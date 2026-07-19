El salario de los junior lleva años en caída libre. Un nuevo estudio sugiere que el impacto de la IA no es tan obvio

Llevamos un par de años viendo titulares sobre el destrozo que la IA está haciendo en el empleo junior. Y la réplica habitual: que no, que es excusa, que las empresas recortan cuando suben los tipos y la IA solo es una justificación cómoda. Las dos lecturas tienen su parte de razón. Ese es justo el problema.

El estudio. El Stanford Digital Economy Lab ha estado analizando nóminas reales. No encuestas ni estimaciones: nóminas. Publicó un estudio a finales de 2025 pero mantiene actualizado un dashboard con datos mucho más recientes.

El resultado. El empleo de los de 22 a 25 años en profesiones muy expuestas a la IA cae desde finales de 2022, justo cuando llegó ChatGPT, y últimamente al ritmo de un 4% anual. En los mayores de 30, en esas mismas profesiones, sube. Coinbase se cargó al 14% de su plantilla citando la IA como causa. Salesforce dejó de contratar juniors el año pasado.

El matiz. El mismo estudio mete un matiz muy interesante: el efecto no aparece cuando la IA ayuda a alguien a hacer su trabajo, sino cuando lo hace en su lugar.

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Escribir código, contestar tickets, redactar un primer borrador: ahí la contratación baja.

Revisar, verificar, apoyar una decisión: ahí se mantiene.

No sustituye trabajo humano en general. Sustituye el curro aburrido con el que uno empieza cuando es un jovenzuelo.

Toca frenar y darle la razón al que discrepa. En 2001 se culpó a la deslocalización a India de un parón que en realidad venía de los tipos de interés: cuando bajaron los tipos volvió la contratación, y el debate sobre India seguía sin resolverse. La OCDE apunta en la misma dirección en su informe de este mes: el desempleo entre jóvenes graduados ya subía antes de que existiera ChatGPT.

¿Convivencia? Puede que las dos cosas convivan. Pero incluso si solo una parte de la caída es cosa de la IA, esa parte ataca el escalón que nadie más puede sustituir. El becario que responde mal tickets durante seis meses o lo hace bien necesitando ayuda no está perdiendo el tiempo: está aprendiendo a fallar barato en un entorno controlado.

Quitar ese escalón no despide a nadie hoy. Dentro de diez años faltará gente senior y nadie sabrá explicar por qué, porque para entonces se habrá olvidado que el peldaño de abajo desapareció hace mucho.

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