Samsung Galaxy Watch Ultra, análisis: el reloj que Samsung necesitaba para enfrentarse de tú a tú al Apple Watch Ultra

Samsung se decidió a seguir la estrategia de Apple apostando por un Samsung Galaxy Watch7 «genérico» y por un modelo Ultra indicado para quienes buscan más precisión y resistencia en su reloj, al estilo del Apple Watch Ultra. Porque sí, el Samsung Galaxy Watch Ultra recuerda mucho a su competencia. Pero sólo en las fotos, puestos frente a frente es otra historia.

Me lo esperaba grande, algo aparatoso y robusto, como ocurre cuando comparas el Apple Watch Ultra con los que no tienen ese adjetivo. Pues bien: la primera impresión con el Samsung Galaxy Watch Ultra fue superlativa. En todos los sentidos: no es el reloj más grande que he analizado, pero poco le falta (el honor se lo lleva el Huawei Watch Ultimate). A efectos prácticos, se hace muy grande. Enorme. Con sus lógicas ventajas, especialmente en batería.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch Ultra



Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Pantalla AMOLED 1,5 pulgadas 480 x 480 Brillo máximo de 3.000 nits Always On Display a todo color DIMENSIONES Y PESO 47,4 x 47,4 x 12,1 mm. 60,5 gramos Procesador Exynos W1000 RAM 2 GB Almacenamiento 32 GB Batería 590 mAh Carga rápida Sistema operativo Wear OS 5 One UI 6 Compatibilidad Android 11 o superior con más de 1,5 GB de memoria Conectividad LTE Bluetooth 5.3 WiFi ac NFC Sensores Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz GPS de doble banda (L1+L5) Resistencia 10 ATM MIL-STD-810H Otros Análisis del sueño

Medición de SpO2

Electrocardiograma

Medición de tensión arterial Apnea del sueño Índice AGE Botón de acceso rápido Sirena de emergencia Precio 699 euros

Diseño: excelentemente bien construido, apto sólo para muñecas grandes

El tamaño es lo primero que llama la atención del reloj, también el diseño: pese a su apariencia cuadrada, la pantalla es circular. Es una especie de trampantojo para la vista, en ningún momento aprecié diferencia alguna de uso con respecto a anteriores Samsung Galaxy Watch. Gracias a la forma, Samsung aprovecha para incluir más batería que en un reloj redondo, detalle que termina mostrándose decisivo.

Sus dimensiones son muy grandes, el grosor es importante: se ve mayor que un Aple Watch Ultra. La construcción en titanio es de excelente calidad, aunque en ese punto me llevé una sorpresa algo desagradable: no todo el cuerpo es del citado titanio, ya que el grueso del Galaxy Watch Ultra está fabricado en policarbonato. La construcción está hecha siguiendo la estructura de un sándwich, detalle que le resta cierta sensación de smartwatch premium.

Pese al policarbonato, que el reloj aprovecha para mejorar la conectividad a través de las antenas (el Samsung Galaxy Watch Ultra trae LTE de serie aparte de WiFi y de Bluetooth), la apariencia del dispositivo se mantiene en línea con lo esperado en su categoría. Es muy resistente, ofrece certificación IP68 y militar SD MIL-STD-810H, la esfera está protegida con cristal de zafiro y la estética es más sport que nunca.

El frontal lo ocupa en su mayor parte la pantalla redonda de 1,5 pulgadas, ésta se ve rodeada por un bisel fijo y por un marco rectangular alrededor que está disponible en tres acabados: blanco, titanio (tirando al plata) y gris titanio (tirando al negro). El centro de policarbonato varía de tonalidad para acercarse al color del metal.

El Samsung Galaxy Watch Ultra no puede usarse sólo con los botones, esto es una pega: el desplazamiento de los menús requiere tocar la pantalla

Todos los botones se sitúan en el costado derecho con uno de acción en el centro destacado por un aro naranja. Éste es un botón, no una corona: sólo admite pulsación (sí, me pasé un rato girándolo a ver si reaccionaba). Habría estado genial que Samsung hubiera incluido una corona giratoria o, al menos, que el aro del botón fuera táctil. No es el caso.

