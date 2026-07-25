Antonio José, instalador de cargadores para coches: "No subas la potencia de casa. Subirla y no aprovecharla es tirar el dinero"

En los primeros seis meses del año 2026, en España se han comprado 63.201 coches eléctricos, según datos de ANFAC. Su cuota de mercado ya roza el 10% y en junio superó un punto más. El crecimiento frente a 2025 es de un 36,69%. Si a estos datos les sumamos los híbridos enchufables, el 21,79% de los coches que se compran en nuestro país tienen etiqueta cero emisiones.

Para entender qué necesitamos si queremos comprar uno de estos coches y las casuísticas que giran alrededor dela instalación de un enchufe, hemos hablado con Antonio José Pérez, CEO y cofundador de Mi Cargador de Coche.

Un boom. "Desde 2023 no tenemos tregua. Desde que comenzó el Plan Moves II, concretamente. Cuando montas el negocio tienes que estar llamando a todas las puertas y sembrando la semillita, insistiendo mucho al enviar un presupuesto; pero ahora ya ni da tiempo, los clientes vienen hacia ti. Desde 2023 estamos que ni en Navidad, ni en verano, ni nada. Esto no afloja. El año pasado nada más que pude parar una semana de vacaciones en junio", explica Antonio José Pérez sobre el boom que el coche enchufable está viviendo en nuestro país.

También, nos explican, "ofrecíamos formación a los comerciales porque ellos saben lo del coche, tienen la información de las especificaciones, pero cuando un cliente les pregunta: 'Bueno, ¿y esto dónde lo cargo yo? ¿Puedo aprovechar mi instalación de placas solares para cargar el coche?', pues no sabían.

Las ayudas. Desde Mi Cargador de Coche explican que uno de los motivos por los que el coche eléctrico parece estar despegando son las ayudas. Antonio José explica que el Plan MOVES II fue un antes y un después. Más tarde llegó la tercera edición del mismo proyecto y hoy está anunciado el Plan Auto+. "Esperarlo, lo espera mucha gente. Se decía que iba a ser en mayo, luego que a finales de julio... de momento, nada", nos recuerdan.

Y es que del Plan Auto+ se prometió que estaría listo en enero de 2026 y que el descuento de la ayuda se aplicaría en el momento de la compra. De momento está anunciado pero no activo y se ha dicho que será retroactivo al 1 de enero. Esto implica que hay compañías adelantando la ayuda con préstamos sin intereses pero es un dinero que el cliente tiene que devolver porque, supuestamente, en algún momento entrará esa ayuda.

Eso sí, son ayudas a la compra de coches y esta vez no está contemplada una subvención a la instalación del cargador. "Yo siempre digo que la ayuda tiene poco de ayuda si tú tienes que afrontar el 100% al principio, recibirla al cabo del tiempo y, para colmo, al año siguiente tributarla en la renta. Al final, lo que iba a ser un 70% se queda en mucho menos", se quejan desde la empresa.

¿Y cuánto cuesta? La instalación de un cargador para un coche eléctrico varía mucho en función de si habitamos en una casa individual o guardamos el coche en un garaje comunitario. Y es que en una casa es muy sencillo llegar a la red eléctrica y tirar el cable hasta donde más convenga el cargador, no así en un garaje donde la plaza estará más o menos lejos del cuadro de contadores.

"En una vivienda unifamiliar suelen ser unas 3 o 4 horas de trabajo. El cargador tiene un precio más o menos fijo, pero lo que varía es el metro de cableado, la mano de obra y la cantidad de material. Suele rondar entre los 1.200 y los 1.500 euros con IVA", no explica Antonio José Pérez.

La diferencia con un garaje comunitario son "las horas de trabajo y el metro de cable", recalca. Y es que estar más o menos cerca del cuadro de contadores varía mucho la factura final. "Nos conectamos desde allí y hay que ver el camino hasta la plaza de garaje".

Los vecinos. "Hay que ver si la línea pasa por encima de la plaza de un vecino. Si hay que hacer una perforación ahí, hay que pedirle permiso para trabajar en su plaza ese rato porque lógicamente no puede haber ningún coche", nos cuentan desde Mi Cargador de Coche. Eso, puede ser un problema.

"Normalmente no pasa nada, aunque en Sevilla se nos dio el caso de un vecino que era un detractor del coche eléctrico y no quería ver ni uno cerca de su plaza. Buscamos una alternativa en el recorrido. Tuvimos que dar más vueltas y tirar más metros de cable, lo cual encarece la instalación porque siempre buscas el camino más corto, pero al final se hizo", nos explica.

¿Me puedo negar a que trabajen en mi plaza de garaje? La cuestión es que en un garaje comunitario, el dueño del coche eléctrico sólo tiene que informar de las obras a la comunidad de propietarios pero ésta no puede negarle el derecho a montar el cargador. Pero una plaza de garajes, el espacio de la misma, sí es privado.

"A nosotros se nos ha presentado hasta la Guardia Civil en alguna instalación. Hay una figura que es la servidumbre de paso. Si tu plaza de garaje cae en el camino de los servicios comunes, como el cuarto de contadores, estás obligado a permitir los trabajos en tu plaza de garaje. Aunque por suerte no hemos tenido que utilizar nunca esa figura", nos explica Antonio José Pérez.

Imprescindible. "Yo lo que recomiendo, y ya casi viene de fábrica, es que tenga carga dinámica. Es lo que se llama el 'balanceador de potencia'. Si tú tienes 4 kW contratados, el sistema reparte esos 4 kW entre el consumo de la casa y el cargador. Si en la casa se consume menos, más potencia tiene el cargador. Es una carga inteligente.

Y, por último, otro imprescindible: "el soporte es lo primordial. Nosotros hemos estado probando muchas marcas desde el principio y al final hemos ido acotando el número de marcas y modelos porque no queremos que el cliente tenga problemas, ni nosotros tampoco. No es plato de buen gusto recibir llamadas o WhatsApp de clientes a todas horas con fallos y tener que comerte la cabeza sin un soporte técnico detrás".

¿Y de qué nos podemos olvidar? Hay clientes que te piden un cargador con muchísimas funcionalidades y yo les pregunto: '¿Pero las va a usar realmente? Porque va a pagar una demasía'. Lo ideal es que cumpla las funciones que el cliente necesita.

Por ejemplo, hay cargadores programables por horas. Esto es interesante para priorizar la carga lenta nocturna cuando la electricidad es más barata pero el instalador recomienda utilizar las funciones del coche para esto último, que ya lo incluyen la mayoría porque considera que es más cómodo que hacerlo desde el cargador o la aplicación de este último.

El debate sobre la potencia. "Siempre nos preguntan si es necesario aumentar la potencia y les decimos: 'Prueba con lo que tienes'. Si tienes 3,5 kW, prueba. Si te ves corto, ya la subirás. Pagar de más todos los meses por subir a 4,6 o 5 kW para luego no usar esa potencia es tirar el dinero", nos adelantan.

La clave está, aseguran desde Mi Cargador de Coche, en el tipo de uso del mismo. "Si me dicen que hacen 15 kilómetros de ida y vuelta para moverse por el área metropolitana y algún viaje largo un par de veces al año, les digo que prueben con lo que tienen. Otra cosa es que sea un comercial o un profesor que recorre perfectamente 150 kilómetros al día; ahí sí necesitas más potencia porque la noche se te puede quedar corta para cargar la batería completa", aclaran.

Y es que por la noche, si el cliente tiene contratados 3,5 kW (una potencia habitual en una vivienda unifamiliar), "cargaría a unos 3,2 o 3,3 kW. Con la casa en modo mantenimiento de noche, el resto va todo para el cargador. Si te acuestas a las 11 y te levantas a las 7, tienes 8 horas disponibles con casi toda la potencia para el coche".

¿Si no tengo garaje? Antonio José Pérez, además de cofunfador de Mi Cargador de Coche, es conocido por su actividad en redes sociales como X. Allí publicó el caso de un vecino que llevó su enchufe a la calle. ¿Es esto posible?

Nos cuenta la historia:

Fue un caso muy particular porque el cliente tenía visión de futuro. Vive en un pueblo de Sevilla, en una calle bastante amplia y con poco tránsito donde los vecinos respetan la plaza que queda frente a su puerta. Cuando construyó su casa de nueva planta, le pidió al albañil que dejase un tubo enterrado desde la cochera hasta el bordillo de la acera. Como sabíamos que en Alemania se estaban probando cargadores en los bordillos, lo que hicimos fue colocar el cargador protegido dentro de su cochera y pasar los hilos por el tubo hasta un conector estanco encastrado en el bordillo de la acera. El albañil adaptó el hueco a la medida del conector tipo 2. El cliente llega, conecta su manguera convencional del coche al bordillo y carga. Asume el riesgo de que si un día aparca otro vecino ahí, él no puede cargar su coche.

El caso es especialmente particular porque, nos explica, tuvo que pedir permiso al Ayuntamiento y desde allí se lo concedieron. "Le dijeron que si era capaz de montarlo adelante, porque querían ver cómo funcionaba para replicarlo en más zonas del pueblo. El ayuntamiento estaba por la labor. El único riesgo real es que el conector del bordillo no se queda bloqueado magnéticamente como el del coche, así que cualquiera podría llegar y desenchufar la manguera, aunque no se la pueden llevar porque del otro lado está cerrada dentro de la cochera. Al ser una calle tranquila, no ha tenido problemas", nos explica.

Foto | Mi Cargador de Coche y Maxim Hopman

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