30 gramos 46,4 x 46 mm 63,5 gramos pantalla Super AMOLED 44 mm: 1,47 pulgadas, 480 x 480 píxeles 40 mm: 1,34 pulgadas, 438 x 438 píxeles Cristal de zafiro Brillo máximo: 3.000 nits Super AMOLED de 1,34 pulgadas Resolución 438 x 438 píxeles Cristal de zafiro Brillo máximo: 3.000 nits procesador Exynos W1000 Exynos W1000 memoria ram 2 GB 2 GB almacenamiento interno 32 GB 64 GB Sensores Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz. Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz. Batería 44 mm: 435 mAh 40 mm: 325 mAh Carga rápida 445 mAh Carga rápida conectividad WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 LTE (opcional) WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth 5.3 LTE (opcional) geoposicionamiento Chip GPS integrado GPS, Glonass, Beidou, Galileo Chip GPS integrado GPS, Glonass, Beidou, Galileo resistencia MIL-STD-8710H 5 ATM IP68 MIL-STD-8710H 5 ATM IP68 botones 2x botón lateral 2x botón lateral Corona giratoria Bisel giratorio compatibilidAD Android 12 o superior 1,5 GB de RAM o más Android 12 o superior 1,5 GB de RAM o más sistema operativo Wear OS 6 con One UI 8 Watch Wear OS 6 con One UI 8 Watch OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño Seguimiento SpO2

Monitorización de estrés Carga vascular Índice de antioxidantes Impendancia bioeléctrica Detección de caídas Notificaciones

Control musical Micrófono Altavoz Más de 100 modos deportivos Google Gemini Google Play Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca Monitorización del sueño Seguimiento SpO2 Monitorización de estrés Carga vascular Índice de antioxidantes Impendancia bioeléctrica Detección de caídas Notificaciones Control musical Micrófono Altavoz Más de 100 modos deportivos Google Gemini Google Play PRECIO Desde 379 euros Desde 529 euros

Samsung Galaxy Watch8, 40mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, Procesador 3 NM, Asistente de Salud y Sueño, Seguimiento Deportivo, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Plata (Versión Española) PVP en Samsung — 379,00 € Amazon — 409,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy Watch8, 44mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, Procesador 3 NM, Asistente de Salud y Sueño, Seguimiento Deportivo, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Gris Oscuro (Versión Española) Hoy en Amazon — 379,00 € Samsung — 409,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm, Bluetooth, Correa Híbrida, Smartwatch con Diseño con Bisel Giratorio, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Blanco (Versión Española) Hoy en Amazon — 529,00 € Samsung — 529,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Un diseño totalmente renovado

A la izquierda el Samsung Galaxy Watch8 Classic, a la derecha el Watch8 | Imagen: Samsung

Samsung le ha dado una importante vuelta de tuerca al diseño de su relojes. Tanto el Watch8 como el Classic dejan atrás la caja circular del Watch7 para ofrecer un diseño más moderno que bebe, a todas luces, del Galaxy Watch Ultra. La caja es algo más rectangular, "tipo cojín" la llaman desde Samsung. Para poder implementarla, la firma ha tenido que rediseñar el interior, algo que ha dado como resultado una reducción del grosor del 11%. Pasamos, por lo tanto, de 9,7 mm a unos 8,6 milímetros de grosor.

En términos de diseño, el modelo Classic es más grande, más pesado. Tiene un bisel giratorio que nos permitirá desplazarnos por las pantallas y que, de paso, protegerá ligeramente el panel de posibles arañazos. También una pequeña corona giratoria lateral. El Watch8 estándar, por su parte, tiene la pantalla en una especie de elevación sobre la caja. El acabado es más elegante y minimalista, pero el reloj no dispone ni de corona ni de bisel giratorio.

Samsung Galaxy Watch8 Classic | Imagen: Samsung

Si echamos un vistazo a la pantalla, todos montan paneles Super AMOLED cuyo tamaño dependerá del tamaño de la caja. Es curioso, desde luego, que el Watch8 Classic tenga el mismo panel que el Watch8 más pequeño. Sea como fuere, todos los modelos comparten una resolución bastante alta, hasta 3.000 nits de brillo pico y un cristal de zafiro para proteger el panel de las inclemencias diarias.

