Los repelentes anti-mosquito han sido eficientes durante 40 años. Ahora los mosquitos están aprendiendo a apreciarlos

El verano ya está prácticamente con nosotros y esto significa que los mosquitos comienzan a estar también al orden del día. Aquí uno de los grandes aliados que tenemos para pasar una buena noche es el repelente que mantiene a los mosquitos alejados de nuestra piel, pero el problema es que ahora estos pequeños insectos parecen haber desbloqueado un nuevo e inquietante logro: relacionar el repelente con el mejor sitio donde picar.

Un nuevo problema. Un reciente estudio publicado en la revista Journal of Experimental Biology apunta que el repelente clásico conformado por la molécula sintética N,N-Dietil-meta-toluamida ha dejado de repeler a los mosquitos para comenzar a atraerlos.

En este estudio los investigadores pusieron el foco en el Aedes aegypti, el infame mosquito de la fiebre amarilla, el dengue y el zika. A partir de aquí, lo que hicieron fue diseñar un entorno de laboratorio altamente controlado con mallas, fuentes de calor que simulaban sangre caliente humana o recompensas de azúcar. Pero todas estas condiciones ideales las combinaron con la presencia del olor a repelente.

El resultado. A partir de varios ciclos de exposición a estas condiciones ambientales, pudieron ver que los mosquitos tenían la capacidad de aprender y crear una asociación entre el repelente y la presencia de un buen sitio para picar.

Esto quiere decir que si un mosquito se atreve a atravesar la barrera que deja el repelente y consigue picar, o alimentarse de azúcar en este caso, su cerebro se reprograma y el repelente pasa de ser una señal de "peligro" a una señal de que "aquí hay comida". De hecho, los datos mostraron que, tras este condicionamiento, más del 60% de los mosquitos volvían a buscar el olor del repelente, ignorando su naturaleza de repulsión original.

Lleva años. Aunque el salto a la "atracción" es novedoso, la realidad es que los entomólogos llevan tiempo con la mosca detrás de la oreja. Sin ir más lejos, en 2013 un estudio ya demostró que los mosquitos desarrollaban tolerancia a los repelentes. En este caso se comprobó que tres horas después de una primera exposición al DEET, los insectos ignoraban el repelente. Y ahora sabemos un poco más acerca de qué ocurre exactamente neurobiológicamente.

Hay que usarlo bien. Estos resultados se han dado en un entorno muy controlado y forzando escenarios que son muy específicos con recompensas aseguradas. Pero en el mundo real encontramos un mayor caos ya un mosquito que huele el repelente y no logra picar, porque la concentración es alta, no recibe la "recompensa" de sangre, por lo que no se consolida ese aprendizaje.

Es por ello que los investigadores apuntan a la necesidad de que el repelente sea aplicado en los plazos y en concentración adecuada. Pero esto no quita que no haya que rediseñar estrategias de salud pública adecuándolas a esta plasticidad que tienen los mosquitos, puesto que no hablamos solo de una picadura molesta, sino que hablamos de que el mosquito es transmisor de enfermedades muy importantes como el paludismo o el zika.

Imágenes | Erik Karits

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