El Samsung Galaxy Watch Ultra mantiene el bisel giratorio virtual de la pantalla, muy útil como interfaz de desplazamiento por los menús, pero no para usar el reloj sólo con los botones físicos. Es algo que he echado mucho de menos, espero que Samsung se plantee incluir una corona en el botón de acción (o un bisel giratorio físico).

El citado botón de acción es programable, por defecto lanza el registro deportivo (yo lo dejé así). Arriba y abajo se emplazan los botones secundarios, ambos con sensores para las mediciones de salud. Éstos lanzan desde Samsung Pay a la última app usada, también retroceden un paso (inferior) o vuelven al inicio con una pulsación (superior). Estos dos botones son de metal (también el de acción) y están destacados por una línea de color. Las combinaciones de pulsación son personalizables.

En la parte baja del sándwich de titanio y policarbonato, tras los doce milímetros de grosor, se sitúa el sensor Bioactive de Samsung que también da paso a la carga inalámbrica. Samsung incluye un cargador magnético con el Galaxy Watch Ultra, cable donde se sitúa la base en un extremo y un USB C en el otro. Dispone de carga inalámbrica Qi, pero no funciona en la mayoría de bases debido a la curvatura del cristal. Resultado: no pude cargar el reloj en ninguna de mis bases, ni siquiera en una de Samsung específica para sus Watch.

El Samsung Galaxy Watch Ultra estrena sistema de encaje de correas, no son universales (el Samsung Galaxy Watch7 sí mantiene este sistema). Pese a que parezcan similares a las del Apple Watch, lo cierto es que el amarre es muy diferente: la caja se sujeta a la correa por un pasador metálico que queda aprisionado bajo una lengüeta. Este sistema es propietario, pero hay correas compatibles ya en el mercado.

Pantalla: el panel que merece un smartwatch de categoría

La pantalla llega hasta a verse pequeña dadas las dimensiones del Samsung Galaxy Watch ultra, y eso que su diagonal asciende hasta las 1,5 pulgadas. La marca monta uno de sus excelentes paneles AMOLED, un panel que se ve a la perfección en todas las condiciones. Es una maravilla.

Me parece perfecto para hacer deporte al aire libre, ya que, como decía, la pantalla se lee en cualquier condición. Poco importa que le incida el sol en perpendicular como que sea completamente de noche: el panel se adapta de manera precisa a las condiciones. También responde al toque como debería, igual que al deslizamiento del bisel virtual; acompañado por la sensación háptica del motor de vibración lineal, una delicia.

Cuando la iluminación es pobre entra en acción la pantalla nocturna, con mayor contraste y colores de acento en rojo y naranja. La pantalla siempre encendida puede funcionar en ambos modos, con el consecuente gasto extra de batería. En exteriores el AOD apenas se ve, suele hacerse necesario activar el reloj.

Es impresionante lo bien que se ve la pantalla bajo la luz del sol: el brillo máximo es altísimo

Hablando de pantalla siempre encendida o AOD: pese a que repasaré este dato en el apartado de batería, el Samsung Galaxy Watch Ultra mantiene un consumo contenido incluso dejando encendido el panel cuando está sin uso. Durante los ciclos de prueba usando AOD, la pantalla consumió entre un 25-30 % de la energía.

El panel se ve nítido, los ángulos de visión son excelentes, el contraste va en la misma línea y, en definitiva, Samsung ha montado un panel AMOLED de la máxima categoría en el Galaxy Watch Ultra. Es el mejor que he probado yo hasta la fecha: la legibilidad bajo la luz directa del sol es impresionante.

Potencia: un gran procesador para Wear OS que contiene a duras penas sus ansias de energía

Wear OS no se caracteriza por ser un sistema demasiado eficiente, Google sigue sin lograrlo en esta última versión que monta el Samsung Galaxy Watch Ultra, Wear OS 5. Para paliar este inconveniente, el nuevo SoC Exynos W1000 utiliza el proceso de fabricación de Samsung en 3 nm para mejorar la eficiencia en el consumo sin menospreciar la potencia. El resultado es satisfactorio, pero no el mejor.

No he notado una carencia de potencia en ningún momento, todo el reloj fluye a la perfección. Apps que arrancan al momento, un GPS muy rápido a la hora de posicionar, no tuve problemas con las conexiones. En definitiva: Wear OS y el Exynos W1000 se llevan como hermanos. Y sin calor, no aprecié elevaciones de temperatura durante mis semanas de prueba.