Ese motor me suena

Samsung Galaxy Watch8 | Imagen: Samsung

Bajo el capó tenemos un motor que nos resulta familiar, básicamente porque es el mismo que el de los Watch7. Samsung ha vuelto a apostar por el procesador Exynos W1000 de tres nanómetros y cinco núcleos, dos gigas de RAM y 32 gigas de almacenamiento que ascienden a 64 en el Classic. La clave, cómo no, está en el software y en los sensores.

Samsung estrena Wear OS 6 con One UI 8 for Watch y lo jugoso tiene nombre propio: Google Gemini. Esto nos permitirá usar comandos de voz naturales para pedir información y/o hacer cosas sobre la marcha. Pensemos en buscar una cafetería, enviar un mensaje, empezar un entrenamiento concreto o preguntarle por quién Abbas Ibn-Firnas. Es, básicamente, tener la potencia de la IA en la muñeca, un formato que tiene mucho sentido.

Sensor del Samsung Galaxy Watch8 | Imagen: Samsung

En cuanto a batería, la capacidad depende, de nuevo, del tamaño. La mejor autonomía deberíamos tenerla, sin duda, en el Watch8 Classic ya que tiene el tamaño del Watch8 pequeño, pero la batería de mayor capacidad de lo tres (445 mAh). No obstante, y siempre sobre el papel, no sería extraño que los relojes ofreciesen entre día y medio y dos días de autonomía con un uso normal.

Novedades en salud

Samsung Galaxy Watch8 | Imagen: Samsung

Samsung ha renovado el sensor Bioactive para ofrecer un lote de funciones todavía mayor. A las clásicas mediciones de frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, sueño, estrés, temperatura y compañía se le suman la carga vascular, el índice de antioxidantes y las indicaciones para dormir.

Por un lado, los relojes son capaces de medir el ritmo circadiano para sugerir la mejor hora para ir a cama. La carga vascular, por su parte, analiza los niveles de estrés del sistema vascular durante el sueño. Finalmente, el índice de antioxidantes permite medir los niveles de carotenoides en cinco segundos. Para ello, hay que colocar el dedo pulgar sobre el sensor, es decir, que habrá que quitarse el reloj.

Samsung Galaxy Watch8 Classic | Imagen: Samsung

En lo que respecta al deporte, el dispositivo dispone de un entrenador de carreras que, según Samsung, valora nuestro nivel de forma física del uno al diez y nos genera un entrenamiento personalizado. Por supuesto, se podrán registrar todo tipo de deportes, así como las rutas gracias al chip GPS integrado.

¿Qué hay del Galaxy Watch Ultra y del Galaxy Ring?

Pocas novedades, por no decir ninguna. El Galaxy Watch Ultra ha sumado un nuevo color "azul titanio" y el Galaxy Ring no se ha renovado. La última actualización importante de este dispositivo en materia de hardware fue a principios de año, cuando Samsung anunció la disponibilidad de las tallas 14 y 15.

Versiones y precio de los Samsung Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic

Colores de los Samsung Galaxy Watch8 y Watch8 Classic | Imagen: Samsung

Los Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic se pueden reservar desde hoy y se pondrán a la venta el próximo 25 de julio. El Watch 8 estará disponible en dos tamaños, mientras que el Watch8 Classic solo llega en una única versión. El precio, como siempre, dependerá del tamaño y de si tiene o no conexión LTE. Los precios son los que siguen:

Samsung Galaxy Watch8, 40mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, Procesador 3 NM, Asistente de Salud y Sueño, Seguimiento Deportivo, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Plata (Versión Española) PVP en Samsung — 379,00 € Amazon — 409,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy Watch8, 44mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, Procesador 3 NM, Asistente de Salud y Sueño, Seguimiento Deportivo, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Gris Oscuro (Versión Española) Hoy en Amazon — 379,00 € Samsung — 409,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm, Bluetooth, Correa Híbrida, Smartwatch con Diseño con Bisel Giratorio, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Blanco (Versión Española) Hoy en Amazon — 529,00 € Samsung — 529,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Samsung

En Xataka | Los mejores smartwatch (2025): sus análisis y vídeos están aquí