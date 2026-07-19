Los secretos de New Horizons: cómo una sonda lanzada en 2006 despertó y avisó a Madrid desde 9.500 millones de km

A unos 9.500 millones de kilómetros de la Tierra, una nave construida por humanos hacía más de dos décadas seguía avanzando por una región del Sistema Solar que apenas conocemos. Había partido en enero de 2006, había dejado atrás Plutón y llevaba 321 días en hibernación, casi en silencio, mientras su trayectoria la alejaba cada vez más de nosotros. Entonces, después de casi un año, New Horizons envió la señal que confirmaba su despertar. No traía imágenes espectaculares ni anunciaba un gran descubrimiento: simplemente nos decía que había salido de su sueño y seguía en buen estado.

Aquella señal no respondió a una orden enviada desde la Tierra esa misma mañana. Antes de entrar en hibernación, el equipo había cargado en el ordenador principal una secuencia de instrucciones que indicaba a la sonda cuándo debía reactivar sus sistemas. New Horizons ejecutó aquella programación el 23 de junio y salió de la hibernación sin necesitar una nueva orden desde nuestro planeta. Solo entonces lanzó su mensaje hacia nosotros. Cuando la estación de la Red del Espacio Profundo cercana a Madrid lo recibió, habían transcurrido unas ocho horas y 52 minutos desde el despertar.

Desde esta estación cercana a Madrid se recibió la confirmación de que New Horizons había despertado y seguía en buen estado

Hibernar no significaba apagar la nave y confiar en que volviera a encenderse meses después. Durante ese periodo, buena parte de sus sistemas permaneció desconectada para reducir el consumo y el desgaste, pero el ordenador de vuelo siguió vigilando el estado general mientras el vehículo giraba de forma estable sobre sí mismo. Una vez por semana, además, enviaba una baliza sencilla para indicar si todo continuaba en orden. Así, el equipo podía saber que New Horizons seguía sana sin mantener una comunicación constante ni ocupar innecesariamente las antenas terrestres.

El sistema que permanecía al mando no se parecía a los ordenadores que llevamos en el bolsillo. El sistema de mando y gestión de datos se apoya en un procesador Mongoose V de 12 MHz, protegido frente a la radiación y diseñado para resistir antes que para correr. Ese componente distribuye las órdenes entre los subsistemas y ejecuta las rutinas que permiten a la sonda reaccionar sin una intervención inmediata. Ante determinados fallos, la nave puede iniciar una recuperación, cambiar a componentes de respaldo o enviar una petición de ayuda. A esa distancia, la autonomía no es una función añadida, sino una condición para sobrevivir.

La sonda tampoco podía enviar cada medición en el momento de obtenerla. Sus observaciones quedaban almacenadas en dos unidades de estado sólido de 8 GB, una principal y otra de respaldo, mientras el ordenador las organizaba y comprimía para su posterior transmisión. Vista desde nuestros dispositivos actuales, esa memoria resulta casi insignificante; en el espacio profundo, obliga a administrar cada dato con cuidado. El equipo debía ordenar las prioridades y esperar a que el vehículo pudiera apuntar correctamente hacia nuestro planeta. Descubrir algo era solo la primera parte: todavía quedaba conseguir que llegara hasta nosotros.

Una sonda espacial diseñada para perdurar

El siguiente problema era mantener con vida una máquina que viajaba cada vez más lejos de la fuente de energía que ilumina nuestro planeta. New Horizons no depende de paneles solares, sino de un generador termoeléctrico de radioisótopos que aprovecha el calor liberado por la desintegración del plutonio-238 para producir electricidad. La potencia que entrega disminuye lentamente con el paso de los años, por lo que cada instrumento encendido implica una decisión. Por otra parte, las capas aislantes retienen el calor generado por la propia electrónica, mientras unos calentadores automáticos intervienen cuando esa protección no basta.

Después de visitar Plutón y Arrokoth, New Horizons continúa alejándose hacia el exterior del Sistema Solar

Encontrarnos desde los confines del Sistema Solar requiere bastante más que encender un transmisor. La nave observa las estrellas y compara lo que ve con un catálogo guardado a bordo para determinar hacia dónde está orientada. Después, sus pequeños propulsores realizan los ajustes necesarios para alinear la antena principal con la Tierra. Esa antena no puede moverse de manera independiente, por lo que todo el vehículo debe colocarse en la dirección correcta antes de comenzar la descarga. Solo entonces los datos almacenados pueden iniciar un viaje de casi nueve horas hasta nosotros.

La paradoja de aquella hibernación era que New Horizons seguía haciendo ciencia. Aunque los controladores no enviaban órdenes ni descargaban información, tres instrumentos permanecieron activos para estudiar las partículas, el plasma y el polvo que rodeaban a la sonda. SWAP, PEPSSI y el contador Venetia Burney continuaron tomando mediciones y conservándolas para cuando la comunicación regular pudiera retomarse. La misión había reducido buena parte de su actividad, pero no su capacidad de observar: incluso durante el sueño más largo de su historia, el espacio exterior seguía pasando por sus sensores.

Una nave lanzada hace dos décadas no envejece como uno de nuestros dispositivos: nadie puede traerla de vuelta, cambiarle una pieza o conectarla a una fuente de energía más potente. Lo que sí puede hacer el equipo es enseñarle a administrar mejor lo que todavía conserva. Antes de su último sueño, New Horizons recibió una actualización de la protección frente a fallos para afrontar la caída gradual de potencia y el aumento de las demoras en las comunicaciones. Su despertar no fue, por tanto, un truco aislado, sino el resultado de veinte años aprendiendo a mantenerla viva desde la distancia.

Imágenes | NASA |

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