Pese a que el rendimiento es excelente, la eficiencia no termina de poner la guinda: el Samsung Galaxy Watch Ultra consume una notable energía; gasto que se ve maquillado por la capacidad holgada de la batería. Gran parte del consumo es cosa del sistema operativo y de la capa de Samsung, One Ui Watch: ésta suele encontrarse entre las más devoradoras de mAh.

El Exynos W1000, acompañado de los 32 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria RAM, no entraña inconveniente alguno de rendimiento. Por soñar, me encantaría que Samsung apostase por un sistema dual como el de OnePlus. El Galaxy Watch Ultra sería imbatible.

Sistema: el Samsung Galaxy Watch Ultra estrena Wear OS 5, pero no lo parece

Los acuerdos que mantienen Samsung y Google no sólo alcanzan a la inteligencia artificial de Galaxy AI, también al sistema operativo de los nuevos relojes: tanto el protagonista de este análisis, como el Samsung Galaxy Watch7, estrenan Wear OS 5. A nivel de novedades visibles no hay cambios con respecto a Wear OS 4, tampoco he apreciado una evolución en la capa, One UI Watch 6.

El software se ajusta perfectamente a las necesidades del Samsung Galaxy Watch Ultra: aparte de la ingente cantidad de opciones preinstaladas, el reloj tiene acceso a la Google Play Store. Esto amplía de manera notable las posibilidades, aunque hay un inconveniente: gran parte de los watchfaces de Wear OS 4 no son compatibles con Wear OS 5. Esto se irá solucionando, como ya ha hecho el popular Facer. Mientras estoy escribiendo estas líneas es un problema, sobre todo para quien ya tuviera esferas compradas.

El reloj no prescinde de lo que hace a un smartwatch ser smartwatch. Pagos móviles con NFC haciendo uso de Samsung Pay, ofrece gestos de control (incluido el doble toque de dedos, como en los Apple Watch más recientes), la navegación entre las tarjetas y el cajón de apps es la clásica de One UI Watch, las animaciones y transiciones son fluidas, Samsung incluye una tonelada de personalizaciones y, de serie, ofrece una notable selección de watchfaces.

Aparte de inspirarse en el diseño, Samsung también se inspira en las esferas de reloj de los Apple Watch. Complicaciones personalizables por doquier, especial énfasis en el deporte extremo, opciones minimalistas y, a mi parecer, todo con un esfuerzo notable en el diseño y la funcionalidad. Con las que vienen de serie he tenido suficiente. ¿Y si me hicieran falta más? El Samsung Galaxy Watch Ultra tiene algo que su homólogo de Apple no: miles de watchfaces disponibles para descargar en la tienda. WatchOS, ya tardas.

Si el Samsung Galaxy Watch Ultra no se enlaza con un Samsung Galaxy se pierden la lectura de presión sanguínea y del electrocardiograma. El resto del reloj es igual de funcional

Gran parte de la gestión del reloj, administración y personalización puede realizarse desde la app móvil. Aquí Samsung no pone impedimento para quien tenga un Android: cualquiera con una versión igual o superior a 11 sirve. Con un inconveniente: si el móvil enlazado no es un Samsung, el reloj pierde opciones como la lectura de presión sanguínea y el electrocardiograma (hay una manera de esquivar este bloqueo de Samsung). El iPhone ni está ni se le espera: Wear OS 5 no es compatible con iOS.

Dado que estuve probando el Samsung Galaxy Watch Ultra con un Samsung (Samsung Galaxy Note 20 Ultra) y con un móvil de otra marca (Motorola Razr 50 Ultra), tuve que ir moviendo la sincronización entre uno y otro. Y debo decir que Samsung permite una migración sencilla y rápida siempre que en ambos móviles esté sincronizada la misma cuenta de Google que en el reloj.

Deporte y salud: Samsung tiene un digno aspirante a mejor reloj deportivo

No es que el Samsung Galaxy Watch Ultra se diferencie en la base de los Samsung Galaxy Watch7, ya que comparten procesador, sistema operativo, capa, sensor BioActive para la múltiple medición de distintos valores saludables... Siguiendo la línea de los Apple Watch Ultra, Samsung se dirige al deportista que busca un complemento en sintonía con su smartphone. Y sin que pierda rendimiento deportivo.

