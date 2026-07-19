"Si tienes este ventilador para el móvil, dáselo a alguien que te caiga mal": el peligro de conectar cualquier cosa al USB del móvil

Cuando el calor aprieta, buscamos soluciones desesperadas. Que se lo digan a los parisinos instalando papel de aluminio y bolsas térmicas en las ventanas para intentar mitigar el calor. En casa, encendemos el aire o el ventilador, pero por la calle es asfixiante y algo que estoy viendo mucho estos últimos días es gente con ventiladores portátiles.

Estos dispositivos son interesantes porque, aunque poco, el caudal de aire permite refrescarnos un poco la cara. También he visto viandantes con soluciones más 'pro' como ventiladores de cuello (alguno hemos probado, por cierto). Hace unos días estuve en Londres y me iba fijando en las herramientas que llevaba la gente, y entre todos los parches al calor, vi a varios usando ventiladores conectados al móvil.

Y si estoy escribiendo esto es para que, si usas uno de estos ventiladores USB-C conectados al puerto de tu móvil, pienses un par de veces si quieres arriesgar la integridad del smartphone porque es algo que te puede librar del calor un rato, sí, pero también es más que probable que termine friendo tu móvil.

Y no, no es una exageración.

El ventilador USB-C que te fríe el móvil

Aunque el puerto USB-C es genial para conectar todo tipo de accesorios al móvil, una cosa es que podamos hacerlo y otra es que debamos. Para no andarnos con rodeos, enchufar un ventilador USB-C directamente al móvil funciona para alimentar el ventilador, pero puede dañar el puerto, la batería o hasta la placa de tu dispositivo.

El motivo es que estos miniventiladores generan picos de tensión debido a que cuentan con componentes baratos y, sobre todo, un motor que no tiene filtro, por lo que "toma" lo que necesita sin tener en cuenta nada más porque no tiene ningún circuito de filtrado. Y ese "nada más" es la integridad del dispositivo al que lo conectemos, que puede ser el móvil, pero también el USB de un ordenador portátil.

Este vídeo es tremendamente revelador:

El de LeftyMaker es un canal espectacular para hacer pinitos de electrónica en casa, pero estos últimos años ha publicado varios vídeos sobre tecnología de baterías y powerbanks con tamaños ridículos, pero gran potencia y capacidad. Suele ir al grano y el del ventilador no podría ser más directo.

"No compres este peligroso ventilador USB para el móvil" es el titular de un vídeo en el que, en menos de tres minutos, demuestra el motivo por el que no se nos debería pasar por la cabeza enchufar el accesorio. En él, expone que, con ayuda de un osciloscopio, ha observado picos de tensión por encima de 20 o 40 V, dependiendo del ventilador. El móvil no está pensado para eso.

Según el youtuber, se debe a la naturaleza del motor DC, ya que la corriente conmuta muchas veces por segundo a través de las bobinas, generando esos picos cuando la corriente se interrumpe aunque sea por una milésima. Básicamente, el motor está conmutando continuamente la corriente entre bobinas. Cada interrupción breve actúa como una pequeña “desconexión” de una carga inductiva, y eso genera sobretensiones momentáneas.

Expone que, aunque sean picos muy breves, al ser tan constantes pueden llegar a los chips de gestión de energía, los reguladores y otros componentes del smartphone que están diseñados para 5 V, no para decenas de ellos, con el asociado riesgo de fallo permanente.

Medición del ventilador | Captura del vídeo de LeftyMaker

Medición con el condensador. Dice que sigue habiendo minipicos, pero la disminución del voltaje es evidente | Captura del vídeo de LeftyMaker

¿Se puede arreglar? Sí, con un condensador colocado en paralelo con el motor, algo que cuesta unos pocos céntimos, pero que no todos sabemos instalar ni tenemos por qué saber que lo necesitamos. Y, aunque no lo muestra en cámara, asegura que probó en un teléfono real y la pantalla empezó a mostrar líneas que parpadeaban en cuanto encendía el ventilador.

Su conclusión es clara: no lo compres o regálaselo sólo a quien te caiga mal, y si tienes calor, usa un ventilador que no esté alimentado directamente por el puerto USB de un móvil, sino por una powerbank que está más preparada para esos picos (tampoco es lo ideal, pero mejor "matar" una powerbank de 40 euros que un móvil de 500) o, directamente que uses ventiladores que tengan su propia batería.

En Xataka | Qué dice la ciencia sobre el "truco" de los dos ventiladores cruzados para enfriar la casa: funciona, pero con límites