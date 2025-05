Con descuentos de hasta 1.000 euros y una barra de sonido de regalo, las nuevas teles Samsung debutan en su tienda oficial

Si nos ponemos a buscar las mejores televisiones del mercado, nos vamos a encontrar siempre alguna de Samsung. De hecho, la OLED S95D de la firma coreana se llevó el año pasado el premio Xataka a la mejor televisión de 2024. Queda por ver que cómo se comporta la nueva línea de televisiones de Samsung este 2025, pero la buena noticia es que ya podemos comprarlas. Y con una promoción que merece mucho la pena.

Una promoción perfecta para renovar tele por mucho menos

Esta promoción de pre-compra arranca hoy, día siete de mayo, y durará hasta el próximo lunes 26 hasta las 9 de la mañana. Durante todo este tiempo, si nos hacemos con una de las nuevas televisiones de Samsung nos llevaremos de regalo una barra de sonido. El modelo de la misma dependerá de la televisión que elijamos, aunque nos podemos llevar incluso la HW-Q990D/ZF, valorada en 1.699 euros.

Ahí no acaba la cosa. Además de este regalazo, también tenemos una serie de descuentos que podemos aplicar para que la compra nos salga más barata. Como siempre, tenemos el programa Entrega y Estrena, gracias al cual podremos obtener un descuentazo (varía según el modelo de televisión elegido). Además, recibiremos un 10% de descuento adicional si hacemos la compra a través de la aplicación de la tienda de Samsung.

Estas son las Smart TV de Samsung para este 2025 más destacadas

Tenemos un buen arsenal de televisiones dentro del catálogo de este año de Samsung. Entre todas ellas, os dejamos a continuación una selección de las más destacadas.

NeoQLED 4K de 50 pulgadas

Si buscamos algo compacto, pero con una gran calidad de imagen, tenemos el modelo QN80F en su versión de 50 pulgadas. Esta televisión, que utiliza tecnología Neo QLED 4K, es una opción todoterreno que sirve para todo. Viene con tecnología Vision AI que trae funciones como 'Círculo para buscar', que la conocemos muy bien de los Galaxy. Además, cuenta con una tasa de refresco de 165 Hz.

Como hemos dicho, la versión de 50 pulgadas de esta televisión tiene un PVP de 1.099 euros. Ahora bien, podemos obtener un descuento directo de 300 euros con Entrega y Estrena y un 10% de descuento comprando desde la app. Todo la deja en un precio de 719 euros y viene con la barra de sonido Ultra Slim HW-S700D/ZF, valorada en 599 euros.

TV 50" Neo QLED QN80F 4K Samsung Vision AI Smart TV 2025 PVP en Samsung (con descuentos) — 719,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Neo QLED 8K de 65 pulgadas

Si nos fijamos en el catálogo de las nuevas televisiones de Samsung, tenemos como una de las tope de gama su nueva QN990F. Esta televisión Neo QLED 8K viene con tecnología para reescalar imagen hasta dicha resolución, así como con el mejor procesador de imagen que tiene Samsung hasta la fecha. Por supuesto, cuenta con lo último de Vision AI y además ofrece una tasa de refresco de 240 Hz.

El precio de lanzamiento de la versión de 65 pulgadas de esta tele es de 3.699 euros. El descuento directo que tenemos para este modelo por Entrega y Estrena asciende hasta los 400 euros, al que, por supuesto, también podemos sumarle el descuento del 10% por comprarla desde la app. Con todo ello, el precio es de 2.969 euros que vienen acompañados por la barra de sonido HW-990D/ZF, valorada en 1.699 euros.

TV 65" Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI Smart TV 2025 PVP en Samsung (con descuentos) — 2.969,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

OLED de 65 pulgadas

Puede que busquemos un modelo con tecnología OLED. En ese caso, tenemos esta S95F, una televisión que también cuenta con las novedades de Samsung Vision AI y que nos puede venir genial si buscamos un modelo gaming, gracias a sus 165 Hz de tasa de refresco. Además, cuenta con compatibilidad con Dolby Atmos y tecnología antirreflejos para que siempre podamos ver la imagen con la mejor calidad, independientemente de la iluminación de la sala.

En este caso, la versión de 65 pulgadas tiene un PVP de 3.399 euros. Gracias a Entrega y Estrena tendremos un descuento directo de 400 euros al que podamos sumarle el 10% adicional si hacemos la compra desde la app. Todo ello nos arroja un precio final de 2.699 euros que podemos rebajar más en función del dispositivo que entreguemos. Además, viene con la barra de sonido Ultra Slim HW-S800D/ZF, valorada en 759 euros.

TV 65" OLED S95F 4K Samsung Vision AI Smart TV 2025 PVP en Samsung (con descuentos) — 2.699,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

The Frame Pro de 65 pulgadas

Por último, tenemos en esta selección la última versión de The Frame Pro. El mayor aliciente que tiene este modelo es que trasciende del uso de una Smart TV, puesto que nos puede servir para convertir nuestro salón casi en un museo. Ojo, porque eso no quiere decir que no nos vaya a servir como una televisión, más bien lo contrario: se trata un modelo con una calidad de imagen sobresaliente.

El precio de la versión de 65 pulgadas de The Frame Pro es de 2.299 euros. Si comenzamos a aplicar los descuentos que mencionamos más arriba, podemos obtener 300 euros de descuento por Entrega y Estrena y un 10% adicional gracias a la app de Samsung. Todo ello nos deja esta versión a un precio de 1.799 euros y, además, viene acompañada de la barra de sonido Ultra Slim HW-S800D/ZF, valorada en 759 euros.

TV LS03F 65" The Frame Pro 4K Samsung Vision AI Smart TV 2025 PVP en Samsung (con descuentos) — 1.799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

