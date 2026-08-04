El 10 de agosto llega a Lidl esta cafetera espresso retro y compacta con la que preparar hasta dos tazas de café a la vez

Si el café recién hecho forma parte de tu rutina matutina y buscas una cafetera manual, funcional y sin gastar una fortuna, el próximo lunes 10 de agosto llega a Lidl esta cafetera espresso retro Silvercrest (disponible en negro, rosa y verde). Se trata de un modelo de estética vintage y tamaño compacto que te permitirá disfrutar de un espresso con crema o un cappucino cremoso por tan solo 54,99 euros.
Cafetera espresso
Si cuando vayas a Lidl, esta cafetera ya no está disponible, en Amazon tienes este otro modelo retro rebajado ahora a 73,90 euros. Tiene una presión de 15 bares, 950 W de potencia, vaporizador de leche y un sistema de precalentamiento rápido.
EVVO Cafetera Espresso Intensa Retro Verde
Café como el del bar o la cafetería, pero en casa
Para extraer todo el aroma y el sabor del café molido, esta máquina incorpora una bomba con 15 bares de presión accionada por un motor de 1.100 W. Es la potencia ideal para conseguir la capa de crema compacta característica de los espressos.
También incorpora un portafiltros con doble salida de vertido, lo que te permite preparar dos tazas de café de forma simultánea o un espresso doble bien cargado en una sola taza. Además, incluye el filtro tradicional para café molido y un prensador con cuchara dosificadora.
Si prefieres las bebidas con leche, integra un tubo de vaporizador orientable con regulador de caudal. Con él podrás espumar leche en pocos segundos para preparar, cappuccinos, latte macchiato o simplemente calentar agua para infusiones.
A diferencia de los diseños plásticos sobrios actuales en esta gama de precios, Silvercrest apuesta por un acabado redondeado con manómetro analógico frontal en el que controlar la temperatura. Por último, destacar que su depósito de agua es extraíble (para una mejor limpieza) y tiene una capacidad de 1,15 litros.
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⚡ EN RESUMEN: cafetera espresso retro silvercrest de lidl
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un amante del café recién hecho sin gran presupuesto. Es perfecta si buscas el sabor y la crema de un café molido espresso de bar sin gastarte más de 60 euros.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Vas con el tiempo justo por la mañana y valoras la inmediatez de apretar un botón sin limpiar posos ni el brazo portafiltros, una cafetera de cápsulas o superautomática te resultará mucho más cómoda.
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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)
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