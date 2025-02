¿Qué hace un caballo de Mongolia en Palencia? La introducción de especies en España acaba de lograr un nuevo hito

La pérdida de biodiversidad global es un hecho contra el que alertan, día sí día también, expertos de todo el mundo. A la par, nuestro mundo globalizado está viento también la llegada de nuevas especies animales a ecosistemas nunca antes habitados por sus antepasados. Y no, no estamos hablando de especies exóticas invasoras.

Un nacimiento muy singular. La Reserva del Bisonte Europeo ubicada en San Cebrián de Mudá, en la Montaña Palentina, ha sido testigo del primer nacimiento de una cría de Przewalski según adelantaba la Cadena SER.

El caballo de Przewalski. El caballo Przewalski (Equus ferus przewalskii) es una subespecie del doméstico introducida en varios puntos de España cuyo origen no está del todo claro. Su origen está en las estepas de Mongolia (aunque existen poblaciones introducidas en otros puntos del globo) y es considerado el último caballo salvaje.

Son caballos relativamente pequeños, que alcanzan entre 1,3 y 1,5 metros de altura, longitudes de entre 2,2 y 2,6 m, y una masa de entre 250 y 360 kg. Son, eso sí, caballos resistentes, capaces de sobrevivir en las duras condiciones de las estepas mongolas o del desierto del Gobi.

Especie en peligro. Según la Lista Roja de IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), el grupo encargado de monitorizar el estado de conservación de las distintas especies de animales, plantas y hongos de nuestro planeta, el caballo Przewalski es una especie en peligro de extinción.

Las estimaciones sobre el número de individuos varían, pero las más optimistas calculan que la población total no llega a los 2.000 individuos.

Reserva del Bisonte Europeo. El nuevo ejemplar nació en la Reserva del Bisonte Europeo, donde una población de caballos Przewalski convive con una de bisontes europeos (bison bonasus) compuesta por ejemplares de dos subespecies: lowland y lowland caucasian, explica la propia reserva en su página web.

Según señala la SER, el padre del nuevo potro pertenecía a la población de la propia reserva, mientras que la madre fue decida por la asociación Paleolítico Vivo, una iniciativa enfocada “en fomento y la conservación de la naturaleza”. Esta asociación gestiona una reserva ubicada en Salguero de Juarros, Burgos.

Orígenes inciertos. Los caballos Przewalski están emparentados con los caballos domésticos, pero solo ha sido durante la última década que hemos ido averiguando poco a poco y estudio a estudio esta relación. Los análisis genéticos han estimado que los caballos domésticos y los Przewalski son “primos distantes” que compartieron antepasados comunes hace unos 500.000 años.

En 2024, un trabajo publicado en la revista G3 Genes|Genomes|Geneticsestudió en profundidad la genética de esta especie llegando a la conclusión, entre otras, de que estos animales comparten un 99,63% de su mitogenoma con los caballos domésticos.

(Re)introducciones. Incluso cuando se hace con el objetivo de conservar una especie, las introducciones y reintroducciones de animales suelen venir acompañadas de importantes dudas a considerar. La introducción del bisonte europeo es un ejemplo evidente ya que existen serias dudas sobre si esta especie llegó a habitar la Península junto con los bisontes autóctonos, los bisonte de estepa (Bison priscus).

Otro caso singular es el de los castores, que en los últimos años han ido prosperando en las cuencas de los ríos de la península. Tras esta expansión, toda una iniciativa de “bombardeo” (Beaver bombing).

La polémica también suele acompañar a la reintroducción de especies autóctonas. De esto son buen ejemplo las reintroducciones del lobo y del oso, protestadas por ganaderos de las áreas donde estos animales tienen su nuevo hábitat.

En Xataka | Si el objetivo es salvar a una especie en extinción, Brasil tiene un enfoque rupturista: que los humanos la dejen en paz

Imagen | BS Thurner Hof