Tu cuerpo llevaba miles de años regulando la temperatura solo. Hasta que llegó el aire acondicionado y le dijo "tú tranqui, ya me encargo yo" (no sale bien)

El aire acondicionado es nuestro mejor amigo en verano. Sin embargo, igual que no estamos pegados 24/7 a nuestros mejores amigos, tampoco deberíamos hacerlo con el aire acondicionado. Con tu amigo no es bueno porque te quedarías sin cotilleos para contarle, pero con el aire acondicionado el problema es que puede ser peligroso para tu salud. Y para tu bolsillo, lógicamente.

Termorregulador, ¿para qué? Según explican en un artículo de Meteored, uno de los mayores problemas de abusar del aire acondicionado es que nuestro sistema natural de termorregulación se vuelve un poco vago. Los seres humanos somos animales homeotermos. Eso quiere decir que nos mantenemos a una temperatura estable, de unos 36,5ºC, independientemente de que fuera haya 0ºC o 42ºC. Para ello, contamos con mecanismos como la sudoración con el calor o los temblores con el frío. Sin embargo, esas adaptaciones las solemos hacer con fluctuaciones de temperatura naturales. Si nos pasamos el día a los 19ºC del aire acondicionado, cuando salgamos a la calle, a nuestro cuerpo le va a costar más trabajo adaptarse como haría normalmente.

Es algo que también se ve durante el sueño. Gracias a los ritmos circadianos, la temperatura de nuestro cuerpo desciende poco a poco durante la noche para ayudarnos a conciliar el sueño. Sin embargo, si la bajamos nosotros artificialmente y de golpe, nos costará mucho más descansar.

Mucosas secas. El aire acondicionado no solo baja la temperatura. También reseca el aire. Y si el aire se seca, nuestras mucosas también. Todos hemos notado alguna vez esa sensación de nariz y garganta secas cuando pasamos mucho tiempo con el aire acondicionado. De hecho, se nota sobre todo de noche.

El gran problema de esto es que una de nuestras barreras de protección frente a la entrada de patógenos respiratorios es precisamente la humedad de las mucosas, que permite el movimiento de unas estructuras, llamadas cilios, que mantienen a raya a virus y bacterias. El frío no resfría, es un mito muy extendido. Los que resfrían son los virus, por lo que si no hay ninguno en el ambiente no enfermaremos. Sin embargo, si el frío del aire acondicionado nos ha resecado las mucosas y hay algún virus pululando, será mucho más difícil que nos defendamos.

Dolores musculares. Cuando pasamos mucho tiempo bajo el aire acondicionado, nuestros músculos se enfrían y tienden a encogerse para generar y retener mejor el calor, por lo que es habitual que nos duelan.

No más de 12 ºC de diferencia. Lógicamente, el aire acondicionado es necesario. Sin embargo, ni debemos abusar ni tampoco ponerlo demasiado frío. Según explicó a EFE Salud la doctora Sandra Dorado, coordinadora del área de Enfermedades Respiratorias de Origen Ocupacional y Medioambiental (EROM) de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), más de 12 ºC de diferencia al pasar de una estancia a otra ya se consideran poco saludables. Debemos intentar no sobrepasar esa diferencia y, si es posible, aclimatarnos antes de salir de golpe a la calle.

Además, es importante limpiar los filtros del aire acondicionado regularmente. Así se evitarán problemas de asma e infecciones respiratorias por respirar un aire de mala calidad. Dicho esto, sigue usando el aire acondicionado, igual que quedas con tu mejor amigo. Pero deja tiempo sin veros para que surjan cotilleos entre vosotros y, cuando estéis juntos, trátalo bien.

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En Xataka | Estos días me esta costando conciliar el sueño por el calor que hace. Pero es poner este dispositivo y dormir a pierna suelta



