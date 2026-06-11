Nespresso Vertuo UP frente a Pop y Next: qué cambia (y qué no) en la nueva generación de cafeteras de cápsulas grandes

El ecosistema de cafeteras de cápsulas de Nespresso dio un vuelco con la llegada del sistema Vertuo. Su tecnología de centrifugación (Centrifusión) y la lectura de códigos de barras permitieron, por fin, desmarcarse del clásico café corto espresso para abrazar tazas largas, cremosas y de estilo americano.

Ahora, con la llegada al catálogo de la nueva Nespresso Vertuo UP, la marca vuelve a agitar su gama de entrada. Este modelo llega con la promesa de pulir los pequeños errores de diseño de sus predecesoras (las populares Vertuo Next y Vertuo Pop) y ofrecer una experiencia más compacta y estilizada. Si estás pensando en dar el salto a este formato de cápsulas o quieres renovar tu vieja cafetera, analizamos en qué cambian y cuál se adapta mejor a tu cocina.

Ficha técnica de ambos modelos de cafeteras Nespresso Vertuo

características Nespresso Vertuo UP Nespresso Vertuo Pop / Next Tecnología de extracción Centrifusión (lectura de código de barras) Centrifusión (lectura de código de barras) Tamaños de taza admitidos Seis tamaños Hasta cinco-seis tamaños (según modelo, incluye formato Carafe en Next) Capacidad del depósito de agua 1,4 Litros (extraíble y modular) 0,6 Litros (Pop) / 1,1 Litros (Next) Tiempo de calentamiento ~3 segundos ~30 segundos Conectividad Wi-Fi y Bluetooth (actualizaciones y alertas) Wi-Fi y Bluetooth diseño Más estilizada y estrecha (diseño vertical) Más alargada hacia el fondo (Next) / Más baja y ancha (Pop) Materiales de construcción Plásticos reciclados de alta resistencia con acabados mate Plásticos reciclados (acabados brillo/colores en Pop)

Las diferencias entre la anterior y la nueva generación de Nespresso Vertuo

Para entender cuál elegir, hay que rascar más allá de la superficie, ya que ambas cafeteras comparten un mismo motor y el mismo sistema de espumado de café, pero difieren en algunas características.

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Dimensiones y gestión del espacio en la encimera

La Vertuo Next pecaba de ser excesivamente profunda hacia atrás. Por su parte, la Vertuo Pop solucionó esto haciéndose más baja, pero a costa de un depósito de agua ridículamente pequeño (0,6 litros), que obligaba a rellenarlo constantemente.

Ahora, la Vertuo UP encuentra el equilibrio perfecto: es notablemente más estrecha y estilizada de frontal, ganando altura para albergar un depósito de 1,4 litros mejor optimizado que no sobresale tanto por detrás, resultando ideal para cocinas con encimeras estrechas.

Diseño del cabezal y sistema de cierre

Es, sin duda alguna, la evolución más importante. Los usuarios de las Vertuo Next y Pop a menudo se quejaban de que el sistema de palanca manual para cerrar la cafetera y perforar la cápsula estaba demasiado duro. En la nueva Vertuo UP se ha suavizado notablemente el mecanismo de apertura y cierre. Sigue siendo manual, pero el recorrido es mucho más ergonómico y requiere menos fuerza física para asegurar el sellado antes de pulsar el botón de extracción.

Altura de tazas y versatilidad de tamaños

La Vertuo Next es la única de las cafeteras que admite el formato de cápsulas Carafe (para 535 ml), aunque la UP puede llegar a acoger tazas de hasta 550 ml. La Vertuo Pop, en cambio, al ser tan bajita, obligaba a quitar la bandeja de goteo por completo incluso para meter una taza tipo estándar.

A modo de resumen, estos son los tamaños que admite cada una de las cafeteras Nespresso Vertuo.

Vertuo UP: 25 ml (Ristretto), 40 ml (Espresso), 80 ml (Espresso Doble), 150 ml (Gran Lungo), 230 ml (Taza) y 550 ml.

25 ml (Ristretto), 40 ml (Espresso), 80 ml (Espresso Doble), 150 ml (Gran Lungo), 230 ml (Taza) y 550 ml. Vertuo Next: 25 ml (Ristretto), 40 ml (Espresso), 80 ml (Espresso Doble), 150 ml (Gran Lungo), 230 ml (Taza) y 535 ml (Carafe).

25 ml (Ristretto), 40 ml (Espresso), 80 ml (Espresso Doble), 150 ml (Gran Lungo), 230 ml (Taza) y 535 ml (Carafe). Vertuo Pop: 25 ml (Ristretto), 40 ml (Espresso), 80 ml (Espresso Doble), 150 ml (Gran Lungo), 230 ml (Taza).

Nivel de ruido y vibraciones

Aunque la tecnología de centrifugación hace que todas las Vertuo alcancen miles de revoluciones por minuto (generando un sonido similar al de un pequeño motor), la Vertuo UP cuenta con un mejor aislamiento acústico interior. Las vibraciones sobre la mesa son ligeramente menores que en la Vertuo Pop, cuyo chasis de plástico ligero tendía a resonar más de la cuenta durante los primeros segundos de la extracción de la crema.

Entonces... qué modelo elegir

La diferencia de precios es el principal factor diferencial entre los tres modelos. La nueva Vertuo UP cuesta 179,90 euros en la tienda oficial, mientras que la Next está disponible por 149,90 euros (en la tienda oficial de Nespresso) y la Vertuo Pop puedes comprarla ahora por 99,90 euros en la misma tienda de Nespresso.

Si después de leer esta comparativa, sigues teniendo dudas sobre si elegir la nueva Vertuo o algún modelo de la anterior generación, aquí están las claves para elegir.

Elige la nueva Vertuo UP si: tu presupuesto es más alto y priorizas la comodidad. Merece la pena pagar ese pequeño extra si tienes el espacio justo en la encimera, sueles usar tazones grandes para el desayuno y buscas un modelo con un diseño más refinado y un cierre suave que no requiera hacer fuerza. Es la compra inteligente a largo plazo.

tu presupuesto es más alto y priorizas la comodidad. Merece la pena pagar ese pequeño extra si tienes el espacio justo en la encimera, sueles usar tazones grandes para el desayuno y buscas un modelo con un diseño más refinado y un cierre suave que no requiera hacer fuerza. Es la compra inteligente a largo plazo. Compra la Nespresso Vertuo Next / Pop si: tu prioridad es el ahorro inmediato. La Vertuo Pop se ha convertido en la reina de los chollos y se encuentra muchas veces en oferta. Si no te importa que el depósito de agua sea más pequeño o que la palanca esté algo más dura, su relación calidad-precio para presupuestos ajustados es imbatible.

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