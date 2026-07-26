Vamos a explicarte qué es Canva, cómo funciona y cómo usarlo para crear un diseño. Se trata de una de las webs de edición y diseño más populares que hay, famosa por su enorme flexibilidad y por incluir herramientas de inteligencia artificial que te facilitan el proceso de creación.

Una de sus principales ventajas es que no vas a necesitar grandes conocimientos para utilizarlo, ya que tiene una interfaz extremadamente intuitiva y fácil de utilizar, con centenares de plantillas y elementos multimedia que puedes agregar.

Qué es Canva

Canva es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la comunicación fundada en 2012. Ofrece herramientas online para crear diseños de todo tipo, facilitando el proceso para que puedas hacer cualquier cosa sin tener conocimientos técnicos.

Su servicio es lo que se conoce como freemium. Esto significa que ofrece una base de opciones y funciones gratuitas, para que puedas utilizar la web sin tener que pagar. Sin embargo, una gran parte de las herramientas más avanzadas es de pago, por lo que si quieres exprimirlo al máximo tocará pasar por caja.

Sirve tanto para diseñadores aficionados como para los más experimentados, incluyendo su propio banco de imágenes, una serie de herramientas variadas, y varias funciones de inteligencia artificial. Si eres un diseñador experimentado podrás obtener muy buenos resultados de forma rápida, y si eres un aficionado podrás conseguir cosas de forma sencilla.

Canva ofrece una colección de millones de plantillas gratuitas para decenas de tipos de diseño con múltiples finalidades. También te permite hacer tus propios diseños desde cero, añadiéndoles imágenes, otros elementos y textos. Para ello utiliza una interfaz en la que sólo tienes que mover con el ratón los elementos del menú a la composición.

Entre los diseños que puedes crear con Canva tienes logos, posters y tarjetas de visita. También puedes crear flyers, portadas, programas e invitaciones, así como folletos, calendarios, horarios, encabezados para correos electrónicos y publicaciones para redes sociales entre otras muchas cosas.

En los últimos años, Canva también ha implementado su propio sistema de inteligencia artificial. Con esta función, solo tienes que describir con palabras lo que quieres conseguir, y la IA lo hará por ti.

Pero esta web no sólo te permite crear los diseños, en el caso de que estés creando el diseño para algo público también te va a permitir comprar la impresión para que se te envíe lo que has diseñado. Por lo tanto, además de diseño también ofrece servicios de papelería.

Canva es lo suficientemente flexible como para hacer cosas simples como imprimir tus fotografías, aunque debes recordar que no es una herramienta de retoque fotográfico, sino de composición de imágenes para la comunicación. Esto quiere decir que si quieres editar una de tus fotos tendrás que hacerlo en otra aplicación y luego subirla.

Cómo funciona Canva

El funcionamiento de Canva es extremadamente sencillo, y cualquier persona va a poder realizar sus composiciones sin necesitar conocimientos de diseño gráfico. Vas a tener una pantalla principal en la que en la izquierda hay una columna con el menú de opciones y elementos que puedes añadir, y a la derecha tienes tu creación.

Solo con pulsar el botón de Crear se te abrirá una pantalla en la que vas a poder elegir el tipo de diseño que quieres realizar. Puedes hacer vídeos, documentos, presentaciones y mucho más, con varios formatos de tamaño entre los que elegir.

Puedes utilizar muchos tipos de plantillas, y con ellas ya tendrás una composición predefinida muy visual. Esta composición vas a poder cambiarla por completo, ya que podrás hacer doble clic en los textos para cambiarlos, pulsar en elementos gráficos para seleccionarlos y editarlos para que queden como quieras, o directamente para borrarlos.

Y luego, lo único que tendrás que hacer es ir eligiendo elementos en la columna de la izquierda y arrastrarlos a tu composición con su sistema de drag and drop, que literalmente significa arrastrar y soltar. Los elementos que vas a ver tendrán un símbolo Pro en el caso de que necesites tener una cuenta de pago.

Canva también te va a permitir subir tus propios archivos multimedia, por lo que podrás poner tus fotos o tus videos en las composiciones que vayas a crear con esta herramienta. Cuando termines, podrás descargarla para usarla en el ordenador o solicitar una impresión en algunos tipos de plantilla para que la propia web imprima la composición y te envíe varias copias.

Cómo utilizar Canva

Vamos a explicarte de una manera resumida el funcionamiento de Canva. Vamos a hacerlo dividiendo el contenido en dos, que son el usar las herramientas clásicas o usar inteligencia artificial para crear tu diseño, aunque empezaremos con lo básico, el inicio de sesión.

Cómo iniciar sesión en Canva

Canva es un servicio que requiere que uses una cuenta de usuario. Al hacerlo, todas tus creaciones se guardarán en tu cuenta, y podrás volver a ellas siempre que quieras. Para registrarte o iniciar sesión, entra en Canva.com y pulsa en el botón correspondiente en la esquina superior derecha.

Para crear tu cuenta o acceder a ella, puedes usar tus cuentas de Google o Facebook. Eso sí, los datos de tu cuenta en estos servicios quedarán vinculados. También puedes usar un correo electrónico y una contraseña, el estilo clásico. También tienes la opción de Acceder de otra forma, que también te permite usar tus cuentas de Apple o Microsoft.

Cómo usar Canva para crear un diseño

Para crear un diseño con Canva, en la página principal tienes que pulsar en el botón de Crear. Esto te abrirá una ventana donde puedes elegir el tipo de diseño que quieras usar. Puedes elegir formatos específicos para varias redes sociales, o incluso subir manualmente tu carpeta o tu diseño.

Esto te va a llevar a la página de creación. En ella, a la derecha tienes tu página en blanco, y a la izquierda un menú con todos los elementos que puedes ir añadiendo. Arriba del todo también tienes la opción de plantillas, donde vas a poder buscar diseños pregenerados. También puedes escribir lo que quieres y pulsar en Generar, creando un diseño desde cero con IA.

Y tanto hayas elegido una plantilla o quieras hacerlo todo desde cero, ahora ya solo te queda ir añadiendo y editando elementos. Todos los elementos de una plantilla son personalizables, pero también puedes simplemente ir añadiéndolos desde la barra izquierda. Tienes también un botón Subir para añadir tus propias imágenes al sistema e incluirlas.

Aquí, solo debes saber que hay elementos que tienen el icono de una corona. Esto significa que son elementos premium, por lo que solo puedes utilizarlos si eres suscriptor de pago. Esto cuenta tanto para muchas plantillas como para cualquier cosa que quieras incluir en tu diseño. Ahora, ya solo te queda echarle tiempo y tener paciencia para crear el diseño que quieres.

Cómo crear un diseño con Canva IA

En la pantalla inicial, también puedes pulsar en la opción de Canva IA. Esto te llevará a una pantalla donde simplemente debes describir lo que quieres crear. Esto es como ChatGPT, tienes que describir con lenguaje natural lo que quieres.

Una vez escribas lo que quieras, Canva IA empezará a trabajar. Se tomará unos minutos en ofrecerte hasta cuatro diseños personalizados, y tú podrás pulsar sobre el que más te guste. Cuando pulses en un diseño, tendrás un botón de Editar, que sirve para darle los últimos toques y personalizarlo.

Si los diseños no te gustan, puedes seguir hablando con la IA pidiéndole que realice los cambios que quieras. Por ejemplo, puedes pedirle que cambie elementos escritos de los diseños, o cualquier otra cosa que aparezca, como colores, objetos, lo que quieras.

Y cuando pulses en el botón Editar, pasarás al editor clásico de Canva. Aquí, volverás a tener una columna en la izquierda donde puedes añadir manualmente elementos a la imagen que has creado. También hay otras herramientas como quitar el fondo o modificar cosas de tu dibujo. Ahora, ya solo te queda echarle tiempo y tener paciencia para crear el diseño que quieres.

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