No soy un deportista profesional ni tampoco acostumbro a forzar la forma para mejorar tiempos y distancias. Sí entreno todos los días alternando cardio por la mañana y fuerza por la tarde, por lo general una hora como mínimo en total. La duración de los entrenamientos depende de las tareas que tenga pendientes, por lo que hay días que fuerzo más que otros. Alterno exterior e interior.

Izquierda, Samsung Galaxy Watch Ultra; derecha, Apple Watch Ultra

Los Galaxy Watch siempre me dejaron una sensación agridulce en lo que a registro deportivo se refiere: notable variedad de prácticas y de mediciones, pero sin una precisión suficiente como para tomarlas en consideración más allá del nivel informativo. Con el Samsung Galaxy Watch Ultra he notado una mejora considerable.

Samsung ha mejorado de manera notable en la precisión de los registros, la fiabilidad del GPS y en su orientación meramente deportiva

Comparé constantemente al protagonista de este análisis con mi Apple Watch Ultra, Samsung no tiene reparos en competir contra él. Mano a mano, hice running, pesas, mucho HIIT, me dejé las piernas por la montaña con la bici y también a fuerza de dar un paso tras otro. El resultado fue un seguimiento preciso con puntos de marcado continuos y puntos de sierra suavizados durante los registros de ruta.

Izquierda, Apple Watch Ultra; derecha, Samsung Galaxy Watch Ultra

Los recorridos guardados por el Samsung Galaxy Watch siguieron bastante bien los caminos y calles con las lógicas desviaciones, un rango de error que situaría en torno a ±50 metros cada kilómetro (en alguna vuelta el margen puede incrementarse). La precisión fue suficientemente acertada durante las rutas de mayor velocidad: en bicicleta de montaña los registros estuvieron a la par de los del Apple Watch Ultra, que ya son bastante buenos tratándose de un reloj no orientado exclusivamente al deportista profesional.

Arriba, Samsung Galaxy Watch Ultra; abajo, Apple Watch Ultra

El GPS de doble banda posiciona muy rápido, en unos pocos segundos está listo para comenzar la práctica (en el Samsung Galaxy Watch puedo esperar hasta estar bien posicionado, algo que echo de menos en el Apple Watch). La medición del ritmo cardíaco es fiel incluso a altas pulsaciones. A máximas sí encontré algo de error: a pesar de que yo no subo de 175, el Galaxy Watch llegó a marcarme 192. Por debajo de 160 la respuesta fue buena. Y a bajas pulsaciones no encontré diferencias palpables con un pulsómetro dedicado.

Samsung Health en el Motorola Razr 50 Ultra

Aparte de medir las pulsaciones, el Samsung Galaxy Watch Ultra registra la saturación de oxígeno en sangre (en línea con un smartwatch de esta categoría), puede medir la composición corporal (sirve como curiosidad, no es del todo fiable), puede seguir la temperatura durante el sueño (sirve para calcular su calidad y para seguir el ciclo menstrual) y estrena la medición de los productos finales de glicación avanzada o índice de AGE. Lo cierto es que esta última medición no he podido compararla con nada, Samsung asegura que es una referencia de la salud metabólica.

Como ya comenté en el apartado del software, los dueños de un Samsung también pueden registrar su presión sanguínea (se mostró precisa durante mis pruebas, comparadas con un tensiómetro de brazo) y hacer electrocardiogramas. Los datos quedan guardados en la aplicación Samsung Health Monitor, una app que debe descargarse desde la Galaxy Store. Se pueden importar a Samsung Health.

Hablando de la app Samsung Health: los registros deportivos quedan guardados en el móvil para así facilitar la consulta y el seguimiento. Desde el reloj también pueden consultarse, aunque sólo los más recientes. Además, se mantienen los típicos corazones de actividad que se van rellenando según el esfuerzo diario. Al estilo de los anillos de los Apple Watch.

Personalización de la práctica deportiva desde el reloj

Cada día el reloj da una puntuación de energía en función del descanso y de la actividad de la jornada anterior. Los datos del sueño están disponibles nada más encender el reloj, se guardan automáticamente y son muy detallados. Aprecié cierta imprecisión puntual en el cálculo del sueño profundo, no todas las noches.

El Samsung Galaxy Watch Ultra permite nadar en agua salada, admite hasta 10 ATM de presión, puede usarse tanto a 9.000 metros de altura como bajo el sol del desierto y dispone de un modo multideportivo especialmente indicado para los atletas que combinan diversos deportes en una misma práctica: la app de registro se puede personalizar para adaptarse fácilmente al entrenamiento.

Al mantener el botón de acción presionado el Galaxy Watch Ultra activa una impresionante sirena. Además, puede marcar el camino de vuelta incluso sin conexión a Internet

En mi caso particular, puedo decir que Samsung ha cubierto mis necesidades deportivas con un reloj que no sólo mide de manera correcta, también registra todos los valores deportivos que necesito y me los ofrece en una app multifuncional donde quedan guardados todos esos registros (y sincronizados con la cuenta). Sí echo de menos una estilo más amateur y menos casual, también un mayor número de ejercicios dirigidos y planes de entrenamiento.

Puntuación diaria de energía medida con Galaxy AI

Galaxy AI también mete mano en el reloj: aparte de gestionar la eficiencia del sistema, la puntuación de energía es fruto de su trabajo en la sombra: me ha parecido un indicador sencillo de entender y muy útil a la hora de planificar la carga del día en curso. Y me gustaría que la app de ejercicios del reloj memorizase los deportes que suelo practicar para ofrecérmelos en primera instancia, sin tener que desplazarme hasta el final cada día. Galaxy AI podría meter mano aquí.

Samsung Galaxy Watch Ultra, opinión y nota de Xataka

Me ha parecido un reloj inteligente remarcable, toda una demostración de fuerza y poderío que se basa, principalmente, en seguir la senda abierta por Apple. Las inspiraciones se notan en todos los ámbitos: desde el diseño hasta el software. Aunque con una sensación más basta: Samsung no refina la construcción, el cuerpo de policarbonato resta categoría. Sin que por ello se sienta menos sólido ni resistente, todo lo contrario.

Buena autonomía para ser un smartwatch con Wear OS, el seguimiento deportivo está a muy buen nivel, la especialización hacia el deporte más extremo hace que el resto de registros sea más eficaz, las posibilidades de One UI Watch son altísimas y el Samsung Galaxy Watch Ultra destila calidad por cada poro. Es algo grande y bastante grueso, no se puede obviar.

Entre las mayores pegas que le he encontrado están la imposibilidad de cargar el reloj en las bases Qi, la ausencia de una corona o bisel físicos que permitan el desplazamiento no táctil por los menús o el hecho de que Google haya decidido romper los watchfaces con el salto a Wear OS 5. Esto lo irán solucionando los desarrolladores, pero seguro que me quedo sin poder usar una buena cantidad esferas que fui comprando en Google Play. Que quienes no tengan un móvil Samsung Galaxy pierdan funciones también me parece bastante negativo. Por no hablar de que los dueños de un iPhone se quedan fuera.

Samsung haría bien si recuperase la compatibilidad con iOS: el Samsung Galaxy Watch Ultra es una excelente alternativa al Apple Watch Ultra

El Samsung Galaxy Watch Ultra es una buena primera apuesta por diferenciarse en el segmento más profesional de relojes deportivos, aunque a mí me habría gustado ver más innovación propia y menos inspiración en las características de los Apple Watch Ultra. El precio tampoco acompaña: los casi 700 euros de partida se me hacen algo caros con tanta competencia de calidad que hay en Wear OS; por más que sea muy sencillo comprarlo rebajado (y más que irá bajando). Aun así, da la talla en todo momento: a mí me ha encantado.

9,2 Diseño 9 Pantalla 9,75 Software 9 Autonomía 9 Interfaz 9 A favor Excelente pantalla.

La autonomía es buena para ser un smartwatch Wear OS.

Muy buen registro deportivo. En contra Algo grueso y grande.

Pese a tener carga estándar Qi, sólo es compatible con su base.

Incompatible con iOS y pierde funciones si no se usa con un móvil Samsung Galaxy.



