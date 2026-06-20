Jeff Bezos: “Toda la contaminación puede enviarse al espacio para volver al estado previo a la Revolución Industrial”

Llevar los centros de datos al espacio. Aunque Jensen Huang, CEO de Nvidia, parece que la idea no le convence demasiado, algunas de las más grandes compañías del mundo se han embarcado en la carrera por llenar la órbita baja de satélites. AWS con Blue Origin está ahí, Google está ahí, Elon Musk dice que ya los tiene con una simple actualización de Starlink y hasta Nvidia, Eric Schmidt y Sam Altman tienen interés en el asunto.

Las ventajas de llevar estos centros de datos al espacio parecen claras: sin consumo de agua porque se refrigeran con el frío del espacio, sin consumo energético porque se alimentan de la inagotable energía solar y sin ocupar espacio. Los astrónomos no están particularmente entusiasmados, pero parece que la industria se está moviendo en esa dirección y uno de los más entusiasmados, Jeff Bezos, ha dejado un curioso mensaje.

Llevando los centros de datos al espacio, "podemos hacer que por todas partes en la Tierra haya parques como en París". Jugar esta carta es algo peligroso.

Mejorar la Tierra llevando las fábricas al espacio

El objetivo ya lo hemos comentado: tener una potencia de computación espacial como apoyo a la terrestre gracias a una potencia que puede escalar llevando más y más satélites que no requieren de invertir en sistemas de disipación y alimentación. Con la energía siendo un problema en algunos países debido a lo que consumen estos centros de datos, tiene sentido en la hoja de ruta de estas grandes empresas.

Pero Bezos, que ha hablado largo y tendido sobre por qué quieren ir a la Luna, por qué quieren convertir el satélite en una gasolinera y cómo piensan lograr el objetivo, no ha sido tan concreto cuando se ha hablado de las constelaciones en la órbita baja o de la computación más allá de las nubes. Se ha centrado en dos cosas: recordar por qué están invirtiendo tanto y en lanzar un mensaje romántico que choca con lo que están causando estos centros de datos en la Tierra.

"Tenemos que consturir la infraestructura para un escenario en constante cambio", comenta Bezos. "El precio de la carrera espacial es muy alto y, si miras al pasado, antes de Internet, había muy pocos actores. Dos chicos en un taller podían hacer una compañía enorme. Estamos en ese punto en la economía espacial".

"Podemos hacer que por todas partes en la Tierra haya parques como en París"

El objetivo es recolectar recursos y materiales en la Luna porque, como ha admitido, "la Luna es un regalo", pero también ha comentado que "muchos de los recursos que necesitamos están en el espacio". Y no se refiere tanto al regolito como a la mencionada disipación y energía solar infinita. "Nos estamos enfocando mucho en eso para explotar la economía espacial. Es infinito y va a pasar", asegura.

Ahora bien, apunta que no saben cuándo pasará porque la computación orbital será un gran paso, pero sí dejó unas frases... curiosas. "Todo es mejor que hace 500 años, pero tenemos más contaminación en la Tierra que hace 500 años. Si mandamos todo eso fuera, si podemos enviar toda la polución de las fábricas en la Tierra fuera de la Tierra, podemos volver al estado previo a al Revolución Industrial".

En este punto, alguien se preguntaría, precisamente, quiénes son los que están generando más contaminación con las necesidades energéticas de sus centros de datos y la necesidad de volver al carbón para poder satisfacer la demanda, los viajes en jets privados, lo que contaminan los cohetes espaciales, la propia contaminación de la órbita baja con tantos satélites o acciones como promover una sociedad de consumo rápido que desperdicia tantísimos recursos. Pero, más allá de eso, no es fácil mandar "toda la polución de las fábricas de la Tierra al espacio".

Hay industrias que, simplemente, es imposible mandar a la órbita baja porque, más allá de las obvias limitaciones logísticas, estamos hablando de un espacio que se queda el que llega primero. Y Estados Unidos se está moviendo, pero también China, India, Rusia y Europa.

El mensaje de que en cualquier parte del mundo haya parques como en París es potente, claro, pero ponte a regar esos parques en algunos países.

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