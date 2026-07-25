Adelgazar con Ozempic está vaciando los cuerpos. La industria de la belleza ya sabe cómo llenarlos: con grasa de cadáver

Si alguna vez has perdido peso, seguro que te has encontrado en esta situación: la báscula marca menos kilos y el pantalón te queda más suelto, pero has perdido volumen en zonas inesperadas (e indeseadas) mientras que otras siguen más o menos igual. Spoiler: la pérdida de grasa no es uniforme.

Ya vengas de hacer dieta o no, siempre está la opción de someterse a una cirugía estética para remediarlo, pero claro: estamos hablando de una intervención quirúrgica con todo lo que supone. Algo ha llegado para cubrir ambos huecos: el de esquivar la cirugía y los que deja adelgazar: un inyectable hecho de grasa de cadáveres.

Una inyección "milagrosa" con un ingrediente peculiar. CNN cuenta precisamente el caso de una abogada de 43 años de Los Ángeles que llevaba 20 años dándole vueltas a un aumento de pecho, pero le frenaba el dolor, la recuperación y la idea de llevar "una bolsa extraña" en el cuerpo. El año pasado encontró la solución en AlloClae, que así se llama este inyectable fabricado por Tiger Aesthetics.

Diseñado para el contorno corporal y la corrección de tejidos blandos, la materia prima es grasa de cadáveres donados que, tras seguir un tratamiento aprobado por la agencia estadounidense del medicamento y que según el fabricante elimina el ADN del fallecido, está lista para aplicarse con una inyección. A diferencia de los clásicos injertos de grasa, en el que el personal sanitario extrae grasa al paciente con luposucción y la devuelve en otra zona, AlloClae llega ya listo para usarse.

¿Grasa de muerto? Desde mayo de 2025, su fabricante ha reportado más de 2.000 pacientes tratados y en Reddit hay varios hilos con dudas. Y ojo que la idea no es nueva: Renuva, de la organización sin ánimo de lucro MTF Biologics, lleva más de una década inyectando grasa de cadáver. Pero hay una diferencia sustancial: el tamaño. Mientras que Renuva como máximo inyecta tres centímetros cúbicos, Alloclae llega hasta los 25 centímetros cúbicos.

Por qué ahora. Tener una alternativa menos invasiva a la cirugía para los retoques estéticos siempre es un aliciente para llevarlos a cabo, pero el motor de esta tendencia son los fármacos GLP-1. En una sociedad como la estadounidense, donde un 11% usa medicamentos tipo Ozempic para perder peso, muchas personas se enfrentan a la pérdida de volumen indeseada en partes de su cuerpo

Según el Gallup National Health and Well-Being Index, alrededor del 11% de los estadounidenses usa actualmente medicamentos como Ozempic o Wegovy para perder peso, y muchos pacientes pierden volumen facial o corporal de forma no deseada. Así que tras adelgazar, estas personas buscan recuperar el volumen lugares como la cara, el pecho o los glúteos, cuenta el cirujano plástico Luis Macias.

Cómo funciona. El procedimiento se aplica en consulta, por lo que no hace falta acudir a un hospital ni anestesia general. En apenas una hora ya ha concluido y como cuenta Sandra, las instrucciones para el "postoperatorio" son "sorprendentemente sencillas". Todo parece tan simple que desde enero desde año ni siquiera hace falta ser cirujano plástico: también pueden aplicarlo profesionales de la enfermería y asistentes, aunque con ciertas restricciones.

Sobre legalidad y ética. Antes de morir, puedes dar tu consentimiento para la donación de órganos o para ceder tu cuerpo a la ciencia. En Estados Unidos, los primeros se rigen por la ley federal, pero el cuerpo y los tejidos son un caso aparte cuya legislación varía según el estado. Esa diferencia ya le ha costado caro a Tiger Aesthetics: Nueva York bloqueó la distribución del producto, y la empresa ha demandado al estado reclamando al menos 500.000 dólares por las ventas perdidas, mientras busca nuevos bancos de tejido en otros estados para seguir creciendo.

El problema no es tanto legal como de consentimiento: en ese formulario que te entregan no aparece explícitamente si quieres donar tus tejidos para hacer Alloclae. Solo permite marcar si el donante autoriza que su tejido se use para investigación, para fines comerciales, o sin restricciones. Es decir: hay empresas ganando dinero con un gesto pensado como altruista, sin que el donante sepa realmente en qué se convertirá su cuerpo.

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