“Se encuentra en una situación crítica”: el incendio en Madrid obliga a evacuar una instalación indispensable para la NASA

El avance del incendio por el suroeste de Madrid ha situado el foco sobre Robledo de Chavela, uno de los municipios afectados por la emergencia. Allí se encuentra también un complejo de comunicaciones que forma parte de la Red del Espacio Profundo de la NASA, utilizada para mantener el contacto con misiones situadas a enormes distancias de la Tierra. Los equipos trabajan para proteger unas instalaciones cuya importancia no siempre resulta evidente desde fuera. Lo que ocurre allí afecta a una infraestructura espacial de alcance internacional.

La advertencia más clara llegó del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que aseguró que la instalación "se encuentra en una situación crítica" y que los efectivos estaban haciendo "lo imposible para protegerla". El incendio atravesaba además su "momento álgido", con la cabeza del fuego fuera de capacidad de extinción, según la Comunidad de Madrid. Los aproximadamente 90 trabajadores del complejo han sido evacuados y ya no queda personal dentro del recinto, por lo que todavía no es posible confirmar si las llamas han penetrado en las instalaciones o han causado daños.

Una de las tres puertas de la NASA al espacio profundo afectada por los incendios

Xataka ha contactado con el Jet Propulsion Laboratory, el JPL, y con el Ministerio del Interior. Tras coordinarse con la sede central de la agencia, un portavoz de la NASA nos ha confirmado que "el incendio ha atravesado el MDSCC". Los posibles daños se evaluarán cuando las condiciones permitan acceder de forma segura al complejo. Mientras tanto, la agencia ha trasladado el apoyo a las operaciones de misión a Goldstone, en California, para mantener sin interrupciones las comunicaciones con las naves. Hemos pedido más detalles a la agencia espacial estadounidense y actualizaremos este artículo cuando recibamos respuesta. Interior no había respondido al momento de publicar este artículo.

La instalación amenazada es el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid, conocido por sus siglas en inglés, MDSCC. Ubicado en Robledo de Chavela, pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y opera en colaboración con la NASA. El recinto dispone de seis grandes antenas parabólicas, entre ellas una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros. Todas forman parte de la Deep Space Network, la infraestructura internacional utilizada por la agencia estadounidense para mantener las comunicaciones con las naves que exploran el Sistema Solar.

El complejo de comunicaciones espaciales de Robledo de Chavela se encuentra unos 65 kilómetros al oeste del centro de Madrid

Madrid es una de las tres piezas que sostienen la cobertura global de esta red. Las otras se encuentran en Goldstone, California, y Canberra, Australia, colocadas de forma estratégica para que la rotación terrestre no interrumpa durante demasiado tiempo el contacto con las naves. Cuando una misión desaparece bajo el horizonte de Robledo de Chavela, puede entrar en el campo de visión de alguno de los otros dos centros. Este relevo permite mantener comunicaciones prácticamente continuas y repartir las tareas de seguimiento, transmisión de órdenes y recepción de datos científicos.

La escala de esa actividad se mide en el conjunto de la Deep Space Network, no por instalaciones independientes. Según la NASA, la red presta servicio a más de 40 misiones y un equipo especializado distribuye el tiempo de antena entre los tres complejos según la visibilidad de cada nave y los objetivos de seguimiento, ciencia y retorno de datos. Esas misiones no constituyen, por tanto, una cartera exclusiva de la estación madrileña. La propia agencia describe estas antenas como un "vínculo indispensable" con los vehículos que se aventuran más allá de la Tierra.

Un ejemplo reciente permite medir mejor ese papel. El 23 de junio, los controladores de New Horizons confirmaron que la nave había despertado con normalidad tras 321 días de hibernación. En ese momento se encontraba a unos 9.500 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que la señal tardó aproximadamente 8 horas y 52 minutos en llegar. La confirmación alcanzó el centro de operaciones de la misión en Maryland a través de la estación de la Deep Space Network situada cerca de Madrid.

Por ahora no hay confirmación oficial de daños, pero tampoco es posible descartarlos. Los responsables del complejo no podrán comprobar el estado de los edificios, los equipos y las antenas hasta que puedan regresar al recinto. La NASA dispone de DSN Now, una herramienta permite consultar qué antenas de la red están activas y con qué naves se comunican.

Imágenes | NASA | Captura de pantalla

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