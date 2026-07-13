Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un Huawei Watch Fit 5

Nos acercamos al ecuador del mes de julio. Y sí, hace calor, no es ningún secreto, pero el calor siempre se lleva mejor si estrenas un reloj chulísimo. Hace apenas unas semanas sorteamos un Huawei Watch Fit 5 Pro y ahora sorteamos su hermano "pequeño", el Huawei Watch Fit 5, un reloj que también hemos analizado, que también nos gustó mucho y que está valorado en 199 euros.

Este sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra, nuestra comunidad a la que puedes sumarte por solo 30 euros al año. La membresía incluye, además de la posibilidad de participar en sorteos exclusivos como este, acceso a un creciente catálogo de ventajas y descuentos en servicios digitales, un servidor privado de Discord y resolución de dudas a medida a través de El Consultorio. Tienes toda la información por aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Huawei Watch Fit 5

Participar en este sorteo es tan fácil como formar parte de la Comunidad Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece marcada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho no solo participarás en este sorteo, sino en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este sorteo y los futuros, como ya lo hiciste en los anteriores. En lo que respecta al sorteo que hoy nos ocupa, este es el resumen de fechas clave:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Comienzo del sorteo : lunes, 13 de julio de 2026.

: lunes, 13 de julio de 2026. Fin del sorteo : viernes, 24 de julio, a las 9:00.

: viernes, 24 de julio, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 24 de julio.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Huawei Watch Fit 5 | Imagen: Xataka

El premio es, como decíamos, un Huawei Watch Fit 5, un reloj tan interesante como el modelo Pro. Mientras que el Pro tiene un carácter más deportivo, el Fit 5 tiene un enfoque más de estilo de vida. No obstante, tiene todo lo que podría esperarse de un reloj de gama alta. Por no hablar de una autonomía excepcional.

Es un gran premio y un reloj muy apañado para cualquier perfil de usuario. Ya seas un deportista amateur o alguien con un perfil más tech, el Watch Fit 5 es un producto que dará la talla. ¡Mucha suerte a todos!

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