"El mundo no se da cuenta de cuánto depende la industria de la IA de los científicos de China" Jensen Huang, CEO de Nvidia

Cuando alguien tan importante para la tecnología como Jensen Huang habla, sube el pan. El CEO de Nvidia es una persona que, si bien no es conocida por dar titulares tan polémicos como su colega Elon Musk, sí que dice cosas interesantes e importantes para entender el sector. A principios de año se sentaba con Time para charlar largo y tendido de la IA: si es o no una burbuja, su impacto o quién está ganando esta carrera.

En esa entrevista apareció China y la disputa comercial que su empresa mantiene con el gigante asiático. Allí dejó algo claro: el mundo necesita más a China que al revés. Un ejemplo: su ejército, China está logrando la independencia tecnológica mientras que su homólogo estadounidense cada vez recurre más a la importación china.

Dale las gracias a China. En lo que respecta a la IA, Huang lo tiene claro: el providencial peso del talento chino en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. El CEO de Nvidia afirma que buena parte del avance mundial en inteligencia artificial depende de investigadores chinos, y que la interdependencia entre las economías de China y Estados Unidos es mayor de lo que el público percibe. Y lo resume así: "La idea de que Estados Unidos pueda desvincularse de China es errónea".

Por qué es importante. Porque la postura del mandamás de la empresa más valiosa del mundo, que además es estadounidense, choca con el ala más dura de la Casa Blanca, que cada dos por tres llega con nuevas restricciones a la exportación de chips a China. Si el proveedor de referencia de la industria depende la simbiosis en lugar de la separación, es un aviso a navegantes para quienes promueven esas trabas en forma de leyes que buscan limitar el acceso chino a los procesadores más avanzados.

Contexto. Vaya por delante que esa ocasión no fue la primera vez que Jensen Huang argumentaba la supremacía china en la IA. Ya en mayo del año pasado en el Forum de Washington afirmaba que el 50% de los investigadores en Inteligencia Artificial del mundo son chinos y que ese dato debía influir en "cómo pensamos el juego" de la competencia tecnológica. Meses después, en una entrevista con Citadel Securities recogida por Fortune, insistió en que es un error no dejar que esos investigadores construyan la IA sobre tecnología estadounidense y que esas políticas que buscan perjudicar a China a menudo también perjudican a Estados Unidos.

En detalle. En esa misma entrevista Huang también dejó claro que Taiwán seguirá siendo la pieza central de la fabricación de chips de IA, pese al ruido y el interés de la Casa Blanca en relocalizar la producción en Estados Unidos. De hecho, en otras entrevistas ya ha matizado que fabricar también en América no significa abandonar Taiwán, sino repartir el riesgo. Un complemento. Al fin y al cabo, no se puede abandonar su depuradísima cadena de producción de la noche a la mañana como pretende Trump.

La letra pequeña. Jensen Huang ha repetido el mismo discurso en varias ocasiones y escenarios, pero como CEO de Nvidia no podemos perder de vista una realidad: el interés comercial de su empresa. La cuota de mercado del gigante asiático era enorme antes de que empezaran los controles de exportación, llegando a pasar del 95% al 0%. Así que Nvidia es el principal interesado en defender la apertura.

Por otro lado y aunque ese 50% es real y coincide con distintas mediciones sobre el talento en IA, este peso mide el origen o la formación, no dónde trabajan estos científicos ni qué bandera tienen los avances que logran, ya que hay un nutrido número que desempeña su labor en universidades y empresas estadounidenses.





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