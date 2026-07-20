El gigantesco Qwen 3.8 es otra señal inquietante para EEUU: su ventaja en IA está evaporándose

Las empresas chinas de IA están que lo tiran. Tras el lanzamiento del prometedor Kimi K3, ahora Alibaba acaba de presentar Qwen 3.8, un modelo gigantesco que según sus responsables es tan potente que solo Fable 5 logra superarlo. Si eso se confirma, estaremos ante un potencial punto de inflexión en la carrera de la IA. Uno en el que China ya no estará a meses de distancia.

Un rival temible para GPT-5.6 y Fable 5. Qwen 3.8 Mac tiene 2,4 billones de parámetros, situándose solo "ligeramente" por detrás del también gigantesco Kimi K3 que conocimos la semana pasada y que cuenta con 2,8 billones de parámetros. Los desarrolladores ya pueden comenzar a probar el modelo a través de la plataforma de programación Qoder de Alibaba, y sus responsables han anunciado que liberarán sus pesos próximamente. El mensaje de Alibaba es todo un desafío, porque afirman que solo Fable 5 logra superar su capacidad. Eso es mucho decir... o quizás no.

Todo incógnitas. Lo cierto es que esta es una presentación preliminar porque la disponibilidad del modelo es muy limitada. De hecho, la compañía ni siquiera ha publicado benchmarks internos y eso hace difícil validar dichas afirmaciones. Algunos usuarios sí han compartido teóricos resultados del comportamiento de Qwen 3.8 y según dichos datos sí parece que estamos ante un modelo prodigioso, pero del que se desconocen también detalles como el coste o eficiencia.

Mientras, Kimi K3 ya muestra su poderío. El lanzamiento llega apenas días después de que Kimi K3 haya logrado superar a Fable 5 y a GPT-5.6 Sol en ciertas pruebas concretas de la plataforma de benchmarks Arena.ai. También superó a Opus 4.8 en la clasificación de la prueba de generación de texto, algo igualmente llamativo sobre todo si tenemos en cuenta que el modelo chino cuesta un 40% menos. La demanda de Kimi K3 ha sido tan alta que Moonshot AI ha tenido que anunciar que de momento necesitan cancelar nuevas suscripciones para hacer frente a la enorme cantidad de peticiones que están recibiendo sus servidores.

GLM 5.2 ya había dado su propio golpe. Llevamos un verano de lo más movidito en cuanto a nuevos modelos de IA llegados del lejano oriente. En junio la gran sorpresa la protagonizó GLM-5.2, el modelo abierto de Zhipu AI que con sus 744.000 millones de parámetros logró situarse a la altura de Opus 4.8 costando una fracción de su precio. Dicho modelo dejó atrás a todos sus competidores chinos de entonces (MiniMax, DeepSeek V4 Pro, Kimi K2.6), y comenzó a dejar claro que China tenía "un Mythos en casa".

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El patrón que empieza a dibujarse. Ni GLM-5.2, ni Kimi K3 después ni ahora Qwen 3.8 necesitan ser los mejores modelos del mundo para cambiar las reglas del juego: para empresas y desarrolladores, tener acceso a un modelo que rinde casi como los mejores, que cuestan (a veces mucho) menos y que pueden incluso instalarse en sistemas propios por ser modelos abierto puede resultar más atractivo que pagar por los carísimos modelos frontera de OpenAI o Anthropic. Cada lanzamiento cuestiona de hecho las desorbitantes cantidades que estas empresas están invirtiendo en centros de datos cada vez más grandes.

Alibaba se apunta otro tanto. La empresa china tendrá que confirmar con datos que Qwen 3.8 realmente es tan bueno como dicen, pero de momento ya han logrado una victoria relevante: el gobierno de Pekón aprobó Apple Intelligence, y permitirá que los iPhone, iPad y Mac puedan usar dicha tecnología en el gigante asiático con un detalle muy especial: los modelos de IA utilizados serán de Alibaba, no de Google.

Yo destilo, tú destilas, él destila. Y mientras todo esto ocurre, Anthropic acusa a Moonshot y a otras empresas chinas de "destilar" sus modelos a escala industrial para desarrollar sus propias propuestas. Es decir: afirman que si los modelos chinos son tan buenos es porque están haciendo una especie de ingeniería inversa sobre modelos como Claude Opus 4.8, por ejemplo. Pero es que el hecho de que muchos modelos chinos sean abiertos también ha permitido que empresas de EEUU aprovechen esos modelos para todo tipo de proyectos, incluidos modelos específicos como Composer 2.5 de Cursor o el nuevo Inkling de Thinking Machines que está basado en DeepSeek-V3.

La brecha desaparece. El lanzamiento de estos modelos demuestra que la distncia entre los modelos de IA chinos y los estadounidenses se ha acortado de forma notable. No hace mucho se decía que China tardaba unos seis meses en igualar la capacidad de los modelos de EEUU, pero estos desarrollos dejan claro que ahora apenas pasan unas semanas antes de que aparezcan modelos comparables en rendimiento, pero con pesos abiertos y con un coste reducido. Si la carrera ya estaba poniéndose interesante, ahora se pone fascinante.

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