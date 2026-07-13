"Son condenadamente inteligentes". El jefe de los Marines cree que la generación Z tiene justo la ventaja que necesita el ejército moderno

Durante años se ha repetido la misma idea sobre la generación Z: que vive pegada a una pantalla, que tiene menos capacidad de sacrificio y que está peor preparada para afrontar grandes desafíos. Sin embargo, el comandante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sostiene justo lo contrario. En su opinión, el mayor cambio no está en los jóvenes, sino en la guerra.

El gran error. Pocas generaciones han acumulado tantos estereotipos como la Z. Se les acusa de depender del móvil, de las redes sociales o de los videojuegos y, por extensión, de ser menos resilientes que sus padres y abuelos.

Eric M. Smith, comandante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, contaba en Military que cree que esa lectura parte de una premisa equivocada: se están confundiendo unas experiencias vitales diferentes con una supuesta falta de carácter. Después de casi cuatro décadas de servicio y miles de reclutas vistos pasar por los centros de instrucción, su conclusión es tajante: "sus apellidos han cambiado, pero su carácter y su compromiso no".

Como en la 2GM. "Están hechos de la misma madera que los Marines de la Segunda Guerra Mundial", explica. La comparación no es casual. Smith equipara a los jóvenes actuales con quienes combatieron en escenarios históricos como Iwo Jima, el embalse de Chosin o, más recientemente, Faluya.

También rechaza la idea de que el Cuerpo haya rebajado sus exigencias para atraer voluntarios. "No hemos reducido los estándares. Nunca lo haremos", afirma. Su argumento es sencillo: los Marines siguen exigiendo que sean los aspirantes quienes se adapten a la institución y no al revés, manteniendo un proceso de formación que continúa siendo el más largo de las fuerzas armadas estadounidenses.

Eric M. Smith

No es el carácter, son las herramientas. Donde Smith sí aprecia una ruptura respecto a generaciones anteriores es en la relación con la tecnología. Él mismo recuerda que ya era capitán cuando tuvo su primer teléfono móvil, mientras que los nuevos reclutas han crecido rodeados de móviles, videojuegos e internet.

Lo que durante años se ha interpretado como una distracción puede ser, según el general, una ventaja estratégica. "Son condenadamente inteligentes", resumía, antes de añadir una frase que explica su razonamiento: basta con darles un dispositivo y cinco minutos para que descubran por sí solos cómo emplear un dron, mientras que oficiales de generaciones anteriores necesitarían formación específica.

Habilidades que antes apenas contaban. Las declaraciones de Smith llegan en un momento en el que el campo de batalla está experimentando una transformación acelerada. La guerra en Ucrania ha convertido en protagonistas a los drones FPV, la inteligencia artificial, los sensores, la guerra electrónica y los sistemas conectados, desplazando parte del protagonismo tradicional de los grandes blindados o la artillería.

En ese contexto, comprender interfaces digitales, adaptarse rápidamente a nuevas herramientas o aprender de forma intuitiva el funcionamiento de sistemas complejos empieza a ser tan importante como la resistencia física o la puntería.

Cada revolución militar ha cambiado el perfil. La historia demuestra que los ejércitos siempre han tenido que adaptarse a las tecnologías de su tiempo. Hubo un momento en que saber montar a caballo marcaba la diferencia, después llegaron la radio, el radar, la criptografía o los misiles guiados, obligando a incorporar perfiles cada vez más técnicos.

La digitalización del combate representa otro salto similar. Las habilidades que muchos identifican con una generación criada entre pantallas pueden convertirse ahora en un activo militar de primer nivel.

La verdadera ventaja. El mensaje de Smith trasciende el debate sobre la generación Z. No sostiene que los jóvenes sean mejores que sus predecesores, sino que poseen una familiaridad natural con la tecnología que encaja con las necesidades del ejército moderno.

Para él, los valores fundamentales siguen siendo exactamente los mismos que hace 250 años (honor, coraje y compromiso), pero las herramientas han cambiado. Y en una guerra donde un operador de drones puede influir tanto como una unidad de infantería, la capacidad para dominar rápidamente un nuevo sistema puede convertirse en una de las cualidades más valiosas del soldado del futuro.

Imagen | CEPA, ACMCphotousmc

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