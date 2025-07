250 años después de usarlos en todo tipo de conflictos, EEUU ha tomado una decisión: se acabaron los caballos de guerra

Estamos en una época en la que las guerras se disputan con drones, intercambio de misiles que impactan en “escudos” sobre las ciudades y se preparan batallas marítimas protagonizadas por 'fantasmas'. La principal potencia militar mundial ha hecho un anuncio, y no tiene nada que ver con la tecnología: el Ejército de Estados Unidos va a empezar a retirar a sus caballos de guerra.

Porque aunque parezcan cosa del pasado, EEUU estuvo utilizando caballos en la guerra hasta hace relativamente poco.

En corto. Mediante un comunicado, el Ejército de EEUU ha anunciado una reducción en su programa “Equinos de Trabajo Militar”, o MWE por sus siglas en inglés. Este programa implicaba el uso de caballos, mulas y burros en instalaciones militares y, a partir de este mes, las operaciones equinas tendrán un punto y final en Fort Irwin (California), Fort Huachuca (Arizona), Fort Riley (Kansas), Fort Sill (Oklahoma) y Fort Hood (Texas).

Caballos en fuerzas especiales. Las fuerzas policiales siguen utilizando caballos y es algo que vemos constantemente en labores de patrulla o incluso en tareas antidisturbios, pero hablar de caballos de guerra nos lleva a otra época. Quizá podemos pensar en la caballería de Estados Unidos masacrando a los nativos norteamericanos, pero realmente se han utilizado caballos en conflictos modernos.

En la invasión estadounidense a Afganistán, el 5º Grupo de Fuerzas Especiales empleó caballos de guerra y mulas como medio de transporte en el accidentado terreno montañoso del norte del país. Los vehículos eran poco prácticos y los caballos podían sortear fácilmente el terreno.

Soldados estadounidenses a caballo en Afganistán

Cambio de prioridades. Fue ese el último ejemplo documentado del uso de caballería por parte del Ejército de EEUU y, en la decisión de prescindir de estas unidades, entran varios factores. Por un lado, tenemos un cambio en la sensibilidad social, donde nos preocupamos más por el bienestar animal, con fuentes que señalan algunas dificultades para mantener estándares óptimos de cuidado para muchos caballos en bases militares. También negligencias (también ocurre fuera del Ejército, como en la Feria de Sevilla).

Por otro lado, claro, entra el dinero. Constantemente tenemos noticias sobre nuevo armamento estadounidense y vemos que la tendencia del Departamento de Defensa es enfocar sus recursos en capacidades avanzadas como las defensas antimisiles, antidrones o el armamento hipersónico. Mantener caballos es lo opuesto a la eficiencia militar directa.

Un dineral. El propio Ejército habla de esto en su comunicado, afirmando que esta iniciativa “ahorrará al Ejército dos millones de dólares anuales y permitirá que los fondos y soldados dedicados a los programas MWE sean redirigidos a otros más prioritarios de preparación y combate”.

Dos millones de dólares dentro de los presupuestos de Defensa de EEUU es una lágrima en un océano, pero es cierto que no es barato mantener a un caballo y que todo ese personal ahora podrá dedicarse a labores por las que el Ejército perciba un beneficio mayor.

¿Dónde irán los caballos? Desde el brazo militar, se han comprometido a “garantizar un traslado sin tropiezos” de esos animales. Los encargados tendrán un año para transferir, facilitar la adopción o donar los MWE a nuevos propietarios que serán “investigados de acuerdo a la ley federal”, con veterinarios supervisando el proceso para garantizar tanto la adecuada reubicación como el bienestar de los animales. Según Task & Purpose, aún se mantenían 236 caballos, burros y mulas, que son los que deberán encontrar un nuevo hogar.

No desaparecerán del todo. Sin embargo, el programa MWE no morirá. El Ejército mantendrá algunos caballos para actos ceremoniales, como los desfiles o funerales militares, con algunas unidades mantenidas en The Old Guard, en el Distrito Militar de Washington, y en la Base Conjunta de San Antonio, en Texas.

Al final, los caballos habían sido relegados a misiones de montaña o terrenos extremadamente inaccesibles, pero la tradición militar mantenía el término de “unidades de caballería” en algunos países, aunque esas unidades ya no montaran animales, sino unidades mecanizadas.

Ahora bien, estamos hablando de los caballos que mantenía el Ejército. Hay otros brazos armados de EEUU que siguen usando caballos, como los agentes que patrullan la frontera en Texas y otras ramas de la policía montada y de equipos de rescate.

