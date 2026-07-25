España quiere tener su propia IA "soberana". El primer paso se llama Sherpa.ai, y el Estado ya es accionista

La compañía vasca Sherpa.ai, especializada en IA y en privacidad de datos, cerró a principios de julio una ronda de financiación de 18 millones de dólares. Esto tiene cierta relevancia, ya que la ronda participó el propio Estado a través del fondo estadounidense Forgepoint Capital, siendo la primera vez que el Gobierno entra en el accionariado de la empresa.

Qué ha pasado. Sherpa.ai, fundada en Erandio (Vizcaya) por Xabi Uribe-Etxebarria, ha cerrado su primera ronda de financiación desde 2021, año en el que había captado 8,5 millones de dólares. En esta nueva inyección de capital entra como inversor la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), el vehículo público vinculado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Conocido como la "SEPI digital", es la vía que tiene el Gobierno para invertir en empresas tecnológicas.

Quién está detrás. El fondo que lidera la operación es Forgepoint Capital, una firma de Silicon Valley especializada en ciberseguridad e inteligencia artificial que, como comparten desde El Mundo, ya había invertido en otras dos empresas vascas del sector, Maisa AI y Multiverse Computing. Junto a Forgepoint repiten inversores que ya estaban en el capital de Sherpa.ai: el fondo Mundi Ventures, del inversor Javier Santiso; Ekarpen, el vehículo de capital riesgo del Gobierno vasco; y Allegra Holdings, una de las sociedades de inversión de la familia Losantos Ucha, precisamente propietaria de la mayor fortuna de La Rioja.

En detalle. Sherpa.ai lleva más de una década operando y es una de las compañías españolas con más recorrido en inteligencia artificial. Se centran principalmente en lo que llaman la "soberanía del dato", es decir, la posibilidad de entrenar y utilizar grandes modelos de lenguaje sin que la información salga de los servidores del cliente. Es un enfoque que cada vez se demanda más en este sector, ya que a ninguna empresa le hace gracia que sus datos vuelen por ahí mientras usan la IA.

Entre sus clientes figuran Indra, que de hecho estuvo cerca de comprar la compañía hace dos años, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), Caja Laboral, Unicaja y Prosegur, según cuentan desde el medio.

Por qué importa. La entrada de la SETT en Sherpa.ai entra dentro del reparto de fondos europeos que el Gobierno ha ido destinando a compañías tecnológicas consideradas clave para reforzar la soberanía digital de España. Según recoge El Mundo, esta operación es una de las últimas en las que ha participado la SEPI digital con esta partida de fondos europeos, ya que el plazo para comprometer el capital vencía el pasado 30 de junio.

En las últimas semanas esta misma vía de financiación pública ha llegado también a otra empresa vasca, Multiverse Computing, que recibió más de 100 millones de euros, así como a Openchip.

El fundador y CEO de Sherpa.ai, Xabi Uribe-Etxebarria, explicaba que "esta ronda nos permite acelerar nuestra visión: desarrollar y comercializar una plataforma de inteligencia artificial segura y escalable que permita a empresas y gobiernos aprovechar todo el potencial de la IA sin renunciar al control, la privacidad y la soberanía de sus datos".

Investigación. La compañía asegura haber reforzado además en paralelo su actividad científica. Y es que a comienzos de julio presentó un estudio sobre cómo entrenar grandes modelos de lenguaje con datos privados y distribuidos entre distintas organizaciones, sin necesidad de compartirlos, lo que refuerza ese discurso comercial de soberanía tecnológica con la intención de favorecer a sectores como la sanidad, la banca o la Administración pública.

País Vasco, on fire. Con los nuevos fondos, Sherpa.ai prevé acelerar el desarrollo de su plataforma y ampliar su presencia internacional, especialmente en sectores como el sanitario, el financiero, la ciberseguridad y el gubernamental. Además, el ecosistema tecnológico vasco va ganando tracción, ya que varias empresas de IA de la región han recibido inyecciones de capital estas últimas semanas desde la SEPI digital (las mencionadas Maisa AI y Multiverse Computing), justo antes de que terminase el plazo para comprometer los fondos europeos